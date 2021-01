Kokoomuksen Orpo penää sote-aikalisää: ”Onko oikein, että näin suurta uudistusta tehdään keskellä koronakriisiä?”

Orpo vaatii pääministeri Marinia ottamaan ykkösasiakseen sen, että suomalaiset saavat koronarokotteen.

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaatii aikalisää sote-uudistukselle.

– Harmittaa kaikkien suomalaisten puolesta, kun elämme täysin poikkeusajassa keskellä koronakriisiä ja poliittinen keskustelukin on vajavaista, eduskuntakäsittely ei ole parasta mahdollista, niin silloin tuodaan Suomen historian suurin uudistus eduskunnan käsiteltäväksi. Hallituksen pitäisi ottaa aikalisä, eikä hosua ihmisten terveydellä. Onko oikein, että näin suurta uudistusta tehdään keskellä koronakriisiä? Orpo kysyi kokoomuksen puheenjohtajapäivien etätiedotustilaisuudessaan.

1668-sivuinen sote-lakipaketti siirtyi eduskunnan käsiteltäväksi joulukuussa.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Anna-Kaisa Ikonen sanoi puheenjohtajapäivien paneelissa pitävänsä uudistuksen kaatumista mahdollisena.

– Maakuntien pitäisi olla voimassa vuoden 2023 alusta, mikä tarkoittaa, että maakuntavaalit pitäisi pitää vuoden päästä tammikuussa. Kesäkuussa pitäisi saada lainsäädäntö ulos eduskunnasta. Olemme nähneet, että isot lakipaketit ovat kaatuneet, tämä voi törmätä paitsi aikatauluun myös perustuslakiin, Ikonen uumoili.

Orpo lyttäsi puheessaan uudistuksen peruskiven, maakuntamallin.

– Hallitus on runnonut eteenpäin sosiaali- ja terveyspalveluiden keskusjohtoista maakuntamallia. Se on malli, jossa keskusta saa maakuntahallinnon ja vasemmisto työntää yksityisen sektorin sivuun, Orpo tylytti.

Suomeen ollaan rakentamassa 22 hyvinvointialuetta, jotka vastaavat alueidensa sosiaali- ja terveydenhuollosta. Lisäksi Hus vastaa Uudellamaalla erikoissairaanhoidosta.

Orpon mukaan maakuntamalli rakentaa uuden alueellisen tulonsiirtoautomaatin, lisää byrokratiaa ja vie päätösvallan kuntien valtuustoista sosiaali- ja terveysministeriöön. STM:llä on vahva kontrolli ainakin uudistuksen alkuvaiheessa. Maakuntaveron käyttöönottoa selvitetään.

Kokoomus ohjaisi kunnat hakeutumaan ”riittävän suuriin yhteistyöalueisiin”.

IS kysyi Orpolta, onko kokoomuksella uskottavuusongelma, kun se tyrmää nyt maakuntamallin, jonka se oli viime vaalikaudella Juha Sipilän (kesk) hallituksessa valmiina hyväksymään.

– Ei ole uskottavuusongelmaa. Teimme töitä Sipilän hallitusohjelman velvoittamana, se päättyi käytännössä mahdottomuuteen. Riittävän vahvat alueet ovat maakunnan kokoisia, otetaan esimerkiksi Pirkanmaa, jossa kuntien välisenä yhteistyönä on rakennettu hyvin pitkälle maakunnan kokoinen sote kuitenkin niin, ettei tarvita maakuntahallintoa. Sen kehityksen tukeminen ja rahoittaminen – velvoittaminen yhteistyöalueisiin, missä se ei itsestään synny – on tie, joka on hyvin lähellä, emme tarvitse 20 miljardin euron rahojensiirtelyprojektia, emme ylimääräistä hallintoa, Orpo vastasi.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen väitti, että hallinnon kustannukset tulevat kasvamaan 600–700 miljoonaa euroa vuositasolla ”nykyisen soten päälle seuraavan 15 vuoden ajan”.

Orpo kritisoi etätiedotustilaisuudessaan myös koronarokotehankintojen etenemistä. Orpo vaatii pääministeri Sanna Marinia (sd) ottamaan ykkösasiakseen sen, että suomalaiset saavat koronarokotteen.

– Useat eurooppalaiset pääministerit ovat ottaneet henkilökohtaisesti asiakseen rokotteiden hankkimisen kansalaisille. Tämä vaatii ennen kaikkea eurooppalaista yhteistyötä. Haluamme, että kesään mennessä kaikki suomalaiset olisivat saaneet rokotteen, mikä vaatisi 50 000 rokotteen päivävauhtia. Nyt on näyttänyt siltä, että kun rokotteita on vähäisiä määriä saatu, niin niidenkin käyttäminen on kestänyt kovin kauan.

Saksa on tehnyt EU:n yhteishankinnan ohi kahdenvälisen rokotesopimuksen. Orpo viittasi myös Tanskaan, joka sai joulun alla hankituksi 2,6 miljoonaa ”ylimääräistä” annosta Biontechin ja Pfizerin kehittämää koronavirusrokotetta.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan tanskalaiset eivät toimineet ohi EU:n yhteishankintamekanismin, vaan Tanskan terveysviranomaiset tilasivat rokotteet kiintiöstä, jonka toiset EU-maat olivat jättäneet käyttämättä.

”Ylimääräisen” hankinnan lisäksi Tanska saa väkilukuun suhteutetun osuutensa yhteishankintamekanismin kautta ostettavista Pfizerin rokotteista.

Kokoomus on jämähtänyt gallupeissa kauas perussuomalaisten ja Sdp:n taakse. Tuoreimmassa Ylen gallupissa kokoomus oli kolmantena 16,2 prosentin kannatuksella.

Orpo ei lähtenyt arvioimaan, minkälaisen paineen alavireinen kannatus asettaa hänelle henkilökohtaisesti.

Ben Zyskowicz (kok) on sanonut, että jos puolueen sisäistä henkilökeskustelua halutaan käydä, sen aika on aikaisintaan kevään kuntavaalien jälkeen.

– Kokoomuksen puheenjohtajan asemaa arvioidaan kokonaisuutena, jossa vaalitulokset on yksi merkittävä tekijä. En keskity mihinkään muuhun kuin kuntavaaleissa menestymiseen, ei huimaa, ei hermostuta, Orpo kommentoi.

Orpon mukaan korona-aika on ”suojannut hallitusta ennennäkemättömällä tavalla”.

– Ihmiset antavat anteeksi asioita, koska on korona. Se päivä tulee koko ajan lähemmäksi, kun korona on selätetty ja tekemättömät asiat tulevat näkyviin.