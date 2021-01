Kaikille rajoille on tulossa koronatestaukset, ja rajatarkastuksia saatetaan vielä tiukentaa. Päätöksiä on tulossa ensi viikolla.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan koronarajoitukset eivät ainakaan lievene.

Huolta herättää koronaviruksen helpommin leviävä brittimuunnos. Marin sanoi, että brittimuunnos on iso riski Suomelle.

– Oletettavaa on se, että tätä viruksen muunnosta on Suomessa. Vaikka joulukuussa olemme tästä kuulleet, tätä on aiemminkin maahan päässyt. Käsittelemme riskejä, joita uusi muunnos tuo meille. Itse arvioin, että nämä riskit ovat isot, Marin sanoi Säätytalon portailla ennen hallituksen neuvottelua.

– Kun katsomme esimerkiksi Irlannin tilannetta. Tilanne oli jopa parempi kuin Suomessa vielä kuukausi, puolitoista sitten. Nyt siellä ovat luvut pystysuoraan ylöspäin, Marin jatkoi.

Hallitus ei nyt keskiviikkoillan neuvotteluissaan tee päätöksiä uusista koronarajoituksista.

Marinin mukaan rajoituksia ei nyt pidä alueilla ja kunnissa ainakaan höllentää.

– Näyttäisi että tämä virusmuunnos ei ole vaarallisempi kuin aikaisempi, mutta se leviää nopeammin. Sitä voi päästää väestöön leviämään nopeammin, mikä tarkoittaa, että vakavampia tapauksia tulisi enemmän ja sairaalahoidon kuormitus kasvaisi.

– Eli riskit ovat isot. Mieluummin toimitaan aikaisemmin ja voimakkaammin kuin odotetaan liian kauan ja toimitaan hitaammin. Nyt ei ole ainakaan aika sille, että lähdettäisiin rajoitustoimia höllentämään. Eli alueille ja kunnille vahva viesti, että nyt pitää pidättäytyä rajoitustoimien höllentämisestä, Marin muistutti.

Pääministeri Marin sanoi, että rajoitustoimia saatetaan vielä kiristää.

Marin otti esimerkiksi rajatarkastusten tiukentamisen ja testausten ulottamisen kaikille rajoille.

– Meillä on ollut koko ajan käytössä rajatarkastukset, ja tautitilanne on pysynyt parempana kuin monissa muissa maissa. Nyt on syytä katsoa, pitäisikö rajatarkastuksia entisestään kiristää, eli sallia vain välttämätön työmatkaliikenne.

– Sen lisäksi meidän pitää ottaa testaus käyttöön kaikilla rajoilla, ei vain lentoliikenteessä, vaan myös laivaliikenteessä ja maarajoilla pitää paljon laajemmin ottaa testaus käyttöön. Tämä on kuntien käsissä oleva asia. Uskon, että hallitus tulee tästä viestin kunnille lähettämään, että nyt pitää testata niin laajasti kuin mahdollista ja asettaa karanteeniin, kun sille katsotaan tarve, Marin totesi.

Päätöksiä on luvassa ensi viikolla.

– Tulemme todennäköisesti antamaan aika selkeitä linjauksia esimerkiksi siitä, miten rajojen terveysturvallisuutta, rajapäätöksiä ja myös matkustusohjeita lähdetään valmistelemaan. Hallitus tulee näistä linjaamaan, mutta valmistelua pitää vielä virkamiespuolella tehdä, Marin totesi.

Marin muistutti, että testaukset ja karanteeneista päättäminen eivät ole hallituksen tehtäviä, vaan karanteenipäätökset kuuluvat lääkäreille ja testaukset viranomaisille.

Koronatesteihin ei voi lailla pakottaa, testit ovat vapaaehtoisia.

Sen sijaan hallitus on saamassa kättä pitempää tartuntatautilain muutoksessa. Lakimuutosta on valmisteltu kesästä lähtien, jotta viranomaisilla olisi mahdollisuus sulkea myös yksityisiä tiloja.

Marin arveli, että lakimuutos on valmiina käsiteltäväksi helmikuun alussa, kun eduskunta palaa joulutauoltaan.

– Olisi tärkeää, että saisimme pikaisesti eduskunnasta tartuntatautilain päivitykset. Se antaisi paikallisille viranomaisille mahdollisuuksia puuttua nykyistä tehokkaammin esimerkiksi yksityisten tilojen toimintaan. Tiedän, että valiokunnat tätä tällä viikolla käsittelevät ja toivon mukaan – kun istuntotauko päättyy – saamme pikaisesti lainsäädännön voimaan, Marin arveli.

Valmiuslain aktivointia Marin ei sulkenut pois.

– Vielä emme ole sen päätöksen edessä. Emme siitä tänään keskustele. En sulje mitään vaihtoehtoa tässä vaiheessa pois, Marin sanoi.