Näin Sipilä kommentoi Demokraatille pääministeri Marinin anteeksi­pyyntöä – ”Puoleltani asia on unohdettu”

Juha Sipilä kommentoi Demokraatti-lehdelle pääministeri Sanna Marinin anteeksipyyntöä. Marin pyysi Sipilää koskevaa twiittiään anteeksi Ilta-Sanomien puheenjohtajatentissä tiistaina.

Pääministeri pyysi anteeksi vuonna 2017 kirjoittamaansa twiittiä, jossa hän kirjoitti, että ”näyttää siltä, ettei Sipilä ole politiikassa edistämässä isänmaan vaan lähipiirinsä etua”.

– Se on ollut kovaa kieltä ja nyt kun katson taaksepäin ja kun katsotaan vaikka Yhdysvaltojen tapahtumia tai tätä viimeisintä hyökkäystä kansanedustaja Sipilää kohtaan tai muutoinkin keskustelukulttuuria joka Suomessakin on esillä ja koventunut, niin on totta että jokaisen meistä pitää jokainen päivä valita olla rakentava ja valita sanansa huolella, koska sanat johtavat myös tekoihin ja tässä kohtaa pyydän tätä twiittiä anteeksi, pääministeri Sanna Marin sanoi IS:n tentissä.

Juha Sipilä kommentoi anteeksipyyntöä Demokraatti-lehdelle.

– Poliittisessa keskustelussa ei pitäisi koskaan kyseenalaistaa toisen motiiveja. Kaikki kansanedustajat ovat yhteisten asioiden hoitajia, vaikka keinoista olisi erimielisyyttä. En ole vielä tavannut kansanedustajaa tai ministeriä, jonka voisin sanoa olevan omalla tai sukulaisten asialla. Arvostan Marinin julkisuuden kautta tullutta anteeksipyyntöä ja puoleltani asia on unohdettu ja loppuun käsitelty, Sipilä sanoo Demokraatille.