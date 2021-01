Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan nyt on ”korkea aika tehdä aika tiukkojakin toimia”.

Hallitus on kiristämässä rajakäytäntöjä virusmuunnoksen takia. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) mainitsi esimerkkeinä suuren matkustajamäärän alueista Tornion ja Haaparannan rajan kautta sekä Helsingin eteläisen satama-alueen.­

Uutta koronavirusmuunnosta tulee jatkuvasti Suomen rajojen yli, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi saapuessaan hallituksen koronaneuvotteluun perjantaina. Kiurun mukaan kaikki maahan saapuvat tulisi ohjata koronatestiin.

– Olemme etsineet virusmuunnoksen tyyppejä kissojen ja koirien kanssa. Olemme saaneet datan valossa sen tiedon, että tilanne on Suomenkin osalta vakava, Kiuru kommentoi.

Suomessa oli torstain tiedon mukaan 86 virusmuunnostapausta, mutta Kiurun arvion mukaan tieto on jo vanhentunut. Suomessa on havaittu Britanniasta ja Etelä-Afrikasta kotoisin olevaa virusmuunnosta. Myös Brasiliassa on havaittu virusmuunnosta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi, että sävy Eurooppa-neuvoston torstain etäkokouksessa oli yhtä vakava kuin viime keväänä juuri ennen kuin koronakriisi oli iskenyt kunnolla.

– Aiemmin on korostettu vapaata liikkuvuutta ja siitä, että rajasääntelystä pitää pyrkiä eroon. Nyt useampi valtio korosti sitä, että rajatarkastuksia otetaan uudelleen käyttöön, liikennettä keskeytetään jopa kokonaan.

IS:n tietojen mukaan hallitus on tiukentamassa rajakäytäntöjä siten, että rajoilla sallittaisiin jatkossa vain välttämätön työmatkaliikenne.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) sanoi, että Suomen kansalaiset saavat aina poistua aina maasta ja palata maahan, mutta ”nyt ei kannattaisi lähteä Suomen maan kamaralta, jos ei aivan pakko ole”.

– Muuntovirukset ovat oikeasti iso uhka meidän kaikkien terveydelle ja hengelle. Tulemme ehkä muuta Eurooppaa jäljessä, nyt on korkea aika tehdä aika tiukkojakin toimia. Matkustajamäärä täytyy saada mahdollisimman matalaksi, jotta terveydenhuollon ammattilaisille jää mahdollisuus testata kaikki maahantulijat ja laittaa ihmisiä karanteeneihin.

Tavoite kaikkien maahan saapuvien testaamisesta vaikuttaa tällä hetkellä kaukaiselta.

Kun koronatestejä tehtiin äskettäin kuudella Tallinnasta Helsinkiin saapuneella laivalla, testeissä kävi vain 192 matkustajaa. Matkustajia oli yhteensä 1569.

Koronarokotuksia on pidetty väylänä ulos kriisistä. Kiurun mukaan epävarmuus, jota EU:n puolelta rokotteiden saatavuudesta viestitään, on ”käsin kosketeltavaa”.

– Emme tiedä, miten tämä kevät menee. Tarvitsemme lisää myyntiluvallisia tuotteita.

Euroopan lääkevirasto käsittelee Astra Zenecan rokotteen myyntilupaa ensi viikolla. Suomeen on tilattu 3,7 miljoonaa Astra Zenecan rokotetta.

Rokottaminen on kuntien vastuulla ja rokotehankinnoista vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Marin kertoi, että kunnat haluaisivat aikataulun isompien rokote-erien toimittamisesta, jotta ne voisivat valmistautua massarokotuksiin, mutta varmaa aikataulua ei ole mahdollista antaa.

– Sosiaali- ja terveysministeriössä ja THL:ssä tämä viesti otettiin vastaan. Katsotaan, kuinka tarkalla tavalla tietoa voidaan kansallisella tasolla tuottaa.

Yksi kysymys on työterveyshuollon rooli rokotuksissa. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) patisti IS:n haastattelussa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselta (vas) esitystä, joka takaisi työterveyshuollolle täyden korvauksen rokotuksista samalla tavalla kuin työterveyshuolto saa täyden korvauksen koronatesteistä.

Marinin mukaan hän on puhunut Pekosen kanssa asiasta jo viikkoja sitten, ja asia on sosiaali- ja terveysministeriössä valmistelussa.

– Eli asia on edistymässä. Tämä oli yksi kysymys, jota kunnat kysyvät. Haluamme, että hyödynnämme täysimääräisesti resurssit, joita meillä on käytössä yksityisen terveydenhuollon, työterveyden ja esimerkiksi opiskelijaterveyden puolella, kun olemme sellaisella tasolla, että esimerkiksi opiskelijoita voidaan rokottaa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila on katsonut, että epidemiologisesti tehokas keino olisi rokottaa Länsi-Pohjan väestö ensimmäisten joukossa, sillä alue on kosketuksissa Ruotsin kanssa, jossa ilmaantuvuusluvut ovat moninkertaiset Suomeen verrattuna.

Marinin mukaan hallituksessa ei ole keskusteltu siitä, että tietyllä alueella asuvia ihmisiä rokotettaisiin ”etukäteisesti”.