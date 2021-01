Jussi Halla-aho kieltäytyy edelleen kertomasta, aikooko ottaa koronarokotteen vai ei, koska pitäisi sitä ”populistisena julistuksena”.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon flirttailu rokotekriittisillä kannoilla on aiheuttanut ihmetystä siitä lähtien, kun hän kieltäytyi kertomasta, aikooko ottaa koronarokotteen vai ei.

8. joulukuuta järjestetyssä MTV:n puheenjohtajatentissä muiden suurten puolueiden puheenjohtajat ilmoittivat muitta mutkitta ottavansa rokotteen omalla vuorollaan, mutta Halla-aho kierteli ja kaarteli suostumatta vastaamaan.

Osasyy löytynee siitä, että samoihin aikoihin julkaistun HS-gallupin mukaan perussuomalaisten kannattajat suhtautuvat koronarokotteeseen selvästi muiden puolueiden kannattajia kielteisemmin. Jopa 40 prosenttia puolueen kannattajista kertoo kieltäytyvänsä rokotteen ottamisesta kokonaan.

Myös vihreiden kannattajissa on epäilijöitä, mutta vähemmän kuin perussuomalaisissa.

Jussi Halla-aho, oletteko jo päättänyt rokotteen ottamisesta?

– Vastaus on tismalleen sama.

Miksi ette suostu tähän vastaamaan?

– En lähde tällaisiin populistisiin julistuksiin. Suhtaudun rokotteisiin käytännöllisesti, eikä minulla ole mitään ideologista näkökulmaa tähän. Minusta on aivan hölmöä tivata poliittisilta johtajilta vakuutuksia siitä, ovatko he ensimmäisinä ottamassa rokotuksia, kun rokotuskampanjaa ei selvästikään oikein saada käyntiin ja itse en nähdäkseni kuulu mihinkään riskiryhmäänkään. Joten minulle varmaan kerrotaan sitten, missä kohdassa rokotusjonoa minä mahdollisesti olen.

Siinä vaiheessa kun saatte oman paikkanne rokotejonossa ja rokote on tarjolla, niin oletteko valmis rokotteen ottamiseen?

– Luulen, että tieto rokotteista ja niiden vaikuttavuudesta lisääntyy kaiken aikaa. Nythän ollaan taudin kanssa aika tuntemattomassa tilanteessa. Aikaisempaa empiiristä dataa nyt markkinoille tulevista rokotteista ei vielä ole. Toivottavasti sitä pikku hiljaa saadaan, eikä siellä tule mitään ongelmia vastaan.

Eli huolettaako rokotteen ottaminen esimerkiksi mahdollisten sivuvaikutusten vuoksi?

– Eivät ne minua erityisesti huoleta, koska tiedossani ei ole mitään merkkiä siitä, että olisi syytä olla huolissaan. Mutta kyllä kaikki sen tietävät, että näiden asioiden kanssa ollaan tarkkana. Rokotteiden valmistaminen ja suunnittelu on tyypillisesti lääkeyrityksissä pitkällinen prosessi ja nyt tilanne on syntynyt hyvin nopeasti ja siihen on jouduttu reagoimaan hyvin nopeasti. Toivottavasti rokotukset saadaan käyntiin ja tämä hankala tilanne saataisiin sillä ratkaistua.

Ovatko mahdolliset sivuvaikutukset siis syy siihen, ettette osaa ottaa kantaa siihen, aiotteko ottaa rokotteen vai ette?

– Minulla ei ole tässä vaiheessa mitään syytä olettaa, että siitä on olemassa haitallisia sivuvaikutuksia, mutta tätä asiaa varmasti minua viisaammat ihmiset terveydenhoitoviranomaiset ja asiantuntijat seuraavat hyvin tarkasti.

Uskotteko, että tällainen kiertely aiheen ympärillä ja kieltäytyminen vastaamasta siihen, aiotteko ottaa rokotteen vai ette, voi olla omiaan vahvistamaan yleistä rokotekriittisyyttä?

– Minun on todella vaikea nähdä sitä, kun en millään tavalla vastusta koronarokotteita.

Huolestuttaako rokotevastaisuus ilmiönä?

– Yleisesti ottaen pidän sitä vastuuttomana, jos meillä on toimiviksi ja turvallisiksi todettuja rokotteita, ja niillä on päästy eroon monesta erittäin vaikeasta ja jopa tappavasta taudista. Niillä on saatu niin paljon aikaiseksi. Ihmiset harvoin kuolevat tällaisiin kulkutauteihin. Ihmiset unohtavat, että tähän tilanteeseen on päästy nimenomaan rokoteohjelmilla.

– Mutta tietysti kaikkeen on syytä suhtautua jollain tavalla kriittisesti. Olemme uudessa tilanteessa niin taudin kuin markkinoille tulleiden uusien rokotteiden osalta. En myöskään kannata sitä, että suhtaudutaan kauhean varauksettoman innostuneesti tai fanaattisen myönteisesti mihinkään tällaisiin kysymyksiin.

Miksi uskotte, että perussuomalaisten kannattajat suhtautuvat muita puolueita kriittisimmin rokotteen ottamiseen?

– Näin ymmärtääkseni on, mutta en tiedä onko vihreiltä hirveästi kyselty tästä asiasta. Ehkä tässä nyt yritetään vääntää tikusta asiaa, että saataisiin siitä jonkinlainen lyömäase perussuomalaisia vastaan kuntavaalien alla.

Perussuomalaiset olivat HS:n kyselyn perusteella selvästi vihreitäkin kriittisempiä rokotetta kohtaan. Mistä uskotte tämän johtuvan?

– Niin. En minä osaa tätä sanoa. Itse en edusta mitään rokotekriittisyyttä ja olen itse ja omat lapseni ovat saaneet kaikki rokoteohjelman mukaiset rokotteet, mutta en ole kokenut kausi-influenssarokotteita tarpeelliseksi. Minulla ei ole minkäänlaista fanaattista suhtautumista suuntaan eikä toiseen.

– Luulen, että siellä on aika monenlaisia ajatuksia takana. Kyselyt ovat aina vähän yksinkertaistavia. Siihen saattaa vaikuttaa se, että ps:n kannattajat ylipäätään suhtautuvat muiden puolueiden kannattajia kriittisemmin ylhäältä päin tulevaan määräilyyn ja ohjailuun. Ja voi olla, että perussuomalaiset suhtautuvat moniin niin sanottuihin vallitseviin totuuksiin puolueena aika kriittisesti. Ihmiset jotka suhtautuvat rokotuksiin kriittisesti ehkä kokevat, että perussuomalaisten yleinen ajattelutapa saattaa olla lähempänä heitä.

– Sikäli kuin itse tiedän, niin eniten rokotevastaisuutta ja -kriittisyyttä esiintyy ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Ja perussuomalaiset eivät ole siellä minkäänlainen poliittinen tekijä.