Hallitus neuvottelee keskiviikkona koronatilanteesta – pohdinnassa suunnitelmat virusmuunnoksen leviämisen varalle

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hallitus on koolla joululomien jälkeen.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus kokoontuu ylihuomenna keskiviikkona iltapäivästä Säätytalolle neuvottelemaan koronatilanteesta.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun valtioneuvosto on koolla joululomien jälkeen.

Epidemiologisen tilanteen lisäksi neuvotteluissa käydään läpi myös Suomessa leviämään lähtenyttä koronaviruksen brittimuunnosta.

Keskustelussa pohditaan ainakin sitä, millaisiin toimenpiteisiin Suomessa olisi ryhdyttävä, mikäli tilanne pahenee ja muunnos alkaa leviämään aggressiivisesti, IS:lle kerrotaan.

– Tilanne voi muuttua nopeastikin, ja tämän vuoksi on hyvä, että aiheesta on keskusteltu ennalta ja hallituksella on tarvittaessa mahdollisuus tehdä hyvinkin nopeita päätöksiä, hallituslähteistä kerrotaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi tänään maanantaina 29 uudesta muuntuneen koronaviruksen aiheuttamasta tautitapauksesta. Aiemmin oli kerrottu 20 tapauksesta, joten yhteensä muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tapauksia on nyt todettu Suomessa 49.

Matkustajalentoliikenteen on muunnoksen vuoksi keskeytetty Britanniasta Suomeen ainakin 18. tammikuuta asti. Keskeytys koskee myös Irlantia ja Etelä-Afrikkaa.