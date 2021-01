Keskustan Kurvinen: ”Tolkun ihmiset odottavat päätöksiä – he eivät odota uhriutumista Twitterissä”

Kurvinen puhui keskustan talvipäivillä Pikkuparlamentissa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen puolustelee puolueen hallituspaikkaa ja hallituksen päätöksiä.

Kurvinen ei asiaa suoraan sano, mutta ryhmäjohtaja on tuskastunut perussuomalaisten tapaan tehdä politiikkaa. Kurvisen mielestä lehmänkaupoilla saadaan tulosta, toisin kuin vastakkainasettelulla.

– Vastakkainasettelulla pystyy saamaan pikavoittoja. Hätkäyttämällä pystyy saamaan isoja otsikoita. Mitään kestävää niillä ei kuitenkaan saa aikaan. Pikavoitot lämmittävät hetken, mutta sulavat yhtä nopeasti kuin lumi Mannerheimintiellä.

– Kansankiihottamisessa ja vastakkainasettelussa ei ole mitään uutta. Läpi historian kannatusta ja valtaa on saanut pelkoa ja vihaa lietsomalla. Valitettavasti se tie on päällystetty savuavilla raunioilla. Politiikassa pysyvää parannusta saa aikaan vain asioista neuvottelemalla, niistä sopimalla ja yhteistyötä tekemällä. Kompromissien kautta. Niitä joskus voi sanoa lehmänkaupoiksi. Olennaista on, että tulee tulosta, Kurvinen totesi keskustan eduskuntaryhmän talvipäivillä Pikkuparlamentissa.

Kurvinen luetteli pitkän litanian asioita, joita keskusta on hallituksessa saanut aikaan.

– Kaikessa ei ole onnistuttu, mutta ilman Keskustaa hallituspolitiikka olisi monessa asiassa ollut toisenlaista. Toisaalta juuri mitään emme olisi yksin saaneet aikaan. Ei politiikan tarkoituksena ylipäätään voi olla loputon eripura. Politiikan tarkoitukseksi pitää palauttaa ihmisten asioiden hoitaminen.

– Tavalliset, maalaisjärkiset suomalaiset – tolkun ihmiset – odottavat päätöksiä, joilla heidän arkipäivänsä paranee. He eivät odota uhriutumista Twitterissä.

– Vaikka jotkut niin antavat ymmärtää, taivas ei ole putoamassa niskaamme. Suomi ei myöskään ole jäämässä islamilaisen invaasion jalkoihin, Kurvinen heitti perussuomalaisille.

Keskustan ryhmäjohtaja Kurvinen listasi hallitustaipaleen suurimmat haasteet. Kurvisen mukaan hallituksen pitää pystyä hätäelvytyksen lisäksi tekemään päätöksiä jo keväällä.

– Tosiasioita sen sijaan ovat esimerkiksi investointien puute, vanhusten omaishoitajien jaksaminen, työttömyys, velkaantuminen ja nuorten yksinäisyys. Nämä ja muut Suomen ongelmat ovat korona-ajan myötä muuttuneet vielä vakavimmiksi.

– Ainakin isoimmista asioista on tärkeää talven mittaan saada aikaan yhteinen näkemys hallituksen, eduskunnan ja muiden yhteiskunnan valtakeskusten välille. Aikaa odotteluun ei ole. Hallituksen tulee jo puoliväliriihessään tehdä päätöksiä, joilla Suomea aletaan nostaa takaisin jaloilleen. Talouspolitiikassa hätäensiapuna annetusta elvytyksestä pitää pikkuhiljaa päästä uudistavaan kasvupolitiikkaan. Pidemmällä aikavälillä talous on saatava tasapainoon ja velat lyhenemään, Kurvinen totesi.