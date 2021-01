Hallituspuolueilta ei saatu varauksetonta kannatusta ruuhkamaksuille, vaikka hallitusohjelman mukaan Suomeen säädetään laki, joka mahdollistaa kaupunkien ruuhkamaksujen käyttöönoton.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vastustavat pääkaupunkiseudun alueelle kaavailtuja ruuhkamaksuja.

Asiasta kysyttiin suurimpien puolueiden puheenjohtajilta tiistaina järjestetyssä Ilta-Sanomien Kansa kysyy – puheenjohtajat vastaavat -tentissä.

Samuel Helsingistä suuntasi kysymyksen ennen kaikkea Halla-aholle. Hän muistutti kysymyksessään, että ruuhkamaksut kasvattaisivat usean pienituloisen vuorotyöläisen kustannuksia.

– Henkilö, joka käy töissä, mutta on pienituloinen, joka ei ole tukien piirissä. Hänellä ei ole varaa asua kaupungissa. Hänet ajetaan jonnekin kehälle, josta hän joutuu sen jälkeen liikkumaan tänne esimerkiksi omalla autolla. Sen jälkeen hänet pistetään sakkoverolle siitä, että hän ajaa autolla kaupunkiin, Halla-aho perusteli puolueensa kantaa.

Orpon mielestä ilmastotekoja tulisi henkilöautoilussa hakea mieluummin porkkanoiden avulla ja edesauttaa sitä, että Suomen autokantaa saadaan uusiutumaan.

– Millä saadaan puhtaampaa löpöä sinne auton tankkiin tai edistetään sähköautoilua? Kepillä ei ilmastoasioita ratkaista, ei täälläkään, Orpo sanoi.

Hallituspuolueiden puheenjohtajilta ei heiltäkään saatu varauksetonta kannatusta ruuhkamaksuille, vaikka hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomeen säädetään tällä vaalikaudella laki, joka mahdollistaa kaupunki­seutujen liikenteen hallintaan tähtäävien ruuhkamaksujen käyttöönoton.

Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mukaan hänen puolueensa ei ole ruuhkamaksuista erityisen innostunut. Saarikon mukaan ruuhka­maksuissa on se riski, että ne hankaloittavat sellaisen ihmisen elämää, joka on valinnut väljemmän asumisen.

– Sanotaanko sitä sitten niiden trampoliinitakapihojen Suomeksi.

– Me kannatamme sellaista Suomea, missä ihmisellä on aito valinnanvapaus ja me luotamme ihmisen kykyyn tehdä omassa elämässään hyviä valintoja. Oli kyse sitten metsähoidosta, asumisesta, autoilusta tai lastenhoidosta, Saarikko sanoi.

Pääministeri Sanna Marinilta (sd) ei häneltäkään saatu vastaukseksi tätä selvempää kantaa. Marinin mukaan ilmastoasioiden ratkaisuun tarvitaan kuitenkin sekä keppiä että porkkanaa.

– Se on sitten valtuustopäätös, että haluaako esimerkiksi Helsingin kaupunki ottaa ruuhkamaksut käyttöön. Itselläni ei ole tähän kantaa. Uskon, että Sdp:n ryhmässä varmasti on näkemyksiä sekä puolesta että vastaan.

Tampereen kokoisessa kaupungissa Marin ei kuitenkaan näe perustetta ruuhkamaksuille. Hän kertoo, että äänestäisikin Tampereella todennäköisesti ruuhkamaksujen käyttöönottoa vastaan.

Selkein ruuhkamaksujen puolustajan rooli jäikin vihreiden puheenjohtajalle Maria Ohisalolle, jonka mukaan Helsingin kokoisen kaupungin pitää kantaa myös ilmastovastuuta siinä, että päästövähennyksiä pystytään tekemään.

– Täytyy myös pitää huolta siitä, että kaikkialta päästään liikkumaan kätevästi.

– Liikuit sitten pyörällä tai autolla tai millä tahansa, niin pääset sinne töihin ja koulutukseen, Ohisalo lisää.

