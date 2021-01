Kommentti: Kuntavaalikiri alkaa – Halla-ahon persut porhaltaa ykkösenä ja kepu matelee

Jo kolmen kuukauden kuluttua tiedetään, kuka voitti kuntavaalit. Hesarin gallupin mukaan Jussi Halla-ahon persut lähtee kirikierrokselle ykkösenä Sdp:n Sanna Marin kannoillaan. Mutta loppusuoralla ehdokasasettelu ratkaisee – erityisesti todella surkeaan tilanteeseen ajautuneen keskustan kohtalon, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Perussuomalaiset nousi kuntavaalivuoden ykköseksi myös Helsingin Sanomien tuoreessa gallupissa. Samaa todisti edellinen Ylen gallup toissa viikolla.

Ero persujen (21,0 %) ja gallup-kakkosen Sdp:n (20,8 %) on hiuksenhieno ja mahtuu virhemarginaaliin, mutta otsikoissa persut on ykkönen.

Lisäksi perussuomalaisten kannatus nousee, Sdp:n kannatus laskee.

Hesarin edellisestä gallupista Sdp:n kannatus oli laskenut 0,6 ja persujen kannatus noussut 0,4 prosenttiyksikköä.

Puolueiden väliset kannatusmuutokset ovat nyt kuin sydänkäyrää, mutta jotakin linjoja niistä voi vetää.

Ainakin sen, että kahden kärki erottuu kuin Münchenin olympialaisten kymppitonnilla 1972, kun Lasse Virén ja Emil Puttemans jättivät muut loppusuoralla ja Virén pinkaisi voittoon Paavo Noposen selostaessa.

Kokoomuksen kannatus (16,2 %) on vakiintunut 16 prosentin tasolle ja jäänyt viisi prosenttiyksikköä kärkikaksikosta – eli ei ole kehumista kykypuolueen tilanteessa, olletikin, kun se on oppositiossa.

Joulun alla kerrottiin, että kokoomus yrittäisi parantaa näkymättömyyttään ja vetämättömyyttään vaihtamalla ryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen johonkin toiseen.

Ne puheet ovat hiljentyneet, mutta kannatusalho kalvaa puheenjohtaja Petteri Orpon (kok) asemaa väistämättä. Kuntavaaleissa ratkeaa, pitääkö kokoomus ylimääräisen puoluekokouksen kesällä.

Mutta todella mielenkiintoinen kaksari taistelee nelossijasta: keskusta ja vihreät ovat kutakuinkin tasoissa, kun kuntavaaleihin on kaksi päivää vaille kolme kuukautta.

Keskustan kannatus (10,8 %) heikkeni 0,6 prosenttiyksiköllä ja vihreiden kannatus (10,6 %) nousi suunnilleen saman verran eli 0,7 prosenttiyksikköä. Kepun galluptulos on historiallisen heikko. Kymmenen prosentin rima tärisee pahaenteisesti.

Ero on virhemarginaalien sattuman kauppaa, mutta asetelma on mikä on. Kannattaa tosin muistaa, että HS:n kysely ajoittui joulun ja uudenvuodenvaihteen pyhille.

Keskustan osalta tilanne on silti kuin kaadettaisiin suolaa ellei rikkihappoa avoimeen haavaan.

Taustalla on vihreiden ja kepun tulehtuneet välit ja se, että keskustan johto pakotti eduskuntaryhmänsä äänestämään hallituksen kaatumisella uhkaillen luottamusta joulun alla ulkoministeri Pekka Haavistolle (vihr). Se otti lujille: perustuslakivaliokunnan mukaan Haavisto oli rikkonut lakia, mutta ministerin muita korkeampi syytesuoja suojeli häntä valtakunnanoikeudelta.

Vihreiden kannatus takavuosiin verrattuna ei ole häävi sekään, mutta kannatus on kuitenkin nousussa.

Kepulla sen sijaan laskussa.

Kaiken lisäksi keskustan kuntavaaliehdokkaiden haaliminen on tuskaista. Puolue tavoittelee samaa kuin edellisvaaleissa eli 7 500 ehdokasta. Nyt on kasassa reilut 3 100 eli liki 4 400 ehdokasta puuttuu. Aikaa on vajaat 50 vuorokautta kerätä loput.

Sen sijaan keskustaa rokottavalla perussuomalaisilla ehdokasasettelu sujuu varsinkin edellisvaaleihin verrattuna hyvin.

Se, että keskusta saavuttaisi viime kuntavaalien tuloksen eli 17,5 prosenttia tuntuu mahdottomalta tilanteessa, jossa puolueen kannatus on keikahtamassa liki alle kymmenen prosentin kauhurajan.

Mitä miettinee sisimmässään puheenjohtajan paikan Katri Kulminilta napannut Annika Saarikko? Kuntavaalien jälkeen keskustassa voi olla edessä taas nurkkien siivous. Ministerikierrätys on ainakin luvassa jo nyt.

Keskustan eduskuntaryhmä kokoontuu huomenna torstaina talvikokoukseensa.

Tunnelma ei ole taatusti katossa. Vihreät ja Pekka Haavisto sekä oman puolueen turvepolitiikan toteuttaminen/toteutuminen vihreiden kainalossa seurauksineen mainitaan pomminvarmasti useassa puheenvuorossa.

Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että ryhmäkokouksessa pitäisi päättää siitä, millaisen rangaistuksen se antaa kansanedustajalleen Hannu Hoskoselle, joka ainoana hallituspuolueiden edustajana uskalsi äänestää Haaviston luottamusta vastaan.

Keskustaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa joulun alla, että ryhmässä ollaan vihaisia Hoskoselle ja rangaistusta mietitään.

Kepun kentälle, juuri kuntavaalien alla, on kuitenkin vaikea selittää, miksi Hoskosta rangaistaan siitä, että vihreä ulkoministeri rikkoi lakia.

Asetelma kertookin kaiken kepun tukalasta tilanteesta. Keskustan suurin ongelma on ollut ja tulee olemaan nykyinen hallituspohja, jossa puolueen koetaan jääneen apupuolueen asemaan.