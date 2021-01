Mikkosen mukaan bensan ja dieselin kallistuminen kompensoidaan niille pienituloisille syrjäseudulla asuville, joille hinnan nousu on kohtuuton.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) arvioi tänään perjantaina järjestetyssä liikenne- ja kuljetusalan elinkeinojärjestöjen järjestämässä webinaarissa, että bensan ja dieselin hinta tulee nousemaan, mutta se kompensoidaan pienituloisille ja syrjäseuduilla asuville.

Hänen mukaansa on yhteisesti jaettu ajatus, että siirtymän tulee olla oikeudenmukainen.

– Alueilla, joissa yksityisauton käyttö on välttämätön, niin niille pienituloisille, joille fossiilisten hinnan nousu on kohtuuton, niin se kompensoidaan.

– Samanaikaisesti on hyvä muistaa, että uudet puhtaammat käyttövoimat takaavat sen, että autoilu sinänsä tulee hyvin edulliseksi. Ongelma on vain se, että investointi sähköautoon on niin kallis.

Tämän vuoksi olisi Mikkosen mukaan tärkeää, että yksittäisille kuluttajille pystyttäisiin luomaan mekanismeja, että auton hankintahintaa ei tarvitse maksaa kerralla.

– Koska tiedämme, että sähköauto maksaa kustannukset takaisin parissa vuodessa, Mikkonen sanoo.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) mukaan keskusta on pelännyt sitä, että autokannan uudistuessa ja sähköistyessä bensa- tai dieselauton omistajat joutuvat maksajiksi.

– Emme halua sellaista tilannetta, että ne ihmiset jotka joutuvat käyttämään bensaa tai dieseliä, joutuvat maksamaan kaiken sen lisäyksen, Vanhanen sanoi.

Myös liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) vakuuttaa että vähätuloiset, jotka tarvitsevat autoa, saisivat myös kompensaatiota, mikäli bensan tai dieselin hinta nousee. Harakka kuitenkin painottaa puhuvansa vain mahdollisesta hinnan noususta lähinnä päästökaupan käyttöönoton seurauksena.

– Juuri heille tässä on suunnattu se mahdollisuus, että polttoaineen hinnan mahdollinen korotus ei nykymallin mukaisesti muodostaisi työhön menon kiilaa.

Harakka lähetti viestin myös ammattiliikenteelle ja kuljetusalalle.

– Meillä on tarkoituksena auttaa raskasta liikennettä ja kuljetusalaa, joilla on vähemmän vaihtoehtoja kuin henkilöautoliikenteellä siirtyä puhtaampiin käyttövoimiin. Jos siellä aiheutuu kustannusten nousua, niin meillä on vastaavalla tavalla edellytyksiä myös sitä kompensoida, Harakka sanoo.

Hallitus esittää lausunnolle lähteneessä fossiilittoman liikenteen tiekartassaan myös biokaasu ja sähköpolttoaineet sisällyttämistä jakeluvelvoitteeseen ja biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen nostamista 34 prosenttiin.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan perussuomalaisilla ei ole mitään biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta vastaan.

– Näemme ne tässä kokonaisuudessa pehmeämpinä keinoina, Tavio sanoi.

Toisaalta hän kysyy, pystytäänkö biopolttoaineita valmistamaan niin paljon kuin niitä haluttaisiin käyttää.

Kokoomuksen Kai Mykkänen toteaa, että Suomeen ja Ruotsiin tuodaan tällä hetkellä jopa yli puolet koko maailman tähdepohjaisesta biopolttoaineesta.

– Se, että me kaikki Indonesian rasvat tuodaan Suomeen tankkereilla polttoaineeksi. En tiedä, onko sekään täysin kestävää.

Harakka iloitsee siitä, että polttoaineen hinnan nousua vastustavat suhtautuvat kuitenkin myönteisesti biopolttoaineen jakeluvelvoitteen nostamiseen.

– Olen ilahtunut siitä, että ne jotka vastustavat polttoaineen hinnan nousua, suostuvat kuitenkin siihen, että se saa nousta silloin, kun lisätään biopolttoainetta siihen. Biopolttoainehan nostaa bensan hintaa ja se on nyt näkynyt tankillakin. Ja se ei ole veroa, vaan biopolttoaineiden osuutta.

Harakan mukaan on kuitenkin huolellisesti tutkittu, että biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen nostaminen 34 prosenttiin on saavutettavissa ja se on tehtävissä myös kestävällä tavalla.

Liikenne- ja viestintäministeriön laatima fossiilittoman liikenteen tiekartta on lähtenyt lausunnolle. Esityksen pohjana oli LVM:n fossiilittoman liikenteen työryhmän raportti päästövähennystoimista.

Hallituksen tavoitteena vähintään puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Kolmivaiheisen tiekartan toimet koskevat etenkin tieliikennettä, joka aiheuttaa valtaosan liikenteen päästöistä. Tunteita herättäneitä verotuspäätöksiä ja muuta liikenteen hinnoittelua koskevat päätökset hallitus kuitenkin siirsi syksylle.

Tiekartan ensimmäisessä vaiheessa toteutettaisiin 19 toimenpidettä, joilla edistettäisiin fossiilisten polttoaineiden korvaamista, ajoneuvokannan uudistamista ja liikennejärjestelmän energiatehokkuutta erilaisin tuin ja kannustimin.

Päätökset tuista ja kannusteista on määrä tehdä alkuvuodesta 2021. Toimet vähentäisivät hiilidioksidipäästöjä arviolta noin 0,6 megatonnia, LVM arvioi.

Toisessa vaiheessa arvioitaisiin keinoja, joiden vaikutuksista päästöihin tarvitaan lisää tietoa ennen päätöksentekoa. Näitä keinoja ovat esimerkiksi etätyö ja liikenteen uudet palvelut.

Kolmas vaihe on ehdollinen. Syksyllä 2021 hallitus arvioisi sitä, riittävätkö EU-tasolla tehtävät päätökset sekä tiekartan ensimmäisen ja toisen vaiheen keinot Suomen liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä.

Jos tavoite ei näyttäisi toteutuvan, hallitus tekisi päätökset muista tarvittavista toimista. Tätä varten hallitus jatkaisi eri toimenpiteiden, kuten fossiilisten polttoaineiden kansallisen päästökaupan sekä ajoneuvokilometreihin ja tieluokkiin perustuvan liikenneveromallin valmistelua.

– Syksylle meille jää enää pohdittavaksi, onko meidän mitoitettava päästökauppajärjestelmään jotain. Toivottavasti mahdollisimman vähän. Meillä on kunnianhimoa päästövähennysten suhteen mutta ei minkäänlaista kunnianhimoa verotuksen suhteen, Harakka sanoo.

Keskusta vastustaa kiivaasti uusia polttoaineveron korotuksia tällä vaalikaudella.

Myös Harakka on aiemmin todennut polttoaineen veronkorotusten olevan kaikista viimeisin keino päästötavoitteisiin pääsemiseksi. Mikäli veroa jouduttaisiin korottamaan, voitaisiin Harakan mukaan veronkorotus kompensoida täysimääräisenä vähävaraisille ja syrjäseuduilla asuville.