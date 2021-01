Kannatatko Twitterin päätöstä sulkea Trumpin tili? – Hämeenlinnalaisen Raunon kysymys sai puheenjohtajat mietteliäiksi

Halla-aho oli huolissaan some-jättiläisten mahdollisesta mielivallasta ja kyvystä sulkea epämieluisien poliitikkojen suut. Ohisalon mukaan Twitter olisi voinut toimia jo aikaisemminkin.

Suurimpien puolueiden puheenjohtajat pohtivat eilen tiistaina Ilta-Sanomien järjestämässä Kansa kysyy – puheenjohtajat vastaavat -tentissä Twitterin päätöstä sulkea Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Twitter-tilin.

Keskustelun aiheesta avasi hämeenlinnalainen Rauno, joka kysyi puheenjohtajilta, kannattavatko he Twitterin päätöstä ja jos kannattavat, kannattavatko he yleisestikin sananvapauden rajoittamista?

Vihreiden puheenjohtajan Maria Ohisalon mukaan kyse oli yksityisestä yrityksestä, joka vain määrittelee oman fooruminsa sääntöjä.

– Trumpin tviiteissä on perustellusti nähty olevan väkivaltaan kannustamista. Jos joku käyttää yksityisen yrityksen foorumia tällä tavalla kannustaen väkivaltaan, niin silloin heillä on omat perustellut syynsä sulkea tällainen tili, Ohisalo sanoi.

Twitter itse perusteli päätöstä tilin käyttöoikeuden rajaamisesta sillä, että tilillä julkaistavan sisällön pelätään lisäävän vaaraa uusille väkivaltaisuuksille Yhdysvalloissa.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo.­

Ohisalon mukaan voisikin kysyä, olisiko Twitterin pitänyt toimia jo paljon aikaisemmin.

– Capitol kukkulan teko ei ole tapahtunut yhdessä yössä, vaan tämä on vuosia jatkuneen valheiden ja vihapuheen seurausta.

Ohisalon mukaan kritiikki toki kuuluu politiikkaan ja sananvapauteen.

– Mutta kun keskustelu kääntyy siihen, että panetellaan ihmistä, yksilöä, ja puhutaan väkivaltaisista teoista ja uhataan väkivallalla, niin tämä on ongelma. Tämä ei enää kuulu demokratiaan eikä sosiaalisen median alustoille.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho puuttui Ohisalon kommenttiin.

– Aika harvaa ihmistä on niin räävittömästi ja estottomasti pilkattu viimeisten neljän vuoden aikana somessa kuin presidentti Trumpia itseään, Halla-aho sanoi.

Hän kuvaili Twitterin päätöstä ”kaksinaismoralistiseksi ja tekopyhäksi”.

– Twitter ja muut sosiaalisen median alustat ovat olleet keskeisiä kanavia Black lives matter -hulinoinnin ja väkivallan lietsomisessa, eikä näihin ole puututtu, Halla-aho sanoi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho­

Kysymystä Twitterin päätöksestä hän pitää mielenkiintoisena. Hän piti uhkana some-jättiläisten mahdollista mielivaltaa ja kykyä sulkea epämieluisien poliitikkojen suut laajemminkin.

– Toisaalta Twitter on yksityinen yritys, toisaalta sen ja Facebookin kaltaiset yksityiset toimijat alkavat olla jo niin suuria, että niiden voidaan katsoa tietyllä tavalla toteuttavan julkisia tehtäviään. Niillä on valtava vaikutusvalta ihmisten mahdollisuuksiin verkostoitua ja kommunikoida.

– Kyllähän tässä avataan tietyllä tavalla sellainen matolaatikko, että sitä on vaikea saada kiinni.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoo hätkähtäneensä Trumpin Twitteri-tilin sulkemista, mutta erityisesti sitä, että myös tilin historia poistettiin.

– Ei historia poistu sieltä mihinkään. Trump on toiminut väärin ja häntä kohtaan tulee oikeustoimiakin mahdollisesti. Se on oma lukunsa. Mutta sananvapautta ei pitäisi rajoittaa, Orpo sanoo.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo­

Myös Orpo otti esiin sosiaalisen median alustoiden suuren vallan.

– Sääntely on vajavaista. Mielestäni sääntely pitäisi saada näiden isojen some-yhtiöiden osalta kuntoon. Heidät pitäisi pakottaa hoitamaan se, että keskustelu alustalla on asiallista.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan Twitterin päätöstä voi pitää perusteltuna lyhytaikaisena toimena turvallisuuden varmistamiseksi. Pysyvänä toimenpiteenä se on hänen mielestään kuitenkin melko ongelmallinen.

– En ole samaa mieltä Trumpin kanssa monestakaan asiasta, enkä pidä siitä, millä tavalla hän käyttää some-kanaviaan. Mutta pidän sitä myös aika kovana tekona, että yksittäinen toimija sulkee kokonaan poliitikon Twitter-tilin, Marin sanoo.

Pääministeri, Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin.­

Hänen mielestään parempi vaihtoehto on tehdä faktantarkastusta, varoittaa tviiteistä ja kertoa, jos joukossa on valheellista materiaalia.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko näkee Twitterin päätöksen eräänlaisena murroskohtana.

– Olemme ajatelleet, että sosiaalinen media on valtava mahdollisuus, niin kuin se varmasti onkin. Se on politiikan tekemisen väline, viihdettä, mutta siinä on omat vaaransa.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko.­

Ratkaisun suurin riski liittyy hänen mukaansa kuitenkin siihen, että Trumpin mielipiteet eivät poistu, vaikka hän poistui Twitteristä.

– Hänen tukijansa eivät ole poistuneet mihinkään tästä maailmasta. Siirtyykö vihan ja väkivallan aluskasvillisuus toisille foorumeille eriytymään entistä synkempiin vesiin keskenään. Tästäkin kai näkyy jo ilmiöitä, koska ei se ole ainoa sosiaalisen median kanava, jossa keskustellaan, Saarikko pohtii.