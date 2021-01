Kiuru: Rajaliikenteeseen tulossa tiukennuksia, koronatestit kaikille rajoille – ensi viikolla päätetään uusista toimista

Koronaviruksen herkästi leviävä brittimuunnos huolettaa hallitusta, hallituksen eilisten neuvottelujen käytännön toimet viruksen pysäyttämiseksi rajoille on vielä päättämättä.

Hallitus neuvotteli eilen koronaviruksen brittimuunnoksen aiheuttamista riskeistä Suomelle. Neuvottelujen tuloksista kerrottiin torstaina järjestetyssä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilannekatsauksessa.

– Uhka on ilmeinen ja se on otettava vakavasti. Siksi on tärkeää, että toimiin ryhdytään ennakoitavasti ja riittävällä voimakkuudella, peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) totesi tiedotustilaisuudessa.

Kiurun mukaan herkemmin leviävää koronan brittimuunnosta aiotaan torjua muun muassa tiukentamalla rajaliikennettä ja tuomalla koronatestit kaikille rajanylityspaikoille.

– Ensinnäkin sisäministeriö valmistelee esityksen rajaliikenteen tiukentamiseksi muuntoviruksen leviämisen estämiseksi, ja ulkoministeriö valmistelee matkustussuositusten kiristämisen ja aloittaa niiden jatkuvan päivittämisen.

– Kunnan on huolehdittava terveysturvallisuuden varmistamisesta alueensa rajanylityspaikoilla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi riittävän testauksen ja muiden terveysturvallisuustoimien järjestämistä. Valtio korvaa kunnille täysimääräisesti kustannukset, jotka tästä aiheutuvat, Kiuru muistutti.

Peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan rajaliikennettä tullaan tiukentamaan ja koronatestit tulevat kaikille rajanylityspaikoille, myös muita toimenpiteitä suunnitellaan koronan brittimuunnoksen leviämisen estämiseksi.­

Ministeri Kiuru kertoi, että hallitus valmistelee myös muita uusia toimenpiteitä.

– Sosiaali- ja terveysministeriö, ja muut ministeriöt, valmistelevat ensi viikolla esityksen muista tarvittavista lisätoimenpiteistä muuntoviruksen estämiseksi ensi viikon neuvotteluihin, Kiuru totesi.

Mitä hallituksen linjaukset käytännössä tarkoittavat? Se jäi vielä epäselväksi.

Rajaliikenteen tiukennuksesta ei kerrottu vielä mitään täsmällistä. Viime keväänä Suomi salli vain välttämättömän työmatkaliikenteen rajojensa yli.

– En osaa sanoa yksityiskohtaisesti, minkälaisia muutoksia tullaan tekemään. Pohdimme kaikkia vaihtoehtoja, minkälaisia muutoksia nykytilaan voidaan tehdä. Tällä hetkellä sisärajatarkastukset ovat päällä, ja ulkorajoilta matkustaminen on hyvin rajoitettua, sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä kertoi.

– Joudumme pohtimaan asiaa niin kiintiömatkaliikenteen kuin perhesyiden pohjalta, minkälaisia kiristyksiä voidaan tehdä, Pimiä jatkoi.

Rajaliikenne kuuluu sisäministeriölle. Sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä ei kertonut, mitä rajaliikenteen tiukentaminen tarkoittaisi. Viime keväänä Suomi salli rajojensa yli vain välttämättömän työmatkaliikenteen.­

Ministeri Kiuru ei halunnut ottaa kantaa, miten esimerkiksi rajaseudun asukkaiden liikenne rajojen yli voisi muuttua nykyisestä.

– En mene kollegan tontille. Valmistelu on sisäministeriössä aamulla aloitettu. Tämä on kiireellinen asia. Näissä olosuhteissa me joudumme ottamaan vakavasti THL:n viestin, että rajojen yli tulee muuntovirus, jos me emme pysty rajaliikenteen volyymia pienentämään ja ohjaamaan kaikkia tulijoita testiin. Terveysviranomaiset tulevat onnistumaan vain sillä, että joudumme arvioimaan, minkälaisella volyymilla voimme vastaanottaa tulijoita, Kiuru kommentoi.

Koronatestien ulottaminen kaikille raja-asemille on Kiurun mukaan kuntien vastuulla.

– Tässä on kyse tartuntatautiviranomaisille liittyvistä toimista. Kuntien tehtävänä on huolehtia oman alueensa rajapaikan terveysturvallisuudesta. Tiedämme, että THL on ohjeistanut, että rajanylityspaikoilla tulisi ohjata kaikki testiin. Tältä osin haaste on melkoinen. Rajanylityspaikat ovat sekä pieniä että suuria.

– Tulijavirta on hyvin erilaista eri paikoissa. Meillä on rajanylityspaikkoja, joissa tämän asian hoitaminen tulee olemaan kohtuullisen kivutonta, ja on rajanylityspaikkoja, joissa haasteeksi tulee, kuinka hyvin terveysturvallisuustoimet voidaan ulottaa täysimääräisesti rajoille käyttöön. Odotamme jokaisen alueen suunnitelmaa siitä, millä tavalla nämä toimet käytännössä varmistetaan siellä toimiviksi, Kiuru sanoi.

Kiuru nosti testien kannalta vaikeimmiksi tapauksiksi Helsingin satamat ja Lapin länsirajan.

– Siksi on tärkeää, että sisäministeriö tulee apuun siinä, että saamme rajaliikenteen volyymin sellaiseksi, että näytteenoton ohjaamiseen on kaikki edellytykset olemassa. Eli jollain rajoilla tämä (testaus) onnistuu heti, meillä on lentokentän tilanne saatu hallintaan, mutta satamien ja Länsi-Pohjan osalta alueet saavat tämän ison laivan nytkähtämään myöskin näillä rajoilla, Kiuru totesi.

Ensi viikon uusista toimenpiteistä Kiuru ei myöskään sanonut mitään konkreettista. Asiasta kerrottaneen lisää ensi viikon perjantaina.

– Näistä lisätoimenpiteistä tehdään ensi viikolla päätöksiä. Edellyttää sitä, että pystytään valtioneuvoston istunnossa tekemään nämä varsinaiset päätökset. Tässä on edessä kova työ, ja näistä yksityiskohdista tässä vaiheessa valmistelua emme käy tarkempaa keskustelua. Ensi viikon perjantaina on valtioneuvoston neuvottelu ja sen päälle vielä valtioneuvoston istunto, jossa on tarkoitus viedä läpi viikossa valmistellut esitykset.

– Se koskee sekä rajojen kiristystoimia ja ulkoministeriön suosituksia, se koskee myös STM:n kontolle tullutta kokonaisuutta, jossa puhutaan lisätoimenpiteistä, jotka ensi viikon perjantaina tulee päätettäväksi, Kiuru tyytyi kertomaan.

Hallituksen mukaan kuntien ja alueiden on syytä jatkaa rajoitustoimia ja rajoituksia ei ole tarkoitus nyt purkaa.

Tiedotustilaisuuden lopuksi Kiuru vetosi kaikkiin Suomeen tuleviin, että he osaisivat noudattaa karanteenia. Virus ei ulkomailta pääsisi leviämään Suomeen, jos ulkomailta tulevat noudattaisivat karanteenisuosituksia.