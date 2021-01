Kommentti: Rokotevastuista tuli sekava soppa – tilanne huutaa johtajuutta ja vastuunkantajia

Eikö hallituksen kuuluisi johtaa prosessia? kysyy Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Olli Waris.

Valtioneuvoston linnassa on järjestetty koronakriisin aikana lukuisia tiedotustilaisuuksia, joissa ministerit ovat selventäneet sekä kriisin isoa kuvaa että pienempiä nyansseja.

Tiistaina ministerit loistivat poissaolollaan, kun koronarokotetilanteesta tiedotettiin voimistuneen mediapaineen jälkimainingeissa.

Kansallinen rokotusohjelma ja rokotehankinnat kuuluvat hallituksessa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) vastuulle, mutta Kiurua ei paikalla näkynyt.

Ministereiden sijasta rokotetilanteesta olivat kertomassa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Tuija Kumpulainen, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio sekä Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen.

Kumpulainen antoi ymmärtää tilaisuuden aluksi, että politiikalla ei ole asian kanssa enää mitään tekemistä.

– Tämä on lääketiedettä, tämä on logistiikkaa, tämä on palvelujärjestelmän toimivuutta, mutta ei tämä ole poliittista päätöksentekoa sen jälkeen, kun on tehty tähän tarvittavat asetukset, rokotusjärjestyksiin liittyvät päätökset ja muut, Kumpulainen alleviivasi.

Herää kysymys, onko pandemian keskellä tapahtuva rokottaminen todella vain neutraali, viranomaistietä etenevä prosessi, joka on täysin irrallaan politiikasta?

Eikö poliitikkojen, siis hallituksen, kuuluisi johtaa prosessia?

Kumpulainen esitteli viranomaisten keskinäistä työnjakoa, selvästi tietoisena siitä, että asia on herättänyt kysymyksiä.

STM vastaa Kumpulaisen mukaan rokotteisiin liittyvästä lainsäädännöstä, rokotteiden hankinnasta, EU-sopimuksista, hankintamääristä ja aikatauluista. Fimea vastaa turvallisuuden seurannasta. THL vastaa käytön ohjeistuksesta, vaikutusten seurannasta ja kansalaisviestinnästä. Kunnat ja sairaanhoitopiirit vastaavat rokotusten käytännön järjestämisestä.

Kun Suomessa on pelkästään yli 300 kuntaa, on selvää, että keittiössä riittää kokkeja, kun rokotukset käynnistyvät kunnolla.

Kuten viime kevään lentokenttäsotkun tai maskihankintojen aikana, ilmassa on vastuunpallottelun makua.

Kun IS kysyi syitä Suomen jähmeään rokotusstarttiin sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhilalta, ohjasi Varhila kysymykset STM:n alaiselle THL:lle, joka on Varhilan mukaan kansallisen rokoteohjelman vastuuviranomainen.

Kysymysten delegoiminen vaikuttaa oudolta, sillä aiemmin joulukuussa pääministeri Marin kehotti kohdistamaan tarkemmat kysymykset koronarokotteiden käytännön järjestämisestä Varhilalle.

STM on siis vetäytynyt rokoteasiassa taustalle, ja päävastuussa on ministeriön sisäinen asiantuntijaorganisaatio THL, joka puolestaan paimentaa kuntia ja sairaanhoitopiirejä.

Hallituslähteistä perustellaan STM:n ohutta roolia tartuntatautilailla, jonka puitteissa toimeenpano kuuluu THL:n kontolle. Erillistä koronarokotesuunnitelmaa ei kuulemma ole tämän vuoksi ollut tarvetta ministeriössä tehdä.

IS:lle viitataan myös viime vuonna käytyyn isoon keskusteluun siitä, oliko STM:stä ohjattu THL:ää poliittisesti maskiasiassa. Nyt käsiohjausta halutaan välttää.

THL:ssä lähimpänä ”rokotepomoa” lienee Kontio, joka on torjunut kritiikin hitaasta käynnistyksestä ja painottanut, että sairaanhoitopiirit ja kunnat hoitavat homman, kunhan rokotteita saadaan riittävästi.

Marinin mukaan päävastuu on kunnilla, jotka etenevät hallituksen tekemän strategian pohjalta. Kunnat voivat puolestaan hyödyntää rokotteiden jakelussa työterveyshuoltoa.

THL, STM, Fimea, sadat kunnat, sairaanhoitopiirit...

Vaikuttaa siltä, että rokotevastuista on tullut sekava soppa, mutta ehkä monimutkaiselta vaikuttava prosessikaavio on jalostunut johtavien viranomaisten taholla virtaviivaiseksi esitykseksi, rokotemasiina saadaan toimimaan ja epäilyt osoittautuvat turhiksi.

Se olisi kaikkien etu, sillä kun rokotteita saadaan jaettua riittävän laajasti väestölle, voidaan yhteiskunta viimein avata kunnolla.

Tähän näkymään on pitkä matka: Kontio kertoi, että jopa tiedot Suomessa annetuista koronarokotteista laahaavat jäljessä, koska tiedonsiirtoa ei ole saatu kaikilla alueilla toimimaan, vaikka asiaa on hoidettu kuntoon koko syksy.

Optimismia on koetellut tietoisuus siitä, että Biontechin ja Pfizerin rokotetta on saatu Suomeenkin aivan liian vähän, eikä tilanne ole paranemassa lähiviikkoina.

Odotusarvona oli lähes miljoona annosta, ja rokotteita on saatu tähän mennessä noin 50 000. Tammikuussa maahan odotetaan 200 000 rokotetta. Rokoteannoksia oli saatu annettua maanantaina vasta 6000–7000.

Kun yli 16-vuotiaita rokotettavia on yli 4,5 miljoonaa ja rokotepistoksia tulee ottaa näillä tiedoilla muutaman viikon välein yhteensä kaksi, jokainen voi arvioida, että edessä on hikinen urakka.

Isoja juhannushäitä suunnittelevat saivat kylmän suihkun viimeistään silloin, kun Kontio hahmotteli, että kaikkien aikuisten rokottaminen menee loppuvuoteen.

Rokotehankinnoissa on kyse isommasta palapelistä, jossa esimerkiksi Yhdysvallat ja pieni Israelkin ovat olleet EU:ta edellä.

Israel on pistänyt rahaa haisemaan ja rokottanut jo yli miljoona ihmistä. Tekemisen meininkiä.

Kumpulainen perusteli hätätilapoikkeuksiin turvautuneiden maiden, kuten Britannian, ratkaisuja sillä, että niiden sairaalajärjestelmä on kaatumassa.

Suomessa ei tällaista etunojaa aiota ottaa, vaan EU-linjassa mennään, tosin ainakin Saksalla on omiakin järjestelyitä. Tuntuu siltä, että Suomessa vain odotellaan uusia rokotteita ja toivotaan parasta.

Vaikka rokoteoperaatiota viedään eteenpäin vahvasti viranomaisvoimin, kokonaisvastuun kantaa maan hallitus.

Epävarma tilanne suorastaan huutaa johtajuutta ja vastuunkantajia.