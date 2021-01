Suomi saa EU-paketista 3,2 miljardia euroa, alustava suunnitelma on valmis ensi kuussa ja konkreettiset kohteet ovat selvillä ennen vappua.

Euroryhmän ja EU:n valtiovarainministerit ovat pitäneet kokouksensa eilen ja tänään. Kokousten pääasia oli talouden elpyminen ja eri maiden valmistelu EU:n 750 miljardin euron elvytyspaketin käytöstä.

Suomi saa EU:n paketista 3,2 miljardia euroa. Suomi ei ole vielä yksityiskohtaisia suunnitelmia tehnyt, joten valtiovarainministeri Matti Vanhasella (kesk) ei ollut EU:lle paljon kerrottavaa.

– Itse toin Suomen kannalta esiin haasteet aikatauluihin liittyen. Investointien tulee olla hyvin suunniteltuja. Lainsäädäntö edellyttää yksityiskohtaista informaatiota. Uudistukset ja investoinnit tulisi saada nopeasti liikkeelle, jotta talous toipuisi nopeasti. Elvytyksen kannalta olisi toimittava nopeasti. Jotta Euroopan tasolla tämä vastaisi tavoitteita, harjoitus pitää tehdä huolella, Vanhanen totesi.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen mukaan Suomen alustava suunnitelma 3,2 miljardin investoinneista on selvillä vajaan kuukauden kuluttua ja kaikki yksityiskohdat ovat valmiina huhtikuun loppuun mennessä.­

Suomalaisilla on konkreettista kerrottavaa vasta ensi kuussa, kun pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus laatii alustavan suunnitelman miljardi-investoinneista.

– Tulemme lähettämään alustavan suunnitelman komissiolle helmikuussa, ja lopullisen suunnitelman huhtikuun loppuun mennessä. Komissio taisi käyttää ilmaisua, että ennen kesää saadaan lopulliset päätökset, Vanhanen kertoi.

– Komissio ja puheenjohtajamaa Portugali korostivat, että investoinneilla täytyy olla reformiluonne. Kun rahaa käytetään uudistamiseen, siinä on aidosti investointikohteita ja selvä uudistusohjelma, mitä niillä tavoitellaan, Vanhanen jatkoi.

Vanhanen arvioi, että elpymispaketin ensimmäiset rahat ovat jäsenmaiden käytössä kesän lopulla.

Hallitus antoi syksyllä eduskunnalle selonteon elpymissuunnitelmasta. Hallitus on kertonut paketin suuret linjat.

– Yksityiskohtia ei vielä ole. Tänään oli uuden ministerityöryhmän ensimmäinen kokous. Ministeriryhmä tulee kokoontumaan tiiviisti ja talouspoliittinen ministerivaliokunta pyrkii helmikuun 10. päivän paikkeilla käsittelemään Suomen alustavan suunnitelman. Se on konkreettisempi kuin budjettiriihessä annetut kuusi painopistettä, Vanhanen totesi.

– Eurooppa-neuvostossa asetettiin tavoite, että vihreä siirtymä pitää olla vähintään 37 prosenttia ja digitaalisuuden 20 prosenttia tästä paketista. Suomella tämä vihreä siirtymän osuus tulee olemaan vielä selvästi suurempi. En yksittäisiä kohteita lähde luettelemaan, niitä ei yksinkertaisesti vielä ole, Vanhanen kertoi.

Vanhanen hieman valotti, mitä vihreän siirtymän investoinnit voisivat olla.

– Kiertotalous tulee olemaan tavalla tai toisella mukana ohjelmassa. Ensi sijassa vihreässä siirtymässä on kyse siitä, että fossiilisesta taloudesta siirrytään uusiutuvaan energiaan ja energian säästöön. Tavoite on, että kyettäisiin tuottamaan energiateknologiaa, joka olisi voittavaa teknologiaa maailmassa. Suomessa on vahva energiaklusteri, meillä pitäisi syntyä innovaatioita ja tuotteita, jolla myös saamme työtä Suomeen, Vanhanen kertoi.

Suomen 3,2 miljardin elvytyspakettia ei Vanhasen mukaan jaeta alueellisesti tasan.

– Viesti on se, että hyviä hankkeita, jotka toteuttavat tavoitteita kustannustehokkaasti, niitä toteutetaan. Tässä ei ole kuntakohtaista kiintiöintiä tai muuta tällaista. Joukossa tulee olemaan varmasti teemoja, jossa on ympäri maata hankkeita, jotka pääsevät niihin mukaan. Tätä ei alueittain jaeta, Vanhanen kertoi.

EU päätti viime kesänä 750 miljardin euron elvytyspaketista.

Suomi maksaa EU:lle paketista kaikkiaan 6,6 miljardia euroa vuosina 2021-2058, ja Suomi saa paketista 3,2 miljardia euroa kolmen vuoden aikana.