Keskustan Honkonen Marinin Navalnyi-väärinkäsityksestä: ”Twitterit hetkeksi kiinni?”

Keskustan Petri Honkonen alleviivaa, ettei ulkopolitiikan marssijärjestys ole syntynyt äkkiväärästi, vaan hyvästä syystä pitkään ja hartaasti hinkkaamalla.

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen katsoo pääministeri Sanna Marinin ja presidentti Sauli Niinistön välille syntyneen tietokatkoksen antavan aihetta laittaa Twitterit hetkeksi kiinni. Kyse on venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin tapauksesta.

– Navalnyi-sekaannus laittaa kysymään, kannattaisiko meidän johto- ja vastuupaikoilla olevien pistää Twitterit ainakin hetkellisesti kiinni ja hakeutua useammin saman pöydän ääreen keskustelemaan? Kansainvälisten ja kotimaisten mullistusten ajassa tämä ei ole aivan vähäpätöinen kysymys, Honkonen sanoo tiedotteessa.

Presidentti Sauli Niinistö sanoi eilen, ettei hänen ja pääministerin välillä ollut minkäänlaista etukäteiskeskustelua, ennen kuin Marin varhain maanantaiaamuna vaati Twitterissä Navalnyin pikaista vapauttamista.

Marin selitti asiaa IS:lle väärinymmärryksellä. Hänen esikuntansa oli käynyt asiasta sunnuntaina keskustelua ulkoministeriön virkakunnan kanssa. Pääministeri sanoi olleensa siinä käsityksessä, että myös presidentin kansliaan oli oltu yhteydessä. Marin itse keskusteli asiasta Niinistön kanssa maanantaina vasta twiittinsä jälkeen.

– Somen kyllä saa enteriä painamalla laulamaan. Pikavoittoja tulee. Eikö meidän päättäjien tehtävä kuitenkin ole johtaa Suomea eikä somea? Honkonen kyselee ja jatkaa:

– Sanotaan, että puhtaus on puoli ruokaa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa – jos missä – puoli ruokaa on, miten toimitaan. Presidentti johtaa yhteistoiminnassa hallituksen kanssa -järjestys ei ole äkkiväärästi tullut. Sitä on pitkään ja hartaasti hinkattu. Syystä.

Honkonen katsoo menneisyyden osoittavan, ettei ulko- ja turvallisuuspolitiikan rempallaan oloon ole varaa Suomessa.

– Kun maailmassa varmaa on vain epävarma, vastauksen luulisi olevan sanomattakin selvä. Sekaannusta pitää vihoviimeiseen asti välttää. Minusta Twitterien kiinni laittaminen ja saman pöydän äärelle istuminen kannattaisi myös kotimaisissa asioissa. Suomen tilanne on vakava.

Hän nostaa esiin työttömyyden, velan ja sosiaalis-alueellisen kahtiajaon vaaroja ja kuvaa näkymää vakavoituvaksi.

– Se, että edes näiden ongelmien ratkaisemisesta saataisiin aikaan yhteistä näkemystä, olisi tälle maalle kotiinpäin. Miksi? Siksi, että edessä oleva savotta Suomen jaloilleen nostamiseksi on valtava. Ja pitkä.

Honkosesta vastakkainasettelulla voi nyt saada kannatusta, mutta kylvämänsä voi myöhemmin joutua niittämään.

– Päätöksenteko-, sopimis- ja yhteistyökyvystähän tässä kaikessa pohjimmiltaan on kyse. Yhdessä vai erikseen, ja kenen johdolla? Tästä olisi kaikki syyt puhua paljon enemmän ja paljon vakavammin.