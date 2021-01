Erkki lähetti Jussi Halla-aholle kysymyksen, milloin ”hän siivoaa puolueesta natsit pois” – Halla-aho sai nopeasti muut puheenjohtajat vastaansa

Maria Ohisalo pyysi Jussi Halla-ahoa kertomaan kasvokkain, jos tällä on ongelmia vihreitä ja häntä kohtaan: ”Jatkuvasti panettelet puoluettani ja minua internetissä”.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sai tänään Ilta-Sanomien tentissä vastata lukijan ja muiden puoluejohtajien syytöksiin perussuomalaisten edustajien kielenkäytöstä ja toiminnasta.

Erkki Pohjois-Karjalasta kysyi Halla-aholta seuraavaa:

”Milloin aiot siivota puolueestasi natsit ja äärioikeistolaiset pois? Älä väitä etteikö niitä siellä olisi. Jo tapahtumat Amerikassa pitäisi olla esimerkki siitä miten käy jos näitä ääri-ihmisiä ei hillitä ajoissa. Tämä sama ilmiö on pesiytymässä Suomeen. Vastuu on siitä perussuomalaisten.”

Halla-aho kuittasi kysymyksen esimerkkinä siitä, miten perussuomalaisia sorsitaan. Hänen mielestään perussuomalaisissa ei edes ole erityisen paljon asiattomia puheenvuoroja ja puolue reagoi asiattomuuksiin omien sääntöjensä puitteissa.

– Asiattomuuksia ja ylilyöntejä tapahtuu kaikissa puolueissa, mutta meillä on aika johdonmukaisesti reagoitu niihin sääntöjen sallimin keinoin.

Halla-aho sai nopeasti kaikki muut puheenjohtajat vastaansa.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalon mukaan Halla-aho ei ole tuominnut sitä, että muista puolueista ja ihmisistä luodaan perussuomalaisissa jatkuvasti viholliskuvia.

– Olet itse leimannut minun puolueeni ääriliikkeeksi ja tässä päivittelet sitä, kuinka teitä leimataan. Jatkuvasti virheellisin tiedoin panettelet muun muassa minun puoluettani ja minua internetissä. En edes jaksa puuttua jokaiseen twiittiin.

– Ja toisaalta näissä keskusteluissa on hyvä, kun edes ”moi” toisillemme sanotaan. Olisi ihan hyvä, että keskusteltaisiin ihan sitten face-to-face toinen toisillemme, jos on ongelmia.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko muistutti Halla-ahoa perussuomalaisten sanomisista.

– Teidän kansanedustajanne on sanonut, toki sitä on pahoiteltu ja olet halunnut siitä irtisanoutua, että ministerit ovat persereikiä. Teidän väkenne on sanonut entisessä kotikaupungissani, että alueella toivottaisiin koronaa tietylle väestönryhmälle.

– Minusta Jussi on oikein, että se sanotaan ääneen, että teidän riveistä myös eduskunnassa käytetään sellaisia puheenvuoroja, jotka eivät välttämättä rakenna asiaa, vaan jotka käyvät henkilöön tai kohdistuvat ihmisarvoon.

Halla-aho puolustautui toteamalla, että perussuomalaisilla on toistakymmentä­tuhatta jäsentä. Saarikon mainitsemaan tapaukseen reagoitiin hänen mukaansa myös saman tien ja julkisesti.

– Me olemme ehkä hieman toisella tavalla kansan syvien rivien tai ruohonjuuri­tason liike, että meidän voimiamme sen enempää eduskunnan kuin paikallistasolla eivät ole välttämättä kulkeneet samanlaisen broilerimankelin läpi kuin poliitikot muissa puolueissa, Halla-aho puolustautui.

– Se on meillä heikkous siinä mielessä, että ihmiset eivät välttämättä osaa pukea ajatuksiaan ja tuntemuksiaan sellaisiksi sanoiksi, mitkä vastaisivat vakiintunutta parlamentaarista kutyymiä. Se on toisaalta meille vahvuus, joka erottaa meidät muista puolueista.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tulkitsi, että Halla-aho joka tapauksessa hyväksyy loukkaavan ja alatyylisen puheen.

– Puoluejohtajina on meidän vastuullamme, että käytetään sivistynyttä kieltä. Fakta on se, että perussuomalaisten riveistä niitä tulee kaikkein eniten, Orpo.

Orpon mukaan ei riitä selitykseksi se, ettei olla ”kuljettu broilerimankelin läpi”.

– Me olemme kaikki tulleet saman peruskoulun läpi. Tässä maassa on ennenkin osattu käyttäytyä fiksusti ja kyllä siihen pitää pystyä tänäkin päivänä.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd) toivoi, että Halla-aho ottaisi kysymyksen vakavasti.

– Juuri tämä edellinen puheenvuoro, jossa puhuttiin kansanedustajista tai politiikkaan osallistuvista ihmisistä ikään kuin broilerimankelin läpi käyvinä ihmisinä sen sijaan, että kohtelemme heitä kunnioittavasti kanssaihmisinä, on omiaan asettamaan ihmisiä vastakkain.