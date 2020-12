Petteri Orpo Ylellä: Pekka Haaviston olisi pitänyt erota tehtävästään

Orpo ihmettelee sitä, etteivät Haavisto ja vihreä puolue ole osoittaneet minkäänlaista nöyryyttä sen edessä, että perustuslakivaliokunta on todennut ministerin rikkoneen lakia.

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vieraili lauantaiaamuna Ylen Ykkösaamussa. Ohjelmassa keskusteltiin muun muassa perustuslakivaliokunnan al-Holin asiaa koskevasta ratkaisusta ulkoministeri Pekka Haaviston toiminnan laillisuuteen liittyen.

Perustuslakivaliokunnan ratkaisun mukaan Haavisto on rikkonut lakia, mutta syytekynnys ei ylity. Orpon mielestä Haaviston olisi pitänyt erota tehtävästään, ja hän äänestikin perussuomalaisten luottamuskysymyksen yhteydessä epäluottamusta Haavistolle.

Orpon mukaan Haavisto rikkoi lakia siinä, miten hän toimi ministerin tehtävässä ja kohteli virkamiehiä.

– Syytekynnys ei ylittynyt, koska ministerillä on Suomessa korkeampi syytesuoja, mutta eduskunnan tehtävä ja erityisesti opposition tehtävä on arvioida sitä, onko ministerillä poliittista luottamusta. Sitä valitettavasti perustuslakivaliokunnan mietinnön perusteella ei enää ollut, Orpo kertoi Ylelle.

Ulkoministeri Haavisto myönsi eduskunnan kyselytunnilla torstaina joutuneensa miettimään jatkoaan ministerinä. Hän perusteli ratkaisuaan jatkaa tehtävässään sillä, että hän toimi al-Holin kotiutuksia järjestäessään hallituksen linjan mukaisesti. Hän ei myöskään oppositioedustajien yrityksistä huolimatta myöntänyt toimineensa lainvastaisesti.

Orpo ihmettelee sitä, etteivät Haavisto ja vihreä puolue ole osoittaneet minkäänlaista nöyryyttä sen edessä, että perustuslakivaliokunta on todennut ministerin rikkoneen lakia.

– He toimivat niin, että tarkoitus pyhittää keinot. Minun mielestäni se on vaarallista. Lakeja pitää noudattaa, on sitten ministeri tai tavallinen kansalainen.

Vihreiden puheenjohtaja sisäministeri Maria Ohisalo kertoi IS:lle aiemmin, että perustuslakivaliokunnan mietintö otetaan vihreissä vakavasti, ja toimintaa parannetaan.

Orpo ei katso, että ministerien syyteharkinta pitäisi siirtää eduskunnalta esimerkiksi oikeuskanslerin tai valtakunnansyyttäjän vastuulle. Hän kuitenkin pitää aiheen ympärillä käytyä keskustelua aiheellisena.

– Nykyinen järjestelmä vastaa siihen, että ministerin pitää nauttia myöskin poliittista luottamusta. Oppositiolla ja eduskunnalla on oltava välineet, joilla se voi asettaa ministerin toiminnan laillisuuden arvioitavaksi ja minusta se on erittäin tärkeä asia.