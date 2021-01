Jussi Halla-aho perääntyy Trumpia koskevista kehuistaan – ”Itselläni ei ole kristallipalloa tai kykyä nähdä tulevaisuuteen”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kirjoitti vielä vuonna 2019 Donald Trumpin olevan parasta, mitä Yhdysvalloille ja länsimaailmalle on tapahtunut pitkään aikaan.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kuvailee viime yön tapahtumia Yhdysvalloissa valitettaviksi ja pitää huolestuttavana väkivallan hiipimistä Yhdysvaltain poliittiseen elämään.

– Se ei ole mikään uusi asia, vaan on ollut nähtävissä Donald Trumpin vaalivoitosta lähtien Yhdysvalloissa.

– Tästä on ollut paljon merkkejä viimeisten neljän vuoden aikana, että ihmisten kynnys kyseenalaistaa vaalituloksia on laskenut ja kynnys turvautua rähinöintiin ja väkivaltaan on laskenut. Se on huolestuttava ilmiö, johon kannattaa kiinnittää huomiota, Halla-aho sanoo.

Halla-ahon kommenttien sävy poikkeaa kuitenkin vahvasti puolentoista vuoden takaisesta. Viime yönä Twitterissä lähti kiertämään Halla-ahon viesti kesäkuulta 2019, jossa tämä kertoo pitävänsä Donald Trumpia hyvänä presidenttinä.

– Trump on parasta, mitä Yhdysvalloille ja länsimaailmalle on tapahtunut piiitkään aikaan, Halla-aho kirjoitti.

Myös koko perussuomalaisten puolue on suhtautunut huomattavasti muita eduskuntapuolueita myötäsukaisemmin Trumpiin ja tämän presidenttikauteen.

Halla-ahon mukaan hän kommentoi Trumpia vuoden 2019 viestissä senhetkisessä valossa.

– On ihan selvää, etten ole voinut vuonna 2019 ottaa kantaa vuoden 2021 tapahtumiin, kun itselläni ei ole sellaista kristallipalloa, tai muutenkaan kykyä nähdä tulevaisuuteen, Halla-aho sanoo.

Halla-ahon mukaan vuoden 2019 Twitter-kommentti myös koski lähinnä ”Trumpin presidenttiyttä”.

– Mielestäni oli erittäin tervetullutta, että hän voitti vaalit vuonna 2016. Hän oli terve herätys. Monet hänen poliittisista linjauksistaan liittyen maailmankauppaan ja siirtolaisuuteen esimerkiksi olivat mielestäni tismallisen oikeita.

Mikä sitten on Halla-ahon mielestä Trumpin ja hänen retoriikkansa vastuu eilisyön tapahtumista?

– Ei hän ainakaan ole omilla puheillaan ollut hillitsemässä innokkaimpien kannattajiensa reaktioita. Siitä, että hän on kiistänyt vaalituloksen ilman minkäänlaista näyttöä on ollut lähinnä haittaa republikaanipuolueelle.

Halla-ahon mielestä Trumpin kohdalla on kuitenkin kiinnitetty liikaa huomiota hänen henkilöönsä ja esiintymis- ja puhetyyliinsä.

– Niistä voidaan tietysti olla montaa mieltä, että kenen huumorintaju venyy sulattamaan ne. Mutta ne eivät ole mielestäni yhtä oleellisia asioita kuin asiakysymykset.

Olisiko Trumpin puheisiin pitänyt suhtautua enemmän huumorilla?

– Luulen, että aika monella ihmisellä olisi vähemmän traumoja, jos he olisivat ottaneet huumorilla Trumpin kirjoittelut.

Halla-aho kertoo myös, ettei ole eilisyön tapahtumista ”aivan yhtä huolestunut kuin monet muut”.

– Yhdysvallat on maailman vanhin yhtäjaksoinen katkeamaton demokratia. Siellä on toimiva oikeuslaitos, toimivat prosessit, toimiva lainvalvonta ja toimiva kansanedustuslaitos. En usko, että tällaiset tapahtuvat pystyvät yhteiskunnan vankkoja perustuksia horjuttamaan.

– Tämä järjestelmä pitää itsessään huolen siitä, että asiat menevät niin kuin niiden lainmukaisesti kuuluu mennä riippumatta siitä, mitä yksittäiset ihmiset asiasta sanovat.

Yhdysvaltain kongressin istunto sai keskiviikkoiltana Suomen aikaa väkivaltaisia käänteitä, kun Capitolin ulkopuolelle kokoontuneet presidentti Donald Trumpin kannattajat tunkeutuivat rakennukseen sisälle.

Tunkeutumisen seurauksena on kuollut neljä ihmistä, kertoo muun muassa CNN.