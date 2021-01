Ulkoministeri Haavisto: Kansainvälinen yhteisö on Yhdysvaltojen tilanteen vuoksi varpaillaan kahdesta syystä – ”Trump on yllätysten presidentti”

Ulkoministeri alleviivaa Trumpin omaa vastuuta tapahtumista: Vihan lietsonta ja toisen kertomuksen luominen vaalien rinnalle petoksesta on osaltaan luonut tämän tilanteen.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan Yhdysvaltojen viime yön tapahtumat ovat saaneet kansainvälisen yhteisön varpailleen paristakin syystä.

– Huolta herättää etenkin Yhdysvaltoihin syntynyt valtatyhjiö. Hallintojen vaihdoksen välissä on käynyt vähän epäselväksi, miten valta juuri tällä hetkellä jakautuu presidentti Donald Trumpin ja varapresidentti Mike Pencen välillä. Esimerkiksi Pencellä oli eilen suuri rooli tapahtumien rauhoittamisessa.

Toinen huolenaihe on Haaviston mukaan se, mitä tulevat pari viikkoa tuovat tullessaan. Trumpin tulisi protokollan mukaan luopua virastaan 20. tammikuuta.

– Toinen huoli on se, että tapahtuuko Trumpin viimeisinä viikkoina jotain hyvin yllättävää. Yleensä ennustettavuus on tärkeää kansainvälisessä politiikassa. Trump on kuitenkin ollut yllätysten presidentti.

– Tässä on ollut paljon spekulaatiota etenkin hänen Lähi-idän politiikastaan. Esimerkiksi Iranin kysymykset ovat sellaisia, joita sekä Eurooppa ja Yhdysvallat ovat seuranneet ja on tärkeää, että viestit ja tieto kulkevat ja yhteistyö toimii.

Nyt huomio kiinnittyy Haaviston mukaan kuitenkin Yhdysvaltojen sisäpolitiikkaan ja siihen, että vallanvaihto sujuu rauhallisesti 20. tammikuuta.

Presidentti Trump myönsi tänään torstaina julkisesti jättävänsä virkansa 20. tammikuuta ja lupasi rauhanomaisen vallan vaihtuman sen jälkeen, kun kongressi vahvisti valitun presidentin Joe Bidenin vaalivoiton.

– Se on näissä olosuhteissa hyvin tärkeä viesti. Mutta jo sinänsä on poikkeuksellista demokratiassa, että tätä täytyy erikseen korostaa, Haavisto sanoo.

Haavisto alleviivaa kuitenkin Trumpin omaa vastuuta viime yön tapahtumista.

– Vaalien ympärillä oli paljon vihapuhetta ja vihan lietsontaa ja toisen kertomuksen luomista vaalien rinnalle petoksesta ja varastamisesta. Onhan näiden mielipiteiden lietsominen on osaltaan luonut tämän tilanteen, joka on tuonut vaalien ympärille näin valtavasti vastakkainasettelua, Haavisto sanoo.

Hänen mukaansa presidentti Trump osoitti viime yönä kuitenkin kykenevänsä ohjaamaan kannattajiaan, sillä presidentin puheen jälkeen tilanne alkoi rauhoittua.

Kaikkiaan Haavisto kuvailee viime yön mielenosoitusta Yhdysvaltain Capiton-kukkulalla poikkeukselliseksi.

Erityisen huolestuttavana hän pitää sitä, etteivät viranomaiset pystyneet suojelemaan kongressirakennusta.

– Yllätys oli se, että väkijoukko on päässyt tunkeutumaan kongressirakennukseen kesken istunnon ja keskeyttämään kongressin työn. Olisi ajatellut, että viranomaiset olisivat olleet vahvasti suojaamassa rakennusta.

Haavisto kertoo viettäneensä unettoman yön uutiskanava CNN:n äärellä.

– Itseäni huolestuttivat kommentit, joissa todettiin, että pääkaupunkiin aiotaan mennä aseiden kanssa. Aina kun aseet ovat mukana, niin riskit kasvavat.

– Oli hetki, jolloin ei tiedetty ihan tarkkaan, mitä kaikkea siellä tapahtuu. USA:n viranomaisilta tuli vielä tietoa, että siellä olisi pommeja purettu puoluetoimiston läheltä. Ainahan voi olla, että mukaan soluttautuu ihmisiä, joilla on todella pahat aikeet mukana. Onneksi mitään näin vakavaa tapahtunut.

Ulkoministeriö on ollut tapahtumien ajan jatkuvassa yhteydessä Suomen suurlähetystöön Washingtoniin.

Aamupäivällä Haavisto tapasi myös Yhdysvaltain Suomen-suurlähettilään Robert Pencen ja keskusteli tapahtuneesta.