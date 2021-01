Pääministerin mukaan demokratian ja sen toimijoiden häirintä ja uhkailu ovat vakavia ja tuomittavia tekoja.

Pääministeri Sanna Marin (sd) tuomitsee twiiteissään keskustan vaalitilaisuuteen ja vihreiden puoluetoimistoon kohdistetut rasistiset hyökkäykset sekä kansanedustaja Juha Sipilän (kesk) kimppuun käymisen.

– Keskustan vaalitilaisuutta häirittiin rasistisilla solvauksilla. Vihreiden Oulun toimisto töhrittiin hakaristein ja uhkausviestein. Kansanedustaja Sipilän kimppuun käytiin eduskunnan edessä. Demokratian ja sen toimijoiden häirintä ja uhkailu ovat vakavia ja tuomittavia tekoja, Marin twiittaa ja jatkaa.

– Yksittäisten tekojen ja tekijöiden taustoista emme tiedä kaikkea, mutta demokraattisen toiminnan häirintä on yhteinen kysymys. Sillä on vaikutusta poliittiseen toimintaan ja ihmisten uskallukseen lähteä vaikuttamaan. Siksi yhteisen viestin on oltava selkeä: tätä ei hyväksytä!

Keskustan etäyhteydellä järjestettyyn vaalitilaisuuteen tunkeuduttiin keskiviikkona. Tunkeutuja huuteli rasistisia lauseita englanniksi ja kirjoitti tilaisuuden chattiin rasistisia solvauksia. Lisäksi tunkeutuja näytti ilmeisesti videopelistä peräisin olevaa kuvaa, jossa ihmistä uhattiin aseella.

Vihreiden Oulun puoluetoimistoa puolestaan töhrittiin hakaristein.

Sipilän kimppuun käytiin suojatiellä eduskunnan lisärakennuksen Pikkuparlamentin edustalla 7. tammikuuta keskellä päivää.