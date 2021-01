Setä Arkadia: Matti Vanhasen paikkaa jaetaan jo täyttä häkää – ministerikiima pitää kepun hallituksessa

Ministerikiima pitää keskustaa hallituksessa, pohtii Setä Arkadia alias Timo Haapala. Matti Vanhanen jatkaa hallituksessa tiettävästi kuntavaalien jälkeiseen kehysriihen saakka. Kepun eduskuntaryhmässä moni näkee itsensä ministerinä, kun tuolileikki alkaa.

Senhän saattoi arvata, että hallituksen kehysriihi siirrettiin 18. huhtikuuta pidettävien kuntavaalien jälkeiseen aikaan. Näin kävi, vaikka tuolloinen oppositio nykypääministeristä Sanna Marinista (sd) alkaen huusi kurkku suorana, kun Juha Sipilän (kesk) hallitus teki saman tempun 2017.

Mutta kukapa nyt haluaisi ennen vaaleja jutella ikävistä ja kiusallisista asioista, kuten esimerkiksi hallituksen työllisyys­saavutuksista.

Kepussa kuntavaalien ehdokasasettelu on surkeassa jamassa ja tavoite näyttää karkaavan. Ehdokkaita pitäisi saada 7 500, ja nyt on vasta 3 100 kasassa. Aikaa on viitisenkymmentä päivää, ja 4 100 ehdokasta puuttuu!

Onneksi on muutakin mietittävää. Matti Vanhanen (kesk) on tiettävästi luvannut hoitaa valtiovarain­ministerin tehtäviä kehysriiheen saakka. Sitten koittaa vaihto. Kuka on Vanhasen seuraaja? Sitä arvuutellaan nyt siellä, missä kaksi kepulaista kohtaa. Vanhasen seuraaja ei välttämättä ole puolueen puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, vaan ehkä joku muu.

Luvassa on ministerikierrätys, ja se vaikuttaa kansanedustajiin kuin hirvenraato karhuun. Jo kuvitelma ministeriauton takapenkin hajusta houkuttelee innokkaimpia haaskalle. Saarikko käytännössä vahvisti Ilta-Sanomien puheenjohtajatentissä tiistaina, että ministerikierrätys on tulossa.

Joulun alla keskusta oli kovasti tohkeissaan, kun se äänesti hallituksen kaatumisen pelossa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) luottamuksen puolesta. Medialle myytiin tarinaa, että keskusta olisi ehkä kaatanut hallituksen, muttei tehnyt sitä, koska se olisi ollut henkilökysymys ja vaikuttanut pinnalliselta.

Ehei, sanoo Setä Arkadia. Keskustan eduskuntaryhmässä ei ole mitään aitoa halua kaataa nykyistä hallituspohjaa. Jos Katri Kulmuni olisi jatkanut puolueen johdossa, se olisi ollut ehkä mahdollistakin – ehkäpä se olikin osasyy Kulmunin vaihtoon. Hinku ministeriksi eli niin sanottu ministerikiima pitää kepun hallituksessa.

Nyt keskustan eduskuntaryhmässä moni kärkkyy ministeripaikkaa ryhmän puheen­johtajasta Antti Kurvisesta alkaen. Toinen, joka kepuryhmästä tihkuneiden tietojen perusteella pitäisi sitoa puuhun, on puolueen vara­puheenjohtajaksi syyskuussa valittu lappilaisedustaja Markus Lohi. Kuuleman mukaan liipasimella on myös maatalousministeri Jari Lepän paikka, jolle tarjotaan ylivieska­laisedustaja Juha Pylvästä.

Myös elinkeinoministeri Mika Lintilän paikkaa on jaettu moneen kertaan, mutta yrittäjäsektorin uskottavuus vaatinee Lintilän jatkoa. Yksi mahdollisuus on, että Lintilästä tehdään taas valtiovarainministeri. Mutta tuolileikki on armotonta, sillä keskustan kannatuskierteen valossa ministerituoleja jaetaan ehkä viimeistä kertaa pitkään aikaan…

Keskustan eduskuntaryhmä kokoontuu talvi­kokoukseensa ensi torstaina. Silloin ryhmän pitäisi päättää, miten se rankaisee kansanedustaja Hannu Hoskosta, joka ainoana kepulaisena kieltäytyi äänestämästä Haaviston luottamuksen puolesta. Joulun alla ryhmäjohtaja Kurvinen sanoi IS:n haastattelussa, että kepun ryhmä on Hoskoselle pahalla päällä.

Tuolloin moni kepuedustaja näki itsensä myös Hoskosen tilalla ympäristö­valiokunnan puheenjohtajana, jos hänet saataisiin syrjään.

Kurvinen on nyt joulutauon aikana saanut rauhassa miettiä vastausta kepun kenttää kurmoottavaan kysymykseen, joka kuuluu näin:

– Ulkoministeri Pekka Haavisto rikkoi lakia. Miksi keskusta rankaisee siitä omaa kansanedustajaansa, Hannu Hoskosta?

PS. Kepu on jäänyt varjoon myös virkanimityksissä Se ei saanut edes sille luvattua valtio­varainministerin kansliapäällikön paikkaa. Nyt Lintilä päässee nimittämään eduskunnasta tippuneen ja liki kaksinkertaisella palkalle valtiosihteeriksi nostetun, ex-ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen Geologisen tutkimuskeskuksen johtoon.

Paikka vapautui, kun kokoomuslainen Mika Nykänen valittiin arvalla Helsingin seudun liikenteen HSL:n pomoksi. Geologipaikka on mukava, vaikkei ammattitaitoa olisikaan. Johtaja kun saa automaattisesti professorin tittelin. Professori Tiilikainen! Kuulostaa komealta!