Kokoomus haluaa kuntavaaleissa olla nostamatta kuntaveroa ja parantaa kouluja. Kaikista kunnista halutaan yrittäjämyönteisiä.

Kokoomus käynnisti kuntavaalikampanjansa tänään lauantaina yleisellä tiedotustilaisuudella. Mottona on ”Siksi sydän on oikealla”.

Kampanjan avasivat puheenjohtaja Petteri Orpo, varapuheenjohtajat Antti Häkkänen, Elina Lepomäki ja Anna-Kaisa Ikonen, puoluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ja puoluesihteeri Kristiina Kokko.

– Toimivan kunnan yhtälö on oikeastaan yksinkertainen: kun kunnassa ihmisillä on hyvän elämän eväitä, sen sydän sykkii ja talous on hyvässä kunnossa, syntyy työtä ja työpaikkoja. Siitä taasen kertyy hyvinvointia, jolla voidaan ylläpitää palveluja, pitää huolta turvallisuudesta, viihtyvyydestä, ympäristöstä ja harrastusmahdollisuuksista. Kokoomus on paras takuupuolue sille, että kunnissa on elämää, Orpo avasi kampanjaa.

Vasemmistolle Orpo lähetti piikin.

– Kaikki ne julkiset palvelut, mitkä vasemmisto on yrittänyt itselleen omia, on rakennettu oikeistolaisen politiikan ja ideologian helmillä. Ilman toimivaa markkinataloutta olisimme sekä henkisellä että taloudellisella keskiajalla, niin kaukana yhdenvertaisuudesta kuin pippuri kasvaa.

Kokoomuksen tavoite on tehdä kaikista suomalaisista kunnista yrittäjämyönteisiä. Kunnallisveroa ei tulisi puolueen mukaan nostaa.

– Kuntalaisten kukkarolla käyminen ei voi olla ainoa ratkaisu ongelmiin. Myös kunnallinen piiloverottaminen ja elämisen kustannusten nousu on laitettava kuriin, Orpo sanoo.

Kokoomuksen mukaan kohtuullinen verotaso on paras tapa lisätä taloudellista toimellisuutta kunnissa.

Muina teemoina kokoomus haluaa parantaa suomalaisten oppimistuloksia ja tarjota jokaisessa kunnassa enemmän vuosiviikkotunteja koululaisille. Käytännössä koululaisen mahdollisuutta esimerkiksi valinnaisiin kieliin halutaan siis parantaa.

Kokoomus vastustaa vahvasti maakuntaveroa ja uutta hallinnon tasoa. Se tarkoittaa kokoomuksen mielestä kuntien hiljaisia hautajaisia.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa kokoomus keskittyisi maakuntahallinnon rakentamisen sijaan hoitotakuun kiristämiseen, palveluiden digitalisaation edistämiseen ja ikäihmisten toimivaan kuntoutukseen.

– Jonossa odottamisen sijasta ihmisten on päästävä hoitoon. Kiristäisimme hoitotakuuta kolmesta kuukaudesta kuukauteen terveyskeskuksissa ja mielenterveyspalveluissa. Jos palvelua ei saa määräajassa, asiakkaalle pitää tarjota palveluseteli, jolla hän voi valita, mistä hoitonsa hakee, Orpo sanoo.

Kokoomus puolustaa suurinta kuntavaalipuolueen paikkaa. Vuoden 2017 vaaleissa se oli suurin ennen Sdp:tä ja keskustaa.

Viimeisimpien gallupien mukaan kokoomus on kolmanneksi suurin puolue noin 16,2 prosentin kannatuksella. Suurempia ovat perussuomalaiset ja Sdp.