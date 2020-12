Keskusta potee Haavisto-haavaa, vihreiden Ohisalo muistuttaa pelisäännöistä: ”Keskusta on yhden pääministerin saanut pois tehtävästään”

Ilta-Sanomien haastattelussa keskustan Annika Saarikko kertoi kutsuneensa Maria Ohisalon ”ilmaa puhdistavaan” tapaamiseen tammikuussa.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo lähtee tammikuussa ilomielin tapaamaan keskustan puheenjohtajaa, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikkoa.

Saarikko kertoi keskiviikkona Ilta-Sanomissa kutsuneensa Ohisalon tammikuussa tapaamiseen yhteisen sävelen löytämiseksi ja ilman puhdistamiseksi puolueiden välillä.

Keskustaa hiertää Saarikon mukaan erityisesti vihreiden toiminta ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) tapauksessa sen jälkeen, kun eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi Haaviston toimineen lainvastaisesti, kun hän yritti siirtää ulkoministeriön konsulipäällikön pois tehtävästään.

Ohisalo kertoo saaneensa Saarikolta äskettäin kutsun tapaamisen ja vastanneensa ” totta kai” myöntävästi.

Ohisalon mukaan hänen ja Saarikon väliset kahdenkeskiset tapaamiset eivät ole mitenkään poikkeuksellisia. Viimeksi puoluejohtajat tapasivat muutama viikko sitten.

– Tässä ei ole mitään uutta. Mielestäni pitää olla hyvä keskusteluyhteys joka suuntaan, Ohisalo sanoi STT:lle.

Yhteinen illanvietto on lykkääntynyt

Ohisalon mukaan myös vihreät ovat olleet aktiivisia keskustan suuntaan jo yli vuosi sitten, jolloin ajatuksena oli eduskuntaryhmien parempi tutustuminen toisiinsa esimerkiksi yhteisen illanvieton muodossa. Pääministerin vaihtumisen vuosi sitten aiheuttamat kiireet ja pian sen jälkeen Suomessakin puhjennut koronaepidemia ovat kuitenkin pakottaneet lykkäämään eduskuntaryhmien tapaamista.

– Annikan ja minun välillä on hyvä yhteys. Me tulemme oikein hyvin toimeen keskenämme, mutta varmasti on tilaa ajatusten vaihdolle ja toisiimme tutustumiselle meidän eduskuntaryhmiemme kesken, että ryhmät tulisivat tutummiksi keskenään ja ymmärtäisivät paremmin toistensa lähtökohtia kysymyksissä, joista hallituksessa väännetään, Ohisalo sanoo.

Ohisalon mukaan vihreiden ja keskustan pitää keskustella keskenään muun muassa turvealan rakennemuutoksesta, jotta alalla kyetään toteuttamaan hallituksen ilmastotavoitteiden mukainen, sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä.

Saarikon mukaan Haaviston tapauksesta on jäänyt keskustan ja vihreiden väliseen suhteeseen haava. Haavan parannuskeinoista kysyttäessä Ohisalo muistuttaa hallituksen yhteisistä pelisäännöistä.

– Hallituksessa pitää pelata yhteisillä säännöillä jotka puolueet ovat yhdessä luoneet. Yksi niistä säännöistä on, että kukin puolue vastaa ministereistään itse. Keskusta on yhden pääministerin saanut pois tehtävästään. Ei käy päinsä hallituksessa, että tällaisesta tulee jotenkin tapa, Ohisalo sanoo.

Haaviston tapaus näkyy gallupeissa

Vihreiden alle kymmeneen prosenttiin pudonnutta kannatusta Helsingin Sanomien kannatuskyselyssä Ohisalo selittää ministerivastuusta ja perustuslakivaliokunnasta viime viikkoina käydyllä keskustelulla. Al-Holin leirin suomalaisten lasten kotiuttaminen ei ole Ohisalon mukaan helppo kysymys, ja vihreä ulkoministeri on joutunut asiassa myrskyn silmään.

– Haavisto on kantanut tässä sen vastuun, jonka hallitus on hänelle tässä kysymyksessä antanut. Tämä viime viikkojen keskustelu kaikkinensa näkyy nyt gallupeissa, Ohisalo sanoo.

Iltalehden kyselytulos, jonka mukaan puolet vastaajista katsoo, että Haaviston pitäisi erota tehtävästään, ei sekään ihmetytä Ohisaloa. Kun hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on hieman yli 50 prosenttia, ei Ohisalon mukaan ole yllättävää, että Haaviston eron vaatijoiden osuus nousee myös noin 50 prosenttiin.

Ohisalo muistuttaa, että vihreiden kenttä on vahvasti Haaviston takana.

– Haavistolla on omien luottamus, ja se on se, mitä ministeri tarvitsee toimiakseen näissä tehtävissä, Ohisalo summaa.