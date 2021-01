Antti Kurvinen kommentoi Sipilään kohdistunutta käsiksi käymistä: ”Kyllähän se järkyttää”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoo, ettei ole tapahtuneesta yllättynyt.

Tiistaina uutisoitiin, että ex-pääministeri Juha Sipilään (kesk) käytiin käsiksi eduskunnan edustalla viime torstaina. Asiasta on tehty rikosilmoitus.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ei kommentoi tapauksen yksityiskohtia, mutta ottaa tapahtuneeseen kantaa yleisellä tasolla.

– Onneksi ei pahemmin käynyt. Tietysti hirveästi toivon Juhalle ja hänen läheisilleen voimia, Kurvinen kommentoi Ilta-Sanomille.

– Kyllähän se järkyttää. Totta kai jokainen kansanedustaja varmasti miettii myös omaa turvallisuuttaan. Että olenko minä uhattuna kun kävelen kadulla, tai menen ratikkaan tai jos menen viikonloppuna kauppakeskukseen perheen kanssa. Että käydäänkö käsiksi. On inhimillinen puoli, että miettii tätä.

Kurvinen sanoo, ettei hän ole sinänsä yllättynyt tapahtuneesta nykyisessä ilmapiirissä. Hän toteaa, että myös Suomessa poliitikoista käytetään verkossa rajuakin kieltä. Kurvinen twiittasi aiemmin tiistaina, että ”nyt myös Suomessa pitää lopettaa henkilöön käyvä vihanlietsonta. Pahat sanat johtavat pahoihin tekoihin.”

– Täytyyhän se sanoa, että valitettavasti en ole yllättynyt, että näin tapahtui. Tähänhän tämä touhu on ollut menossa jo jonkin aikaa, ainakin viisi, kuusi vuotta.

– Vihaisista sanoista, viholliskuvista ja eri tavalla poliittisesti ajattelevien ihmisten demonisoinnista, siitä on lyhyt matka poliittiseen väkivaltaan. Historia on sen näyttänyt, mutta ihmiset vain unohtavat ne asiat ja ajattelevat, että olemme erilaisia ja toisesta voi sanoa noin. Kyllähän se laittaa miettimään ihan omaakin turvallisuutta ja sitä, että mihin tämä maa on menossa.

Kurvinen pitää tärkeänä, että tapaus on viety poliisille ja eduskunnan turvallisuusjohtajan tietoon.

Hän toivoo Suomen pysyvän maana, jossa poliitikot voivat liikkua kadulla ilman uhkaa. Kurvinen muistuttaa, että Suomen vahvuuksiin on kuulunut se, että kansanedustajat ja ministerit ovat voineet liikkua ja viettää aikaa julkisilla paikoilla ja yleisötapahtumissa ilman vartiointia.

– Sitähän ihaillaan ulkomailla. Maailmalla monissa maissa poliitikot ovat koko ajan vartioituna ja aitojen takana. Kyllähän tällainen Suomen avointa yhteiskuntaa murentaa, hän pohtii.

Juha Sipilään kohdistunut välikohtaus tapahtui Arkadiankadun ylittävällä suojatiellä, joka sijaitsee Pikkuparlamentin ja Lasipalatsin välissä.

Sipilän tiistaina MTV:lle kertoman mukaan hän oli tulossa palaverista päiväsaikaan, kun hänen kimppuunsa käytiin nyrkein.

– Kyllä lyötiin ihan kunnolla. Nyrkein käytiin päälle, Sipilä kuvaili MTV:lle.

Sipilä peräänkuulutti haastattelussa ihmisiltä malttia poliittisessa keskustelussa ja sanoi, että ”somen vihapuheesta ei ole hirveän pitkä matka tekoihin”.

Eduskunnan turvallisuusjohtaja Jukka Savola kertoi aiemmin tiistaina IS:lle, että edustajaa oli tönäisty suojatiellä ohitustilanteen jälkeen ja samalla oli annettu ”voimakasta poliittista palautetta”. Savola sanoi pitävänsä tapausta erittäin harvinaisena.

Sipilän avustaja viestitti Ilta-Sanomille, ettei Sipilällä ole lisättävää MTV:lle antamiinsa kommentteihin.