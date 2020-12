Eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Hannu Hoskonen (kesk) ennustaa suomalaisen energiatuotannon kriisiä, kun turpeen uudet verot astuvat voimaan vuodenvaihteessa. Hän vaatii, että turpeen asema on turvattava jatkossa huoltovarmuuden nimissä.

Ilomantsilainen neljännen kauden kansanedustaja Hannu Hoskonen (kesk) on ollut piikki oman puolueensa keskustan lihassa koko nykyisen hallituskauden.

Hoskonen on kautta aikain ensimmäinen keskustalainen eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtajana, mutta hallituksen kaikkia linjauksia hän ei ole sulattanut – päinvastoin.

Viime viikolla hän oli ainoa hallituspuolueen edustaja, joka äänesti punaista ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) luottamuksen suhteen, kun koko muu keskusta antoi Haavistolle tukensa.

Keskustan ryhmä aikookin rangaista Hoskosta. Asia oli esillä ryhmän kokouksessa maanantaina. Kurinpalautuksen muodosta päätetään ensi vuoden puolella.

Monien mukaan Hoskonen on kuitenkin keskustassa nykyhallituksen aikana liki ainoa edustaja, joka kunnioittaa puolueen periaatteita.

Kovimman taistelun Hoskonen on kuitenkin käynyt siitä, että hallitus ja hänen oma puolueensa hyväksyi syksyllä turpeen verokohtelun muutokset, jotka astuvat voimaan vuoden vaihteessa. Keskustan kentälle asia on vaikea sulattaa, edessä on konkursseja ja työttömyyttä puolueen perinteisillä kannatusalueilla

– Saamani palaute on ollut sellaista, että monet yrittäjät ovat shokissa.

Päätös on katastrofi kotimaiselle energiatuotannolle ja energian huoltovarmuudelle, Hoskonen ennustaa.

– Tämä on niin pöljää hommaa, että sanat eivät riitä. Raivostuttaa, Hoskonen sanoo, eikä säästele kiukultaan oman puolueensa ministereitä, jotka kuittasivat turvepäätöksen hallituksessa.

– Jos tämä turpeen käyttö lopetetaan, kuten lienee tarkoitus, alkaa kepulla semmoinen painajainen, jota ei Suomen poliittinen historia tunne, Hoskonen sanoo.

– Turveverotus vie Suomen huoltovarmuuskriisiin.

Ja tuohduksissaan Hoskonen onkin.

Vuodenvaihteessa turpeen verotusta kiristetään 2,7 eurolla megawattituntia kohden. Pohjilla on vanha korotus, mikä tarkoittaa, että vuoden vaihteessa turpeen verotus kovenee 5,7 euroon.

Kun päälle tulee vielä turpeen päästökaupan hinta, kotimaisen turpeen hinta nousee 30 euroon per megawattitunti.

”Pöljällä hommalla” Hoskonen tarkoittaa sitä, että Suomi ampuu itseään jalkaan. Voittajia ovat Venäjä ja Baltian maat.

Kotimaisen turpeen hinnannousu tarkoittaa Hoskosen mukaan sitä, että Suomessa ei kannata korjata enää edes energiapuuta, koska se tulee liian kalliiksi esimerkiksi venäläisen hakkeeseen verrattuna, jota saa 15 eurolla / motti.

Lämpökattiloissa poltetaan jatkossa myös tukkia ja kuitupuuta, mikä ei ollut tarkoitus.

Edessä on lämpövoimaloiden kalliita, satoja miljoonia euroja vaativia uudistuksia. Ilman turvetta kosteaa energiapuuta tai haketta ei voi polttaa.

Hoskonen on kaivanut tuekseen tullitilastoja. Esimerkiksi jo marraskuussa Tohmajärven Niiralan raja-aseman kautta Suomeen tuotiin 1 500 rekka-autollista venäläistä haketta eli noin 50 venäläisrekkaa per päivä.

Jatkossa ralli kiihtyy.

– Kaikki työ on Suomesta pois, Hoskonen muistuttaa.

Lähes kaikki kuljetukset tehdään venäläisellä kalustolla, eikä Suomi saa lainkaan verotuloja siitä, että venäläistä haketta tuodaan venäläisrekoilla Suomen voimaloille Suomen valtion tekemiä teitä pitkin.

Turpeen käyttöä olikin tarkoitus rajoittaa, mutta vauhti on ollut Hoskosen mukaan harkitsemattoman kovaa.

Nyt suomalaisia turveyrittäjiä uhkaa konkurssi, työntekijöitä kortisto. Se turvekalusto, jota ei romuteta, myydään pilkkahinnalla Baltian maihin ja Venäjälle, josta tuodaan jatkossa myös turvetta Suomeen – jossa sitä ei tuoteta.

– Kahdessa vuodessa Suomi pannaan polvilleen, kun se pakkastalvi tulee, Hoskonen sanoo.

Edessä on Hoskosen mukaan tilanne, jolloin kotimainen lämmöntuotanto on ulkomaisen energian varassa, lähinnä siis Venäjän ja sen toimittaman hakkeen. Kotimaiset varastot eivät riitä.

Tuolloin turve muuttuu Hoskosen mukaan Suomen osalta kriittiseksi huoltovarmuuskysymykseksi.

Hoskonen jätti 15. joulukuuta puolueensa puheenjohtajalle Annika Saarikolle (kesk) ja ryhmäjohtaja Antti Kurviselle (kesk) esityksen, että keskustan tulisi hallituksessa toimia niin, että turve säädettäisiin huoltovarmuuden kannalta välttämättömäksi raaka-aineeksi.

Hoskonen muistuttaa, että kun lämmitysturpeen tuotanto loppuu, loppuu muukin, esimerkiksi kasvu- ja kuivatusturpeen tuotanto. Sen ongelmat kohtaavat esimerkiksi puutarhat ja maatilat.

Hoskosen mukaan palaute puolueen johdosta on ollut negatiivista, jopa uhkailevaa.

– Minun kohtalo on pikkujuttu. Minulla ei ole mitään saatavaa. Tässä on kyseessä koko isänmaan asia, ainakin energian osalta, Hoskonen sanoo.

Keskustassakin asiaan on tosin nyt herätty. Maanantaina hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli asiaa, koska turpeen käyttö näyttää vähenevän ennakoitua nopeammin.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) lupasivat aloittaa selvityksen, paljonko turvetta tarvitaan huoltovarmuuden takia lähivuosina.