IS:n joulukysely puoluejohtajille: Yksi kulkee joulun villasukissa, toinen ilahtui punaisesta pulkasta, kolmas ei unohda joulua Kanarialla – parhaasta jouluherkusta ei minkäänlaista yhteisymmärrystä

Puolueiden puheenjohtajat myös kertovat, kelle kollegalle he haluaisivat antaa lahjan tänä jouluna.

Puoluejohtajat paljastavat IS:n joulukyselyssä uusia yksityiskohtia joulunvietostaan.

Kyselystä muun muassa selviää, että yhdeksällä puoluejohtajalla ei ole kellään samaa makumieltymystä joulun parhaasta herkusta.

– Lipeäkala, vihreät kuulat, lanttulaatikko, kalapöytä, riisipuuro ja luumusoppa, sienimuhennos, sillilautanen, imelletty perunalaatikko, glögi ja piparkakut.

Samoin jokaisella puheenjohtajalla on oma ikimuistoisin joululahja.

– Matka Kanarialle, punainen pulkka käsikahvoilla, Nintendo, junarata, Barbie ja sille kaveri, matka Itävaltaan, rattikelkka.

Puoluejohtajat myös kertovat, onko heidän perheessään joulupöydän ääressä yllä parempaa seppälää vai onko pukukoodi rento ja vapaa.

Yksi pukeutuu punaiseen ja miesväki poropaitoihin, toinen kulkee joulun villasukissa, kolmas on puku päällä.

Kun tuli kysymys joululahjan antamisesta yhdelle kollegalle, puoluejohtajat joutuivat jo vähän miettimään.

Puheenjohtajat olisivat antaneet lahjansa muun muassa perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalle Johanna Ojala-Niemelälle, europarlamentaarikko Petri Sarvamaalle, kansanedustaja Hannu Hoskoselle ja presidentti Sauli Niinistölle.

Miten puoluejohtajat Sanna Marinista Harry Harkimoon ja Jussi Halla-ahosta Maria Ohisaloon vastasivat kysymyksiin?

Vasemmistoliitosta kysymyksiin vastasi varapuheenjohtaja Jussi Saramo, koska puheenjohtaja Li Andersson on äitiyslomalla.

Nämä kysymykset IS esitti:

1. Missä ja kenen kanssa vietät joulua?

2. Joulupöydän äärellä – ykköset ylle vai rento kotiasu?

3. Joulun paras herkku?

4. Ikimuistoisin joululahjasi?

5. Kuka poliitikko ansaitsisi tänä jouluna pukilta lahjan, ja miksi?

Sanna Marin, Sdp:n puheenjohtaja.

1. Vietämme joulun perhepiirissä Kesärannassa.

2. Jouluna on mukavampi pukeutua rennosti.

3. Glögi ja piparkakut.

4. Ikimuistoisin joululahjani on yhteinen matka Itävaltaan tapaamaan mieheni sukulaisia, ja erityisesti hänen nyt jo edesmennyttä tätiään Pirkkoa. Pirkko oli rohkea, vahva ja elämänmyönteinen ihminen, ja olen iloinen, että ehdin tutustua häneen.

5. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok), joka teki tärkeää työtä oikeusvaltiomekanismin edistämiseksi parlamentin kanssa käydyissä neuvotteluissa.

Jussi Halla-ahon perheessä miehet pukeutuvat kauluspaitaan ja pikkutakkiin, ehkä myös kravattiin.­

Jussi Halla-aho, perussuomalaisten puheenjohtaja

1. Menemme perheen kanssa anoppilaan syömään. Tapaninpäivänä käymme äitini luona Tampereella.

2. Miesväellä on yleensä kauluspaita ja pikkutakki. Saattaa olla kravattikin niin kauan kuin se ei kiristä.

3. Sillilautanen.

4. En muista, joten se ei selvästikään ollut ikimuistoinen.

5. Jos vaikka keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen, kun on uskaltanut puolustaa suomalaisten etua puolueensa päinvastaisista tavoitteista huolimatta.

Petteri Orpo muistaa parhaana joululahjanaan legojunaradan sähköveturilla.­

Petteri Orpo, kokoomuksen puheenjohtaja

1. Perhepiirissä kotona Turussa.

2. Siistit vaatteet, puku ja pikkutakki jäävät kaappiin.

3. Kalat eri muodoissaan. Graavi lohi ja siika, silliä ja silakkaa sekä mätiä.

4. Lapsena saamani legojunarata, jossa sähköllä toimiva veturi. Se oli silloin hienointa mitä osasin kuvitella.

5. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok), joka parlamentin pääneuvottelijana saavutti sovun kaikkien eurooppalaisten kannalta tärkeästä oikeusvaltiomekanismista.

Annika Saarikko, keskustan puheenjohtaja.

1. Vietämme ensimmäistä kertaa joulua Oripäässä, sukumme talossa. Koolla on ihan lähin perhepiirimme. Korona on muuttanut joulun aikaa kyllä monin tavoin. Kyläilyjä ystävien ja tuttavien kanssa on siirretty odottamaan parempaa aikaa.

2. Miesväelle – isommille ja pienemmille – on vuosien varrella hankittu sopivan nolot jouluneuleet porokuvioineen. Itse pukeudun aina punaiseen, jota en normaalisti juurikaan käytä. Rento kotiasu vaihtuu ylle, kun lahjat on avattu ja ilta käy pidemmälle.

3. Olen suuri lanttulaatikon ystävä. Ehkä siksi, että sitä syödään tasan kerran vuodessa.

4. Taisin olla tismalleen saman ikäinen kuin vanhin poikani nyt, 6-vuotias. Sain kauan haaveilemani tietyn barbien ja sille vielä kaverin. Sitä odotusten täyttymystä en unohda ikinä.

5. Ojennan mieluusti joululahjan monelle, mutta erityisesti kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelälle (sd), joka on luotsannut perustuslakivaliokuntaa vastuullisesti ja tarmokkaasti monissa vuoden eri käänteissä – ministerivastuu-kysymyksiä ja valmiuslakia myöten. Samalla toivotan hänelle pikaista paranemista.

Maria Ohisalo, vihreiden puheenjohtaja

1. Vietän rauhallista joulua pienessä perhepiirissä Helsingissä.

2. Rento kotiasu, ja ehdottomasti villasukat! Jouluna on ihana ottaa rennosti ja pukeutua lämpimiin ja mukaviin vaatteisiin.

3. Vihreät kuulat on joka joulun paras herkku! Ovat aina olleet ukkini suosikkeja ja muistan ne jo lapsuudesta lähtien. Joulupöydän lämpimät ruoat taas kruunaa viime vuosien uutuus, seitankinkku.

4. Muistan ikuisesti sen joulun kun sain Super Nintendon lahjaksi. Pelattiin serkkujen kanssa paljon Nintendoa pienenä ja pelit ovat läsnä edelleen. Vaikkei itse pelaamiseen juuri löydy aikaa, niin keräilen pelejä silti ja kokoelmassa on jo jokunen sata peliä.

5. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on tehnyt valtavan hienoa työtä oikeusministeriössä ja puolustanut vahvasti oikeusvaltiota. Erityisen tärkeänä saavutuksena näen naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman, joka julkaistiin nyt tämän vuoden lokakuussa.

Jussi Saramo, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja

1. Vietämme joulua perheen, eli puolison ja kahden lapseni kanssa, kotona Vantaalla. Aattona käymme myös tervehtimässä sukulaisia Porvoossa terveysturvallisesti ja sopivia turvavälejä noudattaen.

2. Joulussa yhdistyy perheen yhdessäolo ja juhlavuus. Sopiva jouluasukin on siis hieman tavallista juhlavampi, mutta ehdottomasti mukavuus edellä.

3. Imelletty perunalaatikko on oman jouluni klassikko.

4. Lapsena pääsimme kerran pidemmälle ulkomaanmatkalle Kanarialle jouluksi, se ei unohdu.

5. Tänä jouluna lahjan ansaitsevat kaikki paikallispoliitikot, jotka ovat kunnissaan tuskailleet koronakriisin hoitamisen kanssa. Lisäksi joululahjan ovat ansainneet Li Andersson, joka vei juuri ennen vanhempainvapaansa alkua läpi historiallisen oppivelvollisuusuudistuksen, sekä Paavo Arhinmäki, joka ajoi asiaa sitkeästi parikymmentä vuotta.

Anna-Maja Henrikssonin ikimuistoisin joululahja on punainen pulkka käsikahvoilla.­

Anna-Maja Henriksson, Rkp:n puheenjohtaja

1. Pietarsaaressa kotona, perheen kanssa, miehen, kahden tyttären ja koiran kanssa.

2. Kyllä se menee enemmän ykkösten puolelle, rennommat vaatteet jäävät välipäiviksi.

3. Lapsuuden kodista on perinne, että meillä on sienimuhennos. Tänä vuonna se on varmasti kantarelleista, ja se kruunaa pöydän.

4. Olen aina muistanut, kun olin neljä tai viisi vuotta, ja sain lahjaksi lahjaksi ensimmäisen, kunnon punaisen pulkan, jossa oli käsikahvat.

5. Meillä kaikilla on ollut rankka vuosi, ja ajatellaan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän taakkaa. Hän on joutunut tekemään kovasti töitä vastuullisessa paikassa, ja samalla hän tiennyt joutuvansa aivokasvaimen leikkaukseen. Hän ansaitsee erikoisen lahjan, ja toivottavasti hän nyt paranee.

Myös Sari Essayah antaisi kollegoista tänä vuonna joululahjan Johanna Ojala-Niemelälle.­

Sari Essayah, kristillisdemokraattien puheenjohtaja

1. Lapinlahdella, perheeni kanssa

2.Yhdistelmällä – juhlava, mutta rento asu – mennään.

3. Riisipuuro ja luumusoppa.

4. Parasta ja ikimuistoista joulussa on aina ollut yhdessäolo läheisten kanssa.

5. Toivotan kollega Johanna Ojala-Niemelälle toipumista leikkauksesta, lepoa ja terveyttä – muistan iltarukouksessa.

Harry Harkimon jouluherkku on lipeäkala.­

Harry Harkimo, Liike Nytin puheenjohtaja.

1. Sipoossa. Veljen, siskon ja meidän lasten kanssa. Äiti ei tänä vuonna tule, käymme pari tyyppiä hänen luonaan jouluaattona.

2. Minulla on kyllä aina puku päällä.

3. Lipeäkala.

4. Rattikelkka. Muistan sen ikuisesti. Silloin oli lunta paljon, ja muistan kun veljen kanssa laskettiin. Hän istui takana, minä edessä, meillä oli kauhea tappelu, kumpi saa ajaa rattikelkkaa.

5. Sauli Niinistö. Hän on korona-aikana toiminut maan isänä, on antanut neuvoja, ristiriidaton tyyppi, joka on pystynyt kokoamaan maan.