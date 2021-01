Presidentti Niinistö koronatilanteesta: ”Olemme veitsenterällä” – on vielä itsekin rokotejonossa

Niinistö sanoi, että EU-maiden erillishankinnat ovat aiheuttaneet ”vähän huolestumista” rokotusten ripeyden suhteen.

Politiikan toimittajia etäyhteydellä tavannut presidentti Sauli Niinistö arvioi äskettäin blogissaan, että ”lyhyt itsekurin kuuri on parempi kuin jättää taudille mahdollisuutta tulla tänne lisää kurittamaan taloutta tai terveyttä”.­

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö katsoo Suomen olevan ”veitsenterällä” koronaviruksen suhteen.

– Eiliset luvut (444 uutta tartuntaa) ja tämänkin päivän luvut (399 uutta tartuntaa) ovat herättämässä kyllä huolta. Onko kysymys siitä, että näitä muunnelmia on saapunut Suomeen, se kuullaan tarkempien analyysien jälkeen. Kaikesta tästä joutuu sen johtopäätöksen tekemään, että mitään syytä unohtaa varovaisuutta ei ole. Päinvastoin, jokaisen käyttäytyminen ratkaisee hyvin paljon. Hienosti on pärjätty, hyvin on käyttäydytty, pitää vaan jaksaa. Ja pahan edessä kyllä jaksaa, Niinistö kommentoi koronatilannetta Politiikan toimittajat ry:n etätapaamisessa.

Niinistö sanoi, että suomalaiset ovat venyneet koronan takia tavalla, jota ei olisi vielä vuosi tai puolitoista vuotta sitten uskottu.

– Jos oltaisiin tultu kertomaan, että siinäpä kuljet maski päässä, kartat ihmisiä, etkä voi oikeastaan minnekään kovin vapaasti mennä, sitähän olisi pidetty mahdottomana. Ei sellaiseen ihminen pysty. Mutta vaan pystyy. Luulen, että tällä opilla tästä mennään vielä eteenkin päin, että yllätetään kerta toisensa jälkeen itse itsemme. Ei tämä nyt niin suurta kärsimystä ole kumminkaan.

Myönteisinä havaintoina Niinistö pitää sitä, että ihmiset ulkoilevat huomattavissa määrin ja kirjojen myynti on noussut huomattavasti.

– Kaikkea tällaista, ihan hyviä harrastuksia.

Niinistö kirjoitti äskettäin blogissaan, että koronarokotukset ovat edenneet odotettua hitaammin. Niinistö mainitsi politiikan toimittajien tilaisuudessa, ettei hän ole saanut vielä itse rokotetta.

– En ole saanut, odottelen tässä tuuriani, vuoroani.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek on sanonut, että rokotejärjestystä noudatetaan Suomessa tiukasti, eikä esimerkiksi poliitikoilla ole etuajo-oikeutta.

Niinistön mukaan hänen päähuolensa rokotuksista on liittynyt siihen, että samaan aikaan kuin EU teki yhteishankintansa, EU-maat ovat tehneet ”erillishankintoja omaan piikkiinsä”. EU-maista ainakin Saksa on tehnyt kahdenvälisiä rokotussopimuksia. Tanskan ja Viron on kerrottu hankkineen lisää rokotteita EU-kiintiön sisältä.

– Tämä (erillishankinnat) aiheutti vähän huolestumista rokotusten ripeyden suhteen. Maalaisjärki sanoo, että jos jostakin on niukkuutta, niin sivutilaukset ovat jostakin muualta pois. Tämä tilanne näyttää rauhoittuneen. Se on hyvä, kun Suomi lähti liikkeelle siitä, että ollaan solidaarisia, Niinistö kommentoi.

Koronan isku Suomen talouteen on jäämässä ennakoitua vähäisemmäksi – mahdollisesti pudotus olisi noin kolmen prosentin luokkaa. Niinistö kysyi, kuinka paljon osuutta on ”varsin tuntuvalla velanottoon perustuvalla elvyttävällä rahamäärällä, joka tulee myöhemmin maksettavaksi”.

– Paljon mahdollista, että se on olennaisesti parantanut talouden kokonaisnäkymää ja heikentänyt julkisen sektorin velkasuhdetta.

Niinistö toi jälleen esiin huolensa sellaisesta ajattelutavasta, että rahaa on ja jos ei ole, niin sitä voi tehdä lisää.

– Tämä minua askarruttaa aika lailla. Tällaisen ajattelun sisäistäneen ihmisen on vaikea käsittää, että ruvetaankin kiristämään jotakin.