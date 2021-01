Marin tuomitsi Venäjän kovasanaisesti, Haavisto odottaa EU:n yhteistä kantaa Navalnyin pidätyksestä – mikä on Suomen virallinen kanta?

Ex-ulkoministeri Tuomiojan mielestä nyt ei ole aika lähteä kotimaiseen kremnologiaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) tuomitsi Venäjän ja oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin pidätyksen harvinaisen suorasanaisesti.

– Oppositiopoliitikko Navalnyi on vapautettava viivytyksittä. Myös muut hänen saapumisensa yhteydessä pidätetyt olisi päästettävä vapaaksi. Venäjän pitäisi tutkia Navalnyin myrkytys sekä suojella opposition oikeuksia, mikä kuuluu mihin tahansa demokratiaan, Marin twiittasi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) puolestaan ei ottanut suoraa kantaa Navalnyin vapauttamiseen, ja Haavisto oli sanoissaan Venäjälle perinteisen diplomaattinen.

– Hänen myrkytyksensä ja uhka hänen hengelleen täytyy tutkia asianmukaisella tavalla, Haavisto kirjoitti niin ikään Twitterissä.

IS pyysi ulkoministeri Haavistolta lisäkommenttia tapaus Navalnyihin. Haaviston erityisavustaja viestitti IS:lle, että Haavisto odottaa ensin EU:n yhteistä kannanottoa Venäjälle.

Haavisto kommentoi EU:n tulevaa kannanottoa aamulla Ylelle.

– Sen kiirehtiminen, että murhayritys ja siihen syylliset saataisiin edesvastuuseen, on ollut erittäin vahvana intressinä EU:lla, Haavisto sanoi aamulla Ylelle.

Kotimaassa poliitikot ovat toistaiseksi ottaneet melko harvakseltaan kantaa tapaus Navalnyihin ja Venäjän toimintaan.

Ex-ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd) ei halunnut ottaa kantaa Marinin tiukkaan linjaan tai Haaviston peridiplomaattiseen lausuntoon.

– En ole nähnyt ulkoministerin ulostuloa, olen nähnyt vain pääministerin ulostulon. En lähde kotimaiseen kremnologiaan, jossa tarvitsisi lähteä tulkitsemaan erilaisten lausuntojen vivahteita. Pääministerin lausunto oli mielestäni sinänsä ihan okei, Tuomioja totesi IS:lle.

Tuomioja kehotti siteeraamaan hänen omaa Facebook-päivitystään Navalnyin pidätyksestä.

Tuomiojan mukaan Venäjällä poliisit tarvittiin pidättämään Navalnyi ja suojelemaan valtiota demokratialta, Yhdysvalloissa presidentinvaalien tuloksen vahvistamiseksi tarvittiin poliisi suojelemaan demokraattista valtiota.

– Kun Navalny palasi Moskovaan oli paikalla enemmän poliiseja kuin Washingtonissa kongressin kokoontuessa vahvistamaan presidentinvaalin tulosta. Ero on siinä että Washingtonissa poliisia tarvitaan suojelemaan demokraattista valtiota, Moskovassa suojelemaan valtiota demokratialta, Tuomioja kirjoitti Facebookissa.

Poliisit pidättivät eilen oppositiojohtaja Alexei Navalnyin heti lentokentällä Moskovassa. Navalnyi oli ollut hoidettavana ja toipumassa myrkytyksestään Berliinissä Saksassa.­

Hallituksen ministereistä Navalnyin pidätystä on toistaiseksi kommentoinut vain sisäministeri, puheenjohtaja Maria Ohisalo (vihr).

Ohisalo ei ollut puoluetoveri Haaviston tapaan diplomaattinen, vaan hän tuomitsi Marinin lailla Venäjän toimet ja vaati Navalnyin vapauttamista.

– Pidän huolestuttavana, että oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on pidätetty Venäjälle paluunsa yhteydessä. Demokratiassa opposition toimintaa ei saa estää. Navalnyi ja muut eilen pidätetyt on vapautettava ja Navalnyihin kohdistuneet murhayritykset on tutkittava perusteellisesti, Ohisalo twiittasi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) twiittasi eilen, että maailma seuraa silmä tarkkana Navalnyin kiinniottoa.

Hallituspuolueiden puheenjohtajista Annika Saarikko (kesk) sekä Li Anderssonin sijaisena toimiva varapuheenjohtaja Jussi Saramo (vas) eivät ole vielä kantaa Venäjän toimiin ottaneet.

Oppositiopuolueiden puheenjohtajista Petteri Orpo (kok) oli yhtä kovasanainen Venäjälle kuin pääministeri Marin.

– Venäjän on vapautettava heti oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi. Demokraattiset, lakia noudattavat valtiot eivät pane oppositiojohtajia vankilaan. EU:n on otettava asiaan yhteinen kanta, Orpo twiittasi.

Oppositiojohtajista Jussi Halla-aho (ps), Sari Essayah (kd) ja Harry Harkimo (liik) eivät ole vielä kommentoineet Navalnyin vangitsemista.

Viimeisiä hetkiä vapaana. Myrkytetty oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi vietiin elokuussa hoidettavaksi Saksaan. Kun hän eilen palasi takaisin Venäjälle, hänet pidätettiin heti lentokentällä.­

Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi oli Saksassa hoidettavana ja toipumassa myrkytyksestään.

Kun myrkytyksestään toipunut Navalnyi palasi eilen Venäjälle, hänet pidätettiin heti lentokentällä Moskovassa.

Ehdonalaisessa vankeudessa ollut Navalnyi rikkoi venäläisviranomaisten mukaan määräyksiä, koska hän ei ollut joulukuussa ilmoittautunut viranomaisille.

Navalnyi myrkytettiin Venäjällä elokuun lopulla. Navalnyi meni Venäjällä sairaalaan 20. elokuuta, ja hengenvaarallisesti sairastunut Navalnyi siirrettiin omaisten pyynnöstä kaksi päivää myöhemmin sairaalaan Berliiniin.

Navalnyin salamurhayrityksestä on epäilty Venäjän turvallisuuspalvelua FSB:tä. Presidentti Vladimir Putin ja Venäjän viranomaiset ovat kiistäneet epäilyt.