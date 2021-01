Perussuomalaiset on ykköspuolue kuntavaalivuoden alkaessa. Ylen kyselyn mukaan persujen kannatus on noussut prosenttiyksiköllä. Jussi Halla-ahon puolueen nousua selittää Pekka Haavisto (vihr). Mutta saavatko kilpailijat persujen vastaiseen taisteluun aseita Donald Trumpista, kysyy politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Perussuomalaiset on ykkönen Ylen gallupissa, kun kevään kuntavaalien loppukiri on alkamassa. Kannatusnousu prosenttiyksikön suuruinen, kannatus 21,9 prosenttia.

Persut oli ykkönen jo viime joulukuun Ylen gallupissa. Silloin Sdp:n kannatus tippui hiukan, nyt Sdp paikkaisi loveaan ja pysyi kakkosena, kannatus 21,4 prosenttia.

Siinä kärki.

Sitten onkin rakoa.

Kokoomus rämpii 16,2 prosentin kannatuksella kolmantena, mutta ero kärkikaksikkoon on viitisen prosenttiyksikköä. Porvari ei nuku hyvin, siis etenkään kantakirjaporvari, kun oikean puolen kannatuskin valuu perussuomalaisille.

Kyselyn ajankohta ajoittuu joulupyhille.

Kokoomuksen Petteri Orpo on jäänyt oppositiopolitiikassa Jussi Halla-ahon johtamien perussuomalaisten varjoon.­

Selvää on, että Jussi Halla-ahon puolueen kannatuksen nousua siivitti Pekka Haaviston (vihr) luikertelu eduskunnassa, kun tämä ei jättänyt tehtäviään, vaikka perustuslakivaliokunta katsoi tämän rikkoneen lakia al-Holin-kotiutusvyyhdessä. Haavisto sai eduskunnalta luottamuksen vain ministerin muita korkeamman syytekynnyksen ansioista.

Heti joulukuisen eduskuntakäsittelyn jälkeen ulkoministeriö kotiutti al-Holista lapsia – äiteineen. Vihreät tai Haavisto eivät perustuslakivaliokunnan päätöksen edessä juuri nöyrtyneet.

Jopa presidentti Sauli Niinistö varoitti uudenvuodenpuheessaan naivismista, johon Suomi voi sortua.

Mutta miten jatkossa?

Kaikki aseet otetaan persuja vastaan käyttöön, varsinkin vihervasemmiston puolella.

Kyse on siitä, mikä merkitys Yhdysvaltain tilanteella on Suomeen.

Mikä on Donald Trumpin merkitys Suomen kuntavaaleissa?

Sosiaalisessa mediassa ei ehtinyt kissaa sanoa, kun siellä kaivettiin esille perussuomalaisten ja Jussi Halla-ahon myönteisiä lausuntoja Donald Trumpista. Kuten tämä, jonka Halla-aho latasi 4.6.2019 Twitteriin, kun häneltä tivattiin, diggaako hän Trumpia:

– Diggaan ja on. Trump on parasta, mitä Yhdysvalloille ja länsimaailmalle on tapahtunut piitkään aikaan, Halla-aho twiittasi.

Vaikuttaako tämä mies Suomen kuntavaleihin? Perussuomalaiset ovat ihailleet Donald Trumpia koko tämän kauden ajan, mutta miten onneton kauden loppu näkyy PS:n kannatuksessa.­

Vihreät ja vasen laita muistuttavat taatusti myös jatkossa, miten perussuomalaisten kellokkaat, kuten EU-parlamentaarikko Laura Huhtasaari (ps), ovat ylistäneet Trumpia. Hänelle on esitetty jopa Nobelin rauhanpalkintoa puolueen piiristä.

Torstaina Halla-aho yritti selitellä asioita parhain päin.

Samaan aikaan vihreät ovat yhä itse liemessä Haavistonsa kanssa. Puolueen kannatus (11,4 %) laskee, mutta oma perälauta tuntuu pitävän. Liikkuvia vihreät ei enää houkuttele.

Yhdysvaltain tilanne pakottaa keskusteluun, mihin ääretön populismi, muiden mustamaalaus ja median haukkuminen valemediaksi politiikassa johtaa. Yhdysvalloissa se johti siihen, että tasapainottoman presidentin yllyttämänä hänen kannattajansa hyökkäsivät Capitolille, Yhdysvaltain demokratian kehtoon.

Kyse on siitä, muuttaako Trump ylipäätään poliittista keskustelua myös – tai edes – Suomessa, jossa on menty myös vuosikaudet eteenpäin ääripäiden määrittämällä agendalla.

Se jää nähtäväksi.

Ei välttämättä.

Loppuun voi todeta, ettei mene hyvin kepullakaan, jonka surkeaa kannatusta (11,7) leimaa ilman muuta sekä asema vihervasemmiston tukitolppana hallituksessa, mikä kärjistyi siihen, että keskusta antoi joulukuussa tukensa Haaviston luottamukselle.

Lukuun ottamatta yhtä edustajaa.

Ilomantsilainen kansanedustaja Hannu Hoskonen (kesk) äänesti ainoana keskustan ja hallitusrintaman edustajan Haaviston luottamusta vastaan.

Pekka Haavisto syyllistyi perustuslakivaliokunnan mukaan lainrikkomukseen, mutta keskustan eduskuntaryhmä aikoo rangaista Hoskosta siitä, että hän ei antanut lakia rikkoneelle Haavistolle luottamusta, kuten muu ryhmä.

Haaviston tukeminen on johtanut siihen, että keskustassa perutaan kuntavaaliehdokkuuksia ja ehdokasasettelu on helisemässä.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen tiivisti Ylen Ykkösaamussa aamulla kutakuinkin niin, että se joka hoitaa parhaiten päiväkohtaisia kohuja, pärjää myös vaaleissa.

Hyvä tiivistys.

Joskin kannattaa muistaa, että kuntavaaleissa vaikuttavat paikalliset kysymykset ja valtakunnan tasolla ennen muuta ehdokasasettelun onnistuminen.

Niiden ohella voi seurata kroonista koronapandemia ja sen poliittisia vaikutuksia. Nyt on käynyt ilmi, ettei rokotukset suju niin kuin oletettiin.

Mutta missä ovat vastuunkantajat?

Missä on perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru? Missä pääministeri Sanna Marin? Molemmat ovat demareita, mutta kumpaakaan ei ole näkynyt julkisuudessa selittämässä vaisua rokotustahtia.

Jollekin saattaa tulla mieleen, että ministerit ottavat rusinoita pullasta, mutta vastuun hetkillä loistavat takavalot.

Mikä touhun vaikutus on puolueen kannatukseen, selvinnee Ylen helmikuun gallupista.