Ulkoministeri Haavisto puolusti Ylellä toimintaansa al-Holin asiassa: ”Lasten auttaminen se suuri kysymys – siinä ei tapahtunut virheitä”

Haavisto sanoi, että Yhdysvalloissa mellakoineet on saatava edesvastuuseen. Yksi yllyttäjistä oli Haaviston mukaan virassa oleva presidentti Trump.

Perustuslakivaliokunnalta moitteet al-Holin leirin kotiutusjärjestelyissä saanut ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) puolusti toimintaansa Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

– Olen pahoitellut sitä, että virkajärjestelyasioissa kaikki ei ole ollut sen mukaista, mitä perustuslakivaliokunta on edellyttänyt, mutta lasten auttaminen al-Holin leiriltä on ollut se suuri kysymys, ja siinä varsinaisesti ei ole mitään virheitä tapahtunut, Haavisto sanoi.

Perustuslakivaliokunta katsoi Haaviston toimineen ulkoministeriössä asiaa hoitaessaan hallintolain ja ulkoasiainhallintolain vastaisesti, mutta ei kuitenkaan niin vakavasti, että ministerivastuuasioihin liittyvä korotettu syyksiluettavuusvaatimus olisi täyttynyt.

Haavisto toi esiin, että perustuslakivaliokunnalla ei ollut mitään huomauttamista suureen osaan niistä syytöksistä, joita hänestä esitettiin oppositioedustajien laatimassa muistutuksessa.

Asian käsittelyä ulkoministeriössä vaikeutti Haaviston mukaan se, että kaikkea informaatiota ei voitu jakaa edes talon sisällä, koska kyse oli ”joidenkin ihmisten henkilökohtaisesta konsuliavusta”. Tapauksessa on ollut kiistanalaista, onko al-Holin kotiutuksiin voitu soveltaa konsulipalvelulakia.

Sisäministeriön keväällä 2019 laatiman muistion mukaan osa Isis-leirillä olleista suomalaislapsista saattaa muodostaa jo lyhyellä aikavälillä suoran turvallisuusuhan Suomelle. Lasten iät vaihtelevat vauvaikäisistä teini-ikäisiin.

Haavisto sanoi, että ”valtava turvallisuusriski” muodostuisi myös silloin, kun suomalaislapset saisivat leirillä Isis-koulutuksen ja saapuisivat murrosikäisinä tai nuorina aikuisina Suomeen.

Haaviston mukaan Suomessa on ollut vaikeuksia käsitellä tilannetta, jossa lapsia on ”piikkilangan takana”. Viimeksi samanlaisessa tilanteessa oltiin Haaviston mukaan Suomen sisällissodan aikaan vuonna 1918.

Alueella olevilla kahdella leirillä on Haaviston mukaan yhä vajaat 15 suomalaislasta äiteineen sekä useampia perheitä.

Haavisto kommentoi Ykkösaamussa myös väkijoukon tunkeutumista Yhdysvaltojen kongressirakennukseen presidentti Donald Trumpin protestipuheen jälkimainingeissa. Viisi ihmistä kuoli mellakan seurauksena.

– Yksi yllyttäjä on ollut valitettavasti virassa oleva presidentti Trump. Tekojen tekijät ja yllyttäjät pitäisi saada edesvastuuseen. Jos siellä on lyöty poliisia vaahtosammuttimella päähän ja poliisi on lopulta menettänyt henkensä, niin ovat nämä todella dramaattisia tapahtumia, Haavisto totesi.