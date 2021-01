Keskustan Saarikko kuntavaalien asetelmasta: ”Kumpi johtaa jatkossa maakuntia – keskusta vai perussuomalaiset?”

Saarikko puhui keskustan eduskuntaryhmän talvikokouksessa Pikkuparlamentissa.

Kulttuuriministeri, puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk) tunnusti keskustan keskittyneen ennemmin selittämään kuin ehdottamaan.

– Galluppi on tasaisen harmaata viivaa. Moni väittää meidän tyytyvän aputytön hommaan. Joku väittää meidän rakastuneen vain valtaan. Monen mielestä olemme tehneet virheitä. Sopassamme on sattumia, mutta mitä Keskusta tarjoilee pääruuaksi, kysytään oikeutetusti.

– Mutta suomalaiset juuri nyt eivät ole väärässä. Vika on meissä. Melun ja kohinan keskeltä meitä ei juuri nyt erota. Selitämme enemmän kuin ehdotamme. Selittelemme enemmän kuin perustelemme. Tämän muutamme, Saarikko sanoi keskustan eduskuntaryhmän talvipäivillä Helsingissä.

Saarikon mukaan keskusta tulee esittämään lähiviikkoina monia yhteiskunnallisia avauksia, joiden tarkoituksena on kertoa, mitä keskusta tarkoittaa vapauden ja vastuun yhdistelmällä.

Saarikko sanoi puheessaan moneen kertaan, että keskusta luottaa ihmisten valintoihin, ja kertoi esimerkkejä keskustan teoista perheiden ja metsäomistajien puolustamisessa.

Keskustan puheenjohtaja Saarikko suuntasi sanansa omien kannattajien lisäksi myös etenkin perussuomalaisille.

Kuntavaalit pidetään vajaan kolmen kuukauden kuluttua, ja Saarikon mukaan keskustasta puhutaan valheita.

– Näkemyksistämme myös levitetään suoranaisia valheita. Nyt on paikka oikoa niistä pari. Keskusta sanoo kyllä liikenteen vähemmille päästöille. Keskusta sanoo ei polttoaineveron lisäkorotuksille. Keskusta sanoo kyllä perheiden valinnanvapaudelle. Keskusta sanoo ei kotihoidontuen leikkauksille, Saarikko täsmensi.

Perussuomalaiset on nostanut kannatustaan, ja maakuntien mahtipuolue keskusta on ollut kanveesissa. Puheenjohtaja Saarikko teki selväksi, mitä eroa on keskustalla ja perussuomalaisilla.

– En myöskään voi sietää ajatusta siitä, että miltei sadantuhannen suomalaisen opettajan ylle heitetään varjo heidän ammattitaitonsa puutteesta. Tässä maassa on fiksuja lapsia ja nuoria – ja heillä maailman parhaat opettajat. Silti perussuomalaiset vihjailevat heidän aivopesevän lapsia. Nuo väitteet ovat vastuuttomia, eivätkä ne johda mihinkään.

– Keskusta puolustaa vakaita kansallisia instituutioita ja kansainvälisiä sopimuksia: parlamentarismia, oikeuslaitosta, viranomaisia, kirkkokuntia, demokratiaa, oikeusvaltiota. Tulkoon tämä selväksi. Tylsää, latteaa, ja vakaata. Ja juuri siksi tämä maa on pärjännyt esimerkiksi koronan hoidossa niin mahdottoman hyvin. Että me luotamme viranomaisiin, ja toinen toisiimme, Saarikko totesi.

Kuntavaalien alla perussuomalaiset on noussut kyselyjen ykköspuolueeksi, keskustan kannatus on jämähtänyt keskisuuren puolueen tasolle.

Saarikko nosti keskustan perussuomalaisten vaihtoehdoksi maakunnissa.

– Alleviivaan vielä lopuksi. Kuntavaalien asetelma on tämä: Kumpi johtaa jatkossa maakuntia - keskusta vai perussuomalaiset?

– Keskusta on ollut ja on oleva koko Suomen puolue. Me olemme maakuntien voima ja tuttu luottopuolue. Teemme kaikkemme, että saamme olla sitä jatkossakin. Jos maakuntien voima pirstoutuu, sitä voimaa ei enää ole. Tästä vaaleissa on kysymys, Saarikko näki.

Kuntavaalit pidetään huhtikuun 18. päivä.