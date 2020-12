Haavisto al-Holin naisten kotiuttamisesta Suomeen: ”Linjaus on pysynyt periaatepäätöksen mukaisena koko ajan”

Lähtökohtana on, että Suomeen tuodaan lapset.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan suomalaisten eilinen kotiuttaminen al-Holin Isis-leiriltä sujui laadittujen sääntöjen mukaan.

Päätöksen kotiuttamisesta teki erityisedustaja Jussi Tanner.

– Olen saanut tiedon, että perheet sieltä päästetään, viime perjantaina. Olen sen tiedon heti jakanut hallituspuolueiden puheenjohtajille ja eduskunnan ulkoasianvaliokunnalle. Olen tiennyt syksyn aikana, että keskusteluja on käyty viime keväästä, voisiko sieltä suomalaisia perheitä päästää. Kokonaisarvion perusteella erityisedustaja on tämän ratkaisun tehnyt, Haavisto kertoi.

Eilen sunnuntaina Suomeen tuotiin Syyriasta kaksi äitiä ja kuusi lasta. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Suomi on hakenut al-Holin leiriltä aikuisia naisia Suomeen.

Hallitus sai viime vuoden joulukuussa vihdoin tehtyä poliittisen päätöksen suomalaisten kotiuttamisesta al-Holilta. Päätöksen mukaan lähtökohtana on kotiuttaa lapset, nyt Suomeen tuli myös Isis-leiriltä naisia.

Viime joulukuussa al-Holilta kotiutettiin kaksi orpolasta.

Haavisto sanoi, että hallituksen linja ei ole muuttunut.

– Linjaus on pysynyt periaatepäätöksen mukaisena koko ajan. Jotta saadaan lapset sieltä lähtemään, lasten etu voi olla se, että heidän huoltajansa seuraa mukana. Lähtökohta on totta kai ollut koko ajan lasten auttaminen.

– Olen nähnyt sellaisia toivomuksia, että perheet hajotettaisiin. Tehtäisiin lastensuojelutoimenpide siellä alueella, että lapset otettaisiin huostaan. Minulla on se käsitys, että Syyrian autonomisella kurdialueella ei ole sellaista lainsäädäntöä ja viranomaista, joka tällaisia toimia voisi tehdä. Ja Suomen lastenviranomaispäätökset eivät ulotu ulkomaille, Haavisto totesi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto piti tiedotustilaisuuden eduskunnan Valtiosalissa.­

Hallitus valmisteli viime vuonna suomalaisten kotiuttamista al-Holilta. Päävastuussa linjauksista oli ulkoministeri Haavisto.

– Toimenpiteet, jota al-Holissa on tehty, ovat perustuneet sekä pääministeri Rinteen aikana käytyihin keskusteluihin hänen, hallituksen ja oikeuskanslerin kanssa sekä viime joulukuussa Marinin hallituksen periaatepäätökseen. Siinä on lueteltu punktit, miten toimitaan.

– Olen tästä oman vastuuni ottanut, ja ilman muuta otan kokonaisuudesta. Se väite, että ulkoministeri olisi yksin ja erillisenä koko hallituksesta 2019 toiminut, se ei pidä paikkansa. Tästä on käyty keskustelua ja pyritty linjaamaan toimet, mitä hallitus yhdessä tekee. Se on siellä (perustuslakivaliokunnan mietintö) hyvin dokumentoituna.

Haaviston al-Holin toimet poikivat virkarikosepäilyn. Perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaan Haavisto toimi lainvastaisesti, kun hän oli siirtämässä konsulipäällikkö Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin al-Holista syntyneiden erimielisyyksien vuoksi.

Ulkoministeri Haavisto ei ottanut suoraan kantaa, ovatko al-Holin leiriltä kotiutuneet naiset turvallisuusriski Suomelle.

– Varmasti henkilöitä, jotka ovat lähteneet mukaan Isis-ideologiaan tai sellaisen henkilön mukaan, joka on Isis-ideologiaa viljellyt. Varmasti henkilön ajattelu on jossain välissä ollut radikaalia. On erittäin tärkeää, että tätä ajattelun kehitystä seurataan.

– Oma käsitykseni kuitenkin on, että suurin osa niistä ihmisistä, jotka ovat leirille jääneet ja Isis-valtion unelma on heidän kohdaltaan romahtanut, se on väkisin johtanut uudelleen arviointiin, joihin liittyy perheen ja lasten turvallisuus. Meillä on onneksi turvallisuusviranomaiset, joilla on tällaisiin asioihin liittyvä seuranta, Haavisto sanoi.

Toukokuussa Suomeen oli tullut al-Holin leiriltä kolme naista ja yhdeksän lasta omaa reittiään. He olivat tulleet Turkkiin, josta Suomen viranomaiset auttoivat heitä pääsemään Suomeen. Myös elokuussa äiti lapsineen palasi Suomeen, he olivat niin ikään päässeet pois leiriltä omin keinoin Turkkiin.

Al-Holin leirillä on tiettävästi vielä noin viisi suomalaisnaista lapsineen.

Leiriä hallinnoivat kurdiviranomaiset eivät suostu erottamaan äitejä lapsistaan.