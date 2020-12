HS: Kokoomus vaihtoi kantaansa al-Holin palautuksista – Orpo sanoi virkamiehen lausunnon vaikuttaneen täyskäännökseen

Orpon mukaan kokoomus olisi toivonut, että lapset olisi voitu ottaa huostaan.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tukee päätöstä kotiuttaa suomalaisia Syyriasta, kertoo Helsingin Sanomat.

Suomeen saapui sunnuntaiaamuna kuusi suomalaislasta ja ensimmäistä kertaa myös kaksi aikuista naista al-Holin leiriltä.

Orpo twiittasi aiheesta aiemmin tänään, ja sanoi hallituksella olevan vastuu siitä, että rikoksia tehneet ja terroristiseen toimintaan osallistuneet ihmiset joutuvat vastaamaan teoistaan.

Vuosi sitten kokoomuksen linja oli, että aikuisia ei tulisi tuoda leiriltä, vaikka se tarkoittaisi sitä, että lapsetkin jäisivät sinne. Orpon mukaan kanta on muuttunut.

– Vuosi sitten kokoomus sanoi, että lapsia on autettava, aikuisia ei. Mutta tänään kuultiin asiaa hoitaneiden virkamiesten lausunnot siitä, että näiden lasten tuominen ilman heidän äitejään ei ollut mahdollista. Siksi katse on nyt käännettävä siihen, miten me toimimme tässä tilanteessa, Orpo kertoo HS:lle.

Ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tanner kertoi tämänpäiväisessä tiedotustilaisuudessa, että lasten tuominen Suomeen ilman äitejä ei ole mahdollista, koska al-Holin leiriä hallinnoi ei-valtiollinen asevoima, joten laillisesti pätevää tapaa äitien erottamiseen lapsista ei ole. Lisäksi kurdihallinto ei ole suostunut asiaan.

Orpo ei olisi jättänyt nyt lapsia leirille, vaikka ainoa vaihtoehto olikin tuoda äidit lasten mukana. Kokoomus olisi kuitenkin hänen mukaansa toivonut, että lapset olisi voitu ottaa huostaan, eikä Suomen olisi tarvinnut auttaa myös äitejä, jotka ovat mahdollisesti osallistuneet terroristiseen toimintaan.

Lapset tulee nyt saada Orpon mukaan avun piiriin.

Kotiuttamispäätökseen on suhtauduttu kokoomuksessa varsin kriittisesti. Esimerkiksi kansanedustaja Mia Laiho (kok.) kommentoi päätöstä kovin sanoin Twitterissä.

– Järkyttää miten Suomen turvallisuus on hallitukselle toissijaista. Ministeri Haavisto jatkaa touhujaan, miljoonia kuluu terrorismiriskin aikuisten hakuun, ja samaan aikaan täällä nuoret huutavat apua sitä saamatta, Laiho sanoi.

Kritiikkiä ovat esittäneet myös muun muassa kokoomusedustajat Sofia Vikman sekä Arto Satonen.

Toisen oppositiopuolueen perussuomalaisten varapuheenjohtaja Riikka Purra epäili kotiuttamisen ajankohdan olleen taktinen, sillä eduskunta on jäämässä joulutauolle, ja ”viimeinen kyselytuntikin on takana”.