Hallitus poisti eläkeputken – työelämäprofessorin mukaan irtisanomiset kohdistuvat enemmän nuorempiin: ”Jonkun muun täytyy kokea se”

Valtiovarainministeriön mukaan putken poistaminen tulee lisäämään julkisesti tuettua velvoitetyötä. SAK kutsuu kunnan tarjoamia pätkätöitä ”viimeiseksi takaportiksi” eläkeiän kynnyksellä oleville.

Hallitus ilmoitti viime viikolla poistavansa eläkeputken.

Tarkoituksena on tukkia varhaisen eläköitymisen väyliä ja parantaa yli 55-vuotiaiden työllisyyttä.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat kehuivat putkisovun olevan todiste hallituksen päätöksentekokyvystä.

Putken poiston mahdolliset varjopuolet jäivät vähemmälle huomiolle.

Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriälä arvioi, että eläkeputken poiston myötä irtisanomiset kohdentuvat lyhyellä aikavälillä aikaisempaa tasaisemmin – käytännössä tämä tarkoittaa, että irtisanomiset kohdistuvat enemmän nuorempaan väkeen.

– Ensimmäinen juttu on varmaan näin. Kun yrityksillä on tuotannollis-taloudellisia syitä, niin jostakin työvoimaa täytyy vähentää. Jos sitä vähennetään tasaisemmin, jonkun muun täytyy kokea se.

Siis nuorempien?

– Kyllä, totta kai. Pidemmän aikavälin myönteinen vaikutus tulee siitä, että nuoremmilla ihmisillä on suurempi työllistymistodennäköisyys, sillä on hyvin ymmärrettävät syyt, nuorten on tavallaan pakko etsiä työtä. Myös työnantajien kannattaa investoida heihin eri tavalla kuin esimerkiksi työtä hakevaan 61-vuotiaaseen.

Ajaudutaanko ojasta allikkoon, jos irtisanomiset kohdistuvat jatkossa enemmän nuorempiin?

– Vähemmänkin pidemmällä aikavälillä tällä pitäisi olla nettopositiivinen vaikutus, ettei jää sellaista vaikutelmaa, että tämä on nollasummapeliä, eläkeputken poistoa jo pitkään kannattanut Vihriälä katsoo.

Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriälä sanoo, että eläkeputki on ollut monissa firmoissa pehmeä tapa vähentää työvoimaa. Nyt yrityksissä on mietittävä Vihriälän mukaan asioita uudelleen.­

Hallituksen päätöksen valmistelutyöstä vastannut valtiovarainministeriö arvioi, että putken poistaminen tulee lisäämään julkisesti tuettua velvoitetyötä.

Työttömäksi jäänyt ei voi liukua entiseen malliin ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäivien kautta vanhuuseläkkeelle, mutta koska hallitus pitää kiinni erillissäännöksistä, eläkeikää lähestyvä työtön voi saada aina uuden 500 päivän jakson ansiosidonnaista työttömyysturvaa tehdessään kunnan järjestämiä määräaikaisia velvoitetöitä.

Kuntien tarjoamissa velvoitetöissä on kyse vahvasti julkisesti tuetusta työstä, joten velvoitetöiden vaikutus julkiseen talouteen on negatiivinen. Valtiovarainministeriö laskee, että päätökset vahvistavat työllisyyden kasvun kautta julkista taloutta 165 miljoonalla eurolla.

SAK:n johtaja Saana Siekkinen kutsuu kunnan velvoitetöitä ”viimeiseksi takaportiksi” eläkeiän kynnyksellä oleville.

– Jotakin pitäisi tapahtua jo paljon aikaisemmin, jotta ihmiset pääsisivät kiinni uuteen työhön. Olemme saaneet ihan positiivista palautetta siitä, että ihmiset pääsevät välillä töihin, toisaalta kaikille ei löydy järkevää, ammattitaitoon sopivaa työtä.

Muutos astuu voimaan pitkällä siirtymäajalla, vuodesta 2023 alkaen siten, että lisäpäiväoikeus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Yli 55-vuotiailla irtisanotuilla työntekijöillä on jatkossa oikeus kahden kuukauden palkkaa vastaavaan koulutukseen sekä kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomisrahaan.

Vuoteen 2029 mennessä uusia työllisiä pitäisi syntyä hallituksen mukaan 10 300. Eläkeputken poiston osuudeksi paketissa arvioidaan 7 900 uutta työllistä. Väliaikaisen työllisyyden osuudeksi määritellään 1 200 työllistä.

Putken poistaminen on nostanut esiin sen kysymyksen, miten ja mihin uudet työpaikat käytännössä syntyvät.

Valtiovarainministeriön johtava asiantuntija Olli Kärkkäinen katsoo, että ikään sidotut erityissäännökset nousevat eläkeputken poiston myötä aiempaa merkittävimmiksi. Säännökset on rakennettu siten, että työssäoloehdon pystyy täyttämään uudestaan.­

Valtiovarainministeriön vastaus on hivenen yllättävä: uusiksi työllisiksi lasketaan myös ne yli 55-vuotiaat, joiden arvioidaan säilyttävän putken poiston seurauksena nykyisen työpaikkansa, kun työnantajat eivät sysää heitä irtisanomisten yhteydessä eläkeputkeen.

Kärkkäinen ei osaa ottaa kantaa siihen, kuinka suuri osa työllisyyspotista tulee sitä kautta, että ihmiset pysyvät työpaikoissaan.

Hänen mukaansa merkittävämpi määrä työllisistä tulee siitä, kun yli 55-vuotiaat löytävät uusia töitä.

– Suhteellinen muutos on isompi uudelleen työllistymisen todennäköisyydessä. Eli työttömäksi jääneiden todennäköisyys löytää uusi työpaikka nousee enemmän kuin töissä olevien riski joutua työttömäksi laskee.

Siekkisen mukaan hallituksen päätöksenteon pohjana käytetty logiikka toimii ”jollakin tavoin” – Siekkinen viittaa tutkimusaineistoon, jonka mukaan irtisanomiset ovat kohdistuneet eri tavoin, kun lisäpäiväoikeuden ikärajaa on nostettu.

– Olen saanut eilenkin pitkän viestin pääluottamusmieheltä, joka toimii alalla, jossa on isoja irtisanomisia käynnissä. Hänen viestinsä oli, että työnantaja irtisanoo kaikki ikääntyvästä päästä, koska ne ovat kalliimpia työntekijöitä kuin nuoret.

SAK on vastustanut aiemmin eläkeputken poistoa. Huomiota onkin herättänyt se, miten vähällä vastustamisella SAK on nielaissut demarijohtoisen hallituksen toteuttaman putken poiston.

Siekkisen mukaan kentältä on tullut todella kriittistä palautetta hallituksen ratkaisusta.

– Ihmiset kokevat jäävänsä tyhjän päälle, ja on vaikea ymmärtää, miten tämä parantaa työllisyyttä. 60:n ikävuoden tienoilla alkaa olla työkykyyn liittyviä ongelmia. Toisaalta ei olla välttämättä siinä kunnossa, että saisi työkyvyttömyyseläkettä. Tosiasiallisesti uuden työn löytäminen on melkein mahdotonta.