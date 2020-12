Valtiovarainministeri Vanhanen on ykkönen. Kakkossija meni pääministeri Marinille ja kolmanneksi tuli elinkeinoministeri Lintilä.

IS kysyi, kansanedustajat vastasivat: hallituksen paras ministeri on valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk).

– Vai niin, olen otettu, mukava kuulla. Oliko tässä kansanedustajat kohderyhmänä, Vanhanen totesi ja kyseli ministeripörssin voitostaan IS:lle.

IS:n ministeripörssissä 34 kansanedustajaa nimesi kolme parasta ministeriä, ja Vanhasen voitto oli lopulta varsin selkeä.

Toiseksi parhaaksi ministeriksi kansanedustajat valitsivat pääministeri Sanna Marinin (sd) ja kolmanneksi parhaiten tehtäviään on kansanedustajien mielestä hoitanut elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk).

Hallituksessa on 19 ministeriä, ja kolme ministeriä ei saanut kyselyssä yhtään ääntä.

Kesäkuussa puhemiehen paikalta ja talonrakennuspuuhistaan valtiovarainministeriksi hälytetty Vanhanen keräsi kiitosta niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Vanhanen on kansanedustajien mielestä kohonnut vanhemmaksi valtiomieheksi, joka ammattireiskan tyyneydellä hoitaa epämieluisaa pätkäpestiään.

– Tuo hallitukseen auktoriteettia ja maltillisuutta, ei politikoi.

– Ei hienostele, ei selittele. Vastaa niin kuin asiat ovat.

– Rauhoitti koohotuksen hallituksessa. Ymmärtää, että talous ei voi olla retuperällä ja ettei velkaa voi loputtomasti ottaa.

– Saanut rotia viisikkoon omalla olemuksellaan. Omalla osaamisellaan on pystynyt myös roustaamaan opposition esitykset.

– On löytänyt uuden puolen itsestään poliitikkona. On tehtävässään vastentahtoisesti, eikä koko loppukautta ole ministerinä, mutta heittää vastauksissaan usein kuivakkaa huumoria, kansanedustajat muun muassa perustelivat Vanhasen valintaa.

Koronavuoden ministeripörssin voittaja Matti Vanhanen hälytettiin apuun valtionvarainministeriksi kesäkuussa, pätkäpestille, joka Vanhasen mukaan ei tule kestämään vaalikauden loppuun asti.­

Vanhanen itse kertoo pestinsä hoitamisestaan, että politiikka on häntä opettanut.

– Kun perusteluja kuulee, kyllä minulla on aito pyrkimys vastata. Ja silloin kun ei vastausta ole, sanon sen myös, en yritä kierrellä. Tai sanon suoraan, että en tiedä. Sen olen politiikassa oppinut, että mutu-tuntumalta ei kannata koskaan vastata, koska kysyjä tai yleisö tuntee asian paremmin kuin minä.

– Olen pyrkinyt kyselytunneilla myös siihen, että en aloita vastausta kiittämällä kysyjää hyvästä kysymyksestä. Tiedän, että se kuulostaa kysyjästä huonolta, koska kysyjä on tarkoittanut kysymyksen nimenomaan kiusalliseksi ministerille eikä suinkaan kehuiksi, Vanhanen totesi IS:lle.

Politiikan ulkokehältä takaisin ykkösketjuun pitkän tauon jälkeen noussut Vanhanen ei ministeripörssin voittoaan ensi vuonna ehkä tule uusimaan.

– Sen voin vakuuttaa, että en koko kautta ole ministerinä, en lähellekään. On huomattavasti lyhyempi pesti, Vanhanen muistutti IS:lle.

Jos kansa olisi valinnut parhaan ministerin, valinta olisi ollut pääministeri Sanna Marin.

Pääministeri Sanna Marin jäi IS:n ministeripörssin kakkoseksi. Marinia parhaaksi ministeriksi äänesti 6 kansanedustajaa 34:sta.­

Kansanedustajien kyselyssä Marin jäi kuitenkin toiseksi. Marininin kannatus ei ole eduskunnassa niin laajaa kuin Vanhasen. Vaikka Marin-faneja löytyy, osa kansanedustajista näkee Marinissa pääministeritaudin oireita.

– Kyllä Suomi on hoitanut koronakriisiä hyvin, ja Marin on pystynyt pitämään paketin kasassa.

– Marinin kanssa ei tule tuskanhiki.

– Marin on hyvä viestimään, vaikka vastauksia ei välillä tulekaan. Marin on vakuuttanut erityisesti esiintymisellään.

– Koronakriisissä on pystynyt säilyttämään tyyneytensä ja habituksensa, on edustanut hyvin. Ei hän kyllä opposition kansanedustajien mielipiteitä kysele tai ole missään tekemisissä.

– Marin on ollut pääministerinä vasta vuoden, vuosi on ollut hurja, ja Marin on selvinnyt tehtävästään hyvin. Pääministeritaudin oireita alkaa vaan olla enempi ja vähempi, kansanedustajat muun muassa perustelivat.

Kolmanneksi kyselyssä tullut elinkeinoministeri Mika Lintilä sai pisteet ihmisläheisyydestään ja siitä, että hän on kaiken aikaa yrittänyt löytää parempia ratkaisuja yritysten auttamiseksi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä nousi ministeripörssin pronssisijalle. Perustelujen mukaan Lintilä on ollut auliisti valmis kehittämään yrityksille parempia koronatukia, ja ministerinä Lintilällä ei valta ole kilahtanut hattuun ja jalat ovat pysyneet maassa.­

– Ymmärtää yrityksiä ja elinkeinoelämää. On yrittänyt huomioida yritysten tilannetta. Ihan putkeen eivät aluksi Business Finlandin tuet menneet, mutta on kaiken aikaa yrittänyt korjata tilannetta, oli kustannustuki ykkönen ja nyt on siitä parannettu kakkosversio.

– Lintilä on ministerinä säilyttänyt oman persoonansa. Hän kuuntelee ja tekee yhteistyötä kansanedustajien kanssa, toisin kuin useimmat ministerit. Lintilän kanssa voi edelleen naljailla puolin ja toisin, kansanedustajat kertoivat Lintilän avuista.

Ministeripörssissä kärkikolmikon takana hyvin ääniä keräsivät myös puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) ja opetusministeri Li Andersson (vas).

Nelossijalle kivunnut puolustusministeri Kaikkonen on koronakriisin aikana jäänyt julkisuudessa vähälle huomiolle, mutta kansanedustajat kiittelivät Kaikkosta hävittäjähankkeen vakaasta valmistelusta.

Huomionarvoista on myös se, että keskusta menestyi ministeripörssissä erinomaisesti – neljästä ensimmäisestä sijasta kolme meni keskustalle.

Ministeripörssissä saa äänestää oman puolueen ministereitä, ja tästä syystä esimerkiksi oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) on pienpuolueen edustajana vaikea nousta kyselyn kärkikolmikkoon.­

Oikeusministeri Henriksson puolestaan kärsii mittauksessa puolueensa pienuudesta, kuten myös opetusministeri Andersson. Pienten ja keskisuurten puolueiden edustajat eivät aivan terävimpään kärkeen pääse, koska kyselyssä hallituksen kansanedustajat saavat äänestää myös omia ministereitään.

Henrikssonin puoltoäänet tulivat pitkälti samoin perustein kuin Vanhaselle. Asiallinen, vastaa kysymyksiin, osaa hallinnonalansa ja korona-aikana pitää kiinni oikeusvaltion periaatteista.

Opetusministeri Li Anderssonille ääniä antaneet kansanedustajat sanoivat, että Andersson on harvoja ministereitä, joka aidosti käy keskusteluja ja kuuntelee kansanedustajia oman hallinnonalansa asioista.­

Anderssonin eduksi puolestaan laskettiin määrätietoinen opetusministerin hankkeiden läpivienti ja se, että Andersson käy Lintilän tapaan myös aidosti vuoropuhelua kansanedustajien kanssa.

Onnistujiin voi laskea vielä ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin (sd), jonka kärkikolmikkoon nosti seitsemän kansanedustajaa 34:sta.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ei saanut yhtään puoltoääntä ministeripörssissä. Haaviston toimia al-Holin tapauksessa puitiin vuosi, ja Haavisto sai vakavat moitteet perustuslakivaliokunnalta.­

Kolme ministeriä ei saanut lainkaan mainintoja. Ulkoministeri Pekka Haavistolle (vihr) pisteitä ei antanut edes yksikään kyselyyn osunut vihreä. Haaviston lisäksi nollakerholaisiksi jäivät ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr) ja kuntaministeri Sirpa Paatero (sd).

IS:n ministeripörssissä ministereiden suosio on tavannut olla kausittaista.

Viime vuonna IS ei ministeripörssiä loppuvuodesta tehnyt, koska joulukuussa hallituksessa pääministeri vaihtui, ministerit vaihtelivat paikkojaan ja ministeriarvioiden tekeminen olisi ollut hankalaa.

Edellisen ministeripörssin voittaja kaksi vuotta sitten, Annika Saarikko. Saarikko oli näkyvässä roolissa Sipilän hallituksen peruspalveluministerinä. Marinin hallituksessa Saarikko oli äitiyslomalla elokuuhun asti, ja hoitaa nyt kulttuuriministerin salkkua.­

Edellisen ministeripörssin 2018 voittaja oli Annika Saarikko (kesk), joka toimi Sipilän hallituksessa peruspalveluministerinä. Tänä vuonna Saarikko osallistui arvioihin takamatkalta, koska hän oli ison osan vuodesta äitiyslomalla ja palasi kesälomien jälkeen kulttuuriministeriksi.

Kansanedustajien antama tunnustus ministereille on usein yllättävää. Tämän vuoden ministeripörssin voittaja Vanhanen oli seitsemän vuotta pääministerinä (2003-2010), ministeripörssejä alettiin tehdä 2007, Vanhanen oli pääministerinä kolmessa ensimmäisessä kyselyssä ja ylsi kerran kyselyssä kolmanneksi.