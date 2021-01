Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Lepomäki muistuttaa, että esimerkiksi Saksa on tilannut rokotteita EU:n ohi.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Lepomäki peräänkuuluttaa pääministeri Sanna Marinilta (sd) vastuunkantoa koronarokotestrategian onnistumisesta. Hän muistuttaa, että rokoteohjelman onnistuminen on Suomen lähitulevaisuuden kannalta tärkein yksittäinen hanke.

– Itseäni alkoi suoraan sanoen pelottamaan, kun pääministeri myöntää, että tässä on tehty virheitä ja osittain on epäonnistuttu, mutta hän ei kanna siitä mitään vastuuta. Viime kädessä hänellä on perustuslain mukaan valtioneuvoston johtajana täysi toimeenpanovalta ja on syytä olettaa, että hän myös kantaa täyden vastuun.

Marin myönsi sunnuntaina Ylen Radio Suomen pääministerin haastattelutunnilla, että koronarokotukset ovat lähteneet Suomessa liikkeelle hitaammin kuin hän olisi toivonut.

– Itsekin toivoisin, että tämä rokotustahti olisi ripeämpi, Marin sanoi.

Marinin mukaan nyt pitää kuitenkin luottaa siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiset osaavat hoitaa rokotukset.

Sairaanhoitopiireissä ei niellä kritiikkiä, jonka mukaan koronarokotukset olisivat käynnistyneet Suomessa hitaasti. Niiden mukaan rokotuksia hidastaa ennen kaikkea rokotteiden määrä.

EU:n suunnitelmat hajautetusta rokotteiden ostosta menivät sekaisin, kun rokotteet eivät valmistuneetkaan samaan aikaan. Pfizer-Biontech on toistaiseksi ainoa hyväksynnän EU-maissa saanut rokote. Nyt ihmetelläänkin, miksi EU ei ollut varautunut hankkimaan riittävästi juuri sitä rokotetta, jonka se ainoana hyväksyi.

– EU:ssa on ollut ongelmia rokotteiden tilaamisessa, mutta on silti hyvä, että EU on ollut aktiivinen. Se on pienen maan etu. Sekään ei poista sitä, että lopulta pääministerillä ja hallituksella on vastuu Suomen rokotestrategian onnistumisesta, Lepomäki sanoo.

Hän muistuttaa, että Saksakin on tilannut rokotteita EU:n ohi.

– Johtaminen ei tarkoita sitä, että Marin itse kävisi rokottamassa ihmisiä. Vaan sitä, että kattavalla ja ennakoivalla suunnittelulla luodaan strategia ja mahdollisesti useampikin vaihtoehtoinen strategia ja määritellään vastuualueet paitsi päätöksenteon, myös toimeenpanon hierarkiassa, että kuka on vastuussa mistäkin.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok) muistuttaa blogissaan, että Marin tyrmäsi jo alkuvuodesta Tasavallan presidentti Sauli Niinistön esittämän erillisen johtoon keskittyvän korona-nyrkin perustamisen.

– Valta haluttiin pitää omassa kädessä, mutta nyt tuntuu, että vastuuta työnnetään koko ajan muille, Heinonen kirjoittaa.

– Pääministeri Sanna Marin siis tyytyi toimimisen sijaan toivomaan, kun samaan aikaan Ranskassa ja Saksassa presidentin Macron ja Merkel ovat raivoissaan rokotusten takkuamisesta.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen muistuttaa, että rokotustahti pitäisi saada yli 220 000 rokotukseen viikossa, jotta kaikki kansalaiset saataisiin rokotettua juhannukseen 2021 mennessä.­

Heinonen myös muistuttaa, että rokotusten organisoimiseksi on ollut aikaa jo lähes vuosi.

– Ei tämä ole voinut teitä ja hallitustanne ja alaisuudessanne toimivia tahoja millään yllättää, Heinonen kirjoittaa.