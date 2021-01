Saarikon mukaan massarokotukset onnistuvat, jos työterveyshuollossa rokotetaan sen piirissä olevat 1,9 miljoonaa palkansaajaa.

Ministeri Saarikko haluaa, että ministeri Pekonen valjastaa työterveyshuollon mukaan koronarokotuksiin. Valtio on luvannut kaikille ilmaiset koronarokotteet ja maksaa kunnille koronasta aiheutuvat lisäkulut. Ilman lakimuutosta työterveyshuolto saa rokotteesta enintään 60 prosentin Kela-korvauksen.­

Kulttuuriministeri, puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk) haluaa työterveyshuollon mukaan koronarokotuksiin.

– Suomen onnistuminen rokoteohjelmassa mitataan – ei näissä ensimmäisissä viikoissa – siinä, miten onnistumme massarokotuksissa, kun meillä on paljon rokotetta ja paljon rokotettavia, Saarikko sanoi IS:lle.

– On aivan välttämätöntä, että siinä vaiheessa kunnat, jotka ovat vastuussa rokoteohjelmasta, hyödyntävät työterveydenhuoltoa ja yksityistä terveydenhuoltoa rokottamisen kumppaneina, Saarikko jatkoi.

Kulttuuriministeri Annika Saarikon mukaan massojen koronarokotukset eivät onnistu nopeasti, jos rokotuksista vastaavat lähinnä terveyskeskukset ja rokottajat otetaan muusta julkisesta terveydenhuollosta.­

Saarikon mukaan massarokotuksiin joudutaan ottamaan rokottajia muusta julkisesta terveydenhuollosta, jos rokotukset keskittyisivät terveyskeskuksiin ja työterveyshuolto ei rokotuksia juuri antaisi.

– Jos näin ei menetellä, meillä on pitkin vuotta valtavia henkilöstövajeita lastenneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, Saarikko totesi.

Ministeri Saarikko patistaa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosta (vas) ryhtymään hommiin, jotta työterveyshuolto voisi rokottaa sen palvelun piirissä olevat suomalaiset.

Työterveyden piirissä on noin 1,9 miljoonaa suomalaista, eli noin 90 prosenttia palkansaajista.

Pekonen antoi tänään haastattelun Helsingin Sanomille, jossa hänellä oli paljon erilaisia ehdotuksia koronakriisin hoitoon. Rokottamisesta ja Kela-korvausten järjestämisestä työterveyshuollolle Pekonen ei puhunut mitään.

– Hallitus on antanut kunnille lisärahaa koronan aiheuttamiin kustannuksiin. On sovittu, että rokottaminen on kaikille suomalaisille ilmaista, oltiin sitten työelämässä tai eläkkeellä. Nyt pitää ottaa kaikki voimat käyttöön, ja tehdä ennalta hyvä suunnitelma.

– Kun meillä on iso määrä rokotteita, rokottamisen on tapahduttava nopeasti. Silloin yksityinen ja työterveyshuolto pitää olla mukana. Mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti? Ministeri Pekosen pitää tuoda meille esitys, joka takaa työterveyshuollolle täyden korvauksen rokotuksista – samalla tavalla kuin työterveys saa täyden korvauksen koronatesteistä, Saarikko toivoi.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen pitäisi keskustajohtaja Saarikon mukaan valmistella esitys, jossa koronarokotukset korvattaisiin täysimääräisesti työterveyshuollolle.­

Kela-korvaus työnantajalle on korkeintaan 60 prosenttia rokottamisen kustannuksista.

– Tähän esitykseeni liittyy sadan prosentin korvauksen vaatimus. Kaikkien intresseissä on rokottaa ihmiset mahdollisimman nopeasti. Kaikki työmarkkinajärjestöt, niin palkansaajat kuin työnantajat, ovat vedonneet hallitukseen, että tämä täytyy toteuttaa, ja minä tuen tätä.

– Meidän pitää tehdä asiat nyt kuntoon, koska se edellyttää lainsäädäntömuutosta. Sen takia meillä on työterveyshuolto, että se huolehtii kumppanina rokotuksista, kun rokotetta on paljon.