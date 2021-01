Asiantuntija: Niinistön uuden­vuoden­puhe oli poikkeuksellinen – ”Usein hän on ollut etupainotteisesti oikeassa”

Presidentin tämänvuotinen uudenvuodenpuhe oli tavallaan ”tsemppipuhe”.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe ei tällä kertaa ollut perinteinen katsaus ulko- ja sisäpolitiikan keskeisiin teemoihin.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan Niinistö loi puheessaan valoa ja yhteishenkeä, kun Suomi on siirtymässä uuteen maailmaan ja paluuta vanhaan ei ole.

– Se oli tavallaan tsemppipuhe, henkeä luova puhe yhteismielisyyden voimasta, jota koronavuonna on koettu. Ollaan ennennäkemättömien haasteiden edessä, tähän mennessä on pärjätty hyvin. Yhteishengen keskeisyyttä korostettiin – pitää tunnustaa ihmisten huolet ja menetykset, mutta samalla tuotiin vahvuudet esille, Aaltola totesi.

– Se oli sisä- ja ulkopolitiikan yhdistävä kansallisen yhteistunnon puhe. Siitä puuttui usein ollut kronologinen järjestys, jossa on käyty läpi maailman, Euroopan ja Suomen asiat asiat, sekä ympäristöasiat läpi. Tämä oli puhe siitä, että olemme matkalla kohti muuttuvaa todellisuutta, mutta Suomella on voimavaroja ja yhteishenkeä, Aaltola jatkoi.

Presidentti Niinistö alleviivasi puheessaan muutamaan kertaan, kuinka Suomi on aina pärjännyt omilla vahvuuksillaan ja Suomi on kansainvälisissä vertailuissa, ulkoapäin katsottuna, liki kaikilla mittareilla maailman kärkimaita.

- Rajoituksista päästään vain rajoituksia noudattamalla. Rokotteista on apua vain rokotukset ottamalla, Niinistö sanoi uudenvuodenpuheessaan.­

Niinistö painotti, että koronan kanssa joudutaan elämään vielä kuukausia ja jokaisen pitäisi tehdä oma osuutensa koronan kitkemiseksi. Presidentti otti vahvasti kantaa sen puolesta, että suomalaiset ottaisivat koronarokotuksen.

– Jokainen teko, rokotteen ottaminen on tässä suhteessa tärkeä teko yhteisen Suomen varjelemiseksi, Aaltola summasi Niinistön koronasanoman.

Vaikka puhe ei ollut perinteinen, Niinistö piti Aaltolan mukaan kiinni omista opinkappaleistaan.

– Viime vuoden puhe – kuka meidän turvallisuudesta huolehtii, jos eivät suomalaiset itse – oli tässä puheessa korona-aikaan sovitettuna. Meillä on kyky hoitaa asiat, ja meillä täytyy olla myös tahto pitää huolta omasta turvallisuudesta. Niinistön vuosien doktriini tiivistyi tässäkin.

– Usein hän on ollut etupainotteisesti oikeassa. Niinistö oli ensimmäinen näkyvä suomalainen poliitikko, joka puhui koronasta. Hän sanoi valtiopäivien avajaisissa helmikuun alussa, että nyt saattaa olla tauti, jota on pelätty. Hänellä korostuu valppaus, ja hän on kyennyt sanoittamaan turvallisuusuhkia ajankohtaisesti, ja jopa nähnyt niitä tulevan mutkan takaa, Aaltola näki.

Presidentti ei maininnut sanallakaan puheessaan esimerkiksi Venäjää, Yhdysvaltoja, Kiinaa tai EU:ta.

– Se oli kokonaisuus, jossa korostettiin maailman olevan muutoskohdassa, ja sarana uuteen maailmaan vaatii uusia taitoja ja uutta valmiutta, esimerkiksi terrorismilainsäädäntö mainittiin. Se vaatii myös vanhojen vahvuuksien tunnistamista ja niitten päivittämistä. Tässä hän mainitsi demokratian ja yhteiset ponnistukset historian saatossa. Näiltä pohjilta pystytään ponnistamaan epävarmaan maailmaan, jossa suurvaltasuhteet ovat rajussa muutoksessa, Aaltola totesi.

– Hän korosti edellisvuosien tapaan ilmastonmuutosta ja näki, että tämä koronaponnistus antaa mallia sille, mitä yksilöt voivat tehdä ilmastonmuutoksen eteen, Aaltola sanoi.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan presidentti piti puheessaan kiinni omista opinkappaleistaan, vaikka puhe keskittyi suurvaltasuhteiden sijaan koronapandemiaan.­

Koronan lisäksi Niinistö otti esiin siis ilmastonmuutoksen, terrorismilainsäädännön sekä kyberhyökkäykset terapiakeskus Vastaamoon ja eduskuntaan kansanedustajien sähköposteihin.

– Niinistön mukaan kybermurto on liian lievä sana kuvaamaan sitä, mistä on kyse. Kyse on hyökkäyksestä yhteiskunnan perusinfrastruktuuria ja yhtenäisyyttä vastaan, ja tämä asia täytyisi saada kuntoon. Hän alleviivasi, että ei saisi olla naiiveja maailman myllerryksen edessä. Olemme matkalla uuteen maailmaan, jossa tarvitaan valppautta, voimavaroja, lainsäädännön uudistuksia ja pragmaattista realismia.

– Tässä mielessä puhe oli linjassa Niinistön perusopin kanssa: korostetaan kansallista eheyttä, koska silloin Suomen puolustustahto on kaikkein suurin. Oli kyseessä sitten globaalit uhat, kuten pandemia tai ilmastonmuutos, tai sotilaalliset turvallisuusuhat, Aaltola tiivisti.