Niina Lohjalta kysyi pääministeriltä hallituksen hajoamisesta – näin Marin, Ohisalo ja Saarikko kommentoivat

Oppositiojohtaja Orpo pitää keskustan toimintaa Haaviston luottamusäänestyksen yhteydessä ”koomisena touhuna”.

Ilta-Sanomien kuntavaalitentissä tuli ilmi, että hallituksen jatko oli ulkoministeri Pekka Haaviston tapauksen myötä vaakalaudalla.

Lukijat saivat lähettää puheenjohtajille kysymyksiä, ja moni halusi tietää juuri Haaviston tapauksesta.

Haavisto sai eduskunnan luottamuksen joulukuun puolivälissä äänin 101–68. Päätös tukea Haavistoa oli keskustalle hyvin vaikea.

Niina Lohjalta kysyi pääministeri Sanna Marinilta (sd), olisiko hallitus hajonnut ennen kuntavaaleja, jos ministeri Haavisto ei olisi saanut eduskunnan luottamusta keskustan tuella.

Marin kertoi keskustelleensa asiasta ennen äänestystä sekä vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon että keskustan puheenjohtajan, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon kanssa.

– Oma tulkintani oli, että tästä olisi tullut hallituskysymys, pääministeri muotoili.

Pääministeri Marinin mukaan Haavisto on tehnyt ulkoministerinä pääasiassa hyvää työtä.­

– Ministeri Haavisto on tehnyt ulkoministerinä pääasiassa hyvää työtä, mutta tässä kohtaa hän teki virheen. Hän on saanut siitä moitteet ja hän on vakuuttanut minulle, että ottaa ne moitteet vakavasti. Mutta kun olin keskustellut asiasta vihreiden puheenjohtajan, Marian, kanssa, tulin siihen tulkintaan, että tämä olisi olut vihreille hallituskysymys, pääministeri jatkoi.

Ohisalolta kysyttiin, oliko asia todella hallituskysymys.

– Siinä mielessä, että hallituksessa pitää noudattaa yhteisiä sääntöjä. Ei voi olla niin, että toinen puolue päättää toisen puolueen ministereistä, Ohisalo sanoi.

Maria Ohisalon mukaan Haavisto on todennut ottavansa perustuslakivaliokunnan moitteet tosissaan.­

Näin tosin tapahtui, kun Antti Rinne joutui runsas vuosi sitten väistymään pääministerin paikalta keskustan ilmoitettua ”henkilöön liittyvästä epäluottamuksesta”. Se ei kuitenkaan ole tavanomainen käytäntö, Ohisalo totesi.

Eikö keskustalle siis jäänyt muita vaihtoehtoja kuin niellä tämä katkera kalkki tai hajottaa hallitus? Saarikolta kysyttiin.

– Näin se asia pääministerin kanssa tuli keskusteltua, Saarikko sanoi.

Saarikko sanoi pitävänsä hyvänä tapaa, että jokainen puolue vastaa omista henkilövalinnoistaan. Pääministeri on kuitenkin asia erikseen, koska hän vastaa koko hallituksesta ja sen toimintakyvystä, Saarikko selitti puolueensa vuodentakaista toimintaa.

– Mutta kyllä tämä (Haaviston) tapaus aika viivalle vei toisen puolueen luottamuksen. Ehkä hiukan poikkeuksellisellakin tavalla, koska kyse ei ollut asioista vaan politiikan moraalista, tekemisen tavasta ja perustuslakivaliokunnan asemasta. Ja sittemmin sen ympärille luodusta kuvasta, että mistä oikeastaan oli kysymys, lapsista vai ministerin ja virkakunnan toimista.

Koville otti, Saarikko sanoi.­

Päätös tukea Haavistoa luottamusäänestyksessä otti keskustassa lujille, Saarikko sanoi.

– En ollenkaan kiistä sitä. Minusta on reilua sanoa, että se äänestys otti keskustassa mahdottoman lujille.

Haaviston tukeminen maksoi keskustalle jopa kuntavaaliehdokkaita. Jotkut peruivat ehdokkuutensa, kun puolue päätyi antamaan tukensa Haavistolle. Saarikon mukaan jokainen heistä on iso harmi mutta isossa mittakaavassa ehdokkuuksia ei peruttu.

Keskusta siis äänesti Haaviston luottamuksen puolesta, mutta luottaako keskusta Haavistoon oikeasti?

– Sehän tässä olikin, että minusta ulkoministerinä Pekka Haavisto on toiminut pääasiassa oikein hyvin. En ole nähnyt suurempaa kritiikkiä oman puolueeni sisältä tavasta, jolla hän ulkoministerin tehtävää hoitaa.

– Kun vihreää nappia on painettu, hallitus on toimintakykyinen ja hallituskumppaneilla ja hallituksen ministereillä on meidän luottamuksemme.

Opposition näkemys hallituksen toimintakyvystä tai ministeri Haaviston onnistumisesta tehtävässään ei ollut yhtä ruusuinen.

Petteri Orpo epäili hallituksen päätöksentekokykyä.­

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mielestä Haavisto on toiminut kyseenalaisella tavalla eikä sovi ministeriksi.

– Mutta kun katsoo tämän hallituksen eroamis- ja nimittämiskulttuuria, on todennäköistä, että jos Pekka Haavisto olisi saanut lähtöpassit ulkoministerin paikalta, hän olisi päätynyt johonkin vielä merkittävämpään tehtävään palkinnoksi hyvästä työstä, Halla-aho sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan tapaus ei anna uskoa siihen, että hallitus olisi kyvykäs tekemään päätöksiä.

– Se että keskusta ensin äänestää luottamusta ja seuraavalla minuutilla lähtee tiedote, jossa kerrotaan että käytännössä luottamusta ei ole, kyllähän se koomista touhua oli, Orpo sanoi.