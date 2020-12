– Tällä merkittävällä määrällä ihmisiä on kulutuspotentiaalia, joka sitten vaikuttaa siihen, miten valtion tilanteessa kannattaa toimia, tuore opetusministeri ja viisikon jäsen sanoo. Valmiuslakia peränneen Husin kannattaa Saramosta katsoa peiliin ja kysyä, miksi se ei saa väkeä jouluna töihin.

Tuore opetusministeri ja viisikon jäsen Jussi Saramo (vas) arvioi koronakriisin sumeana pitämän talouden kuvan kirkastuvan keväällä vielä pätkäpestinsä aikana. Hallituksella on edessään tuskien taisto koronasta tulleiden massiivisten kulujen, julkisen talouden kestävyysvajeen taittamisen ja kesken olevien työllisyystoimien kanssa.

– Olen optimisti siinä, että kevätauringon alkaessa oikein lämmittää, meillä on selvä näkymä terveyskriisin loppumisesta ja pystymme linjaamaan tietä ulos taloudellisesta kriisistä paremmalla tilannekuvalla.

Saramon optimismiin sisältyy varaus siitä, että lupaavasta rokoteaikataulusta huolimatta epidemiassa tai taloudessa tapahtuu vielä yllättäviä käänteitä. Saramo luonnehtii Suomen strategiaa niin terveyden kuin taloudenkin kannalta loistavaksi.

– Olemme täsmäelvytyksen ansiosta velkaantuneet paljon vähemmän kuin moni muu maa. Nyt on pidettävä pää kylmänä. Kun katsomme tilanteen loppuun, emme itse ole laukaisemassa kalliita koronan jälkioireita.

Käytännössä Saramo tarkoittaa, että hallituksen tulee jatkaa elvyttävää finanssipolitiikkaa kunnes talous ampaisee nousuun tai sen lasku aiheuttaa tarvetta toimille. Kun talous lähtee nousuun, Saramo näkee suomalaisella ylemmällä keskiluokalla olevan koronakriisin vuoksi löysää rahaa säästössä talouden rattaisiin lyötäväksi.

– Ylempi keskiluokka on ollut etätöissä ja saanut hyvää palkkaa. He eivät ole olleet lomautettuna, mutta eivät ole voineet mennä Thaimaan-matkoille. Heillä on ylimääräistä rahaa, keskimääräistä isompia säästöjä. Jos talous lähtee isoon kasvuun, tällä merkittävällä määrällä ihmisiä on kulutuspotentiaalia, joka sitten vaikuttaa siihen, miten valtion tilanteessa kannattaa toimia, Saramo näkee.

Hän lisää, ettei kaikilla suomalaisilla ole ylimääräistä rahaa.

– Ei todellakaan ole. Mutta tämä kannattaa katsoa nyt loppuun ja tehdä sitten ratkaisut taloudessa. Ei niin että kuvittelemme nyt tietävämme, onko vuosi 2023 tai 2024 varmasti jonkinlainen.

Saramo on vasemmistoliiton varapuheenjohtaja. Hän tuuraa tuoreissa tehtävissään torstaina vanhempainvapaalle jäänyttä vasemmistoliiton puheenjohtajaa Li Anderssonia kevään loppuun. Saramo uskoo sujahtavansa viisikkoon hyvin.

– Vasemmistoliitto on hakenut ratkaisukeskeistä linjaa ja sitä pyrin itsekin jatkamaan.

Vielä toistaiseksi koronatilanne ei anna aihetta iloon millään alueella. Hus peräsi hallitusta ottamaan valmiuslain jo käyttöön, koska se muiden muassa halusi apua terveydenhuollon resurssien lisäykseen joulun ja vuodenvaihteen aikana. Valmiuslakia ei voi ottaa käyttöön varmuuden vuoksi.

Saramo sanoo suoraan, että Husin ja sairaanhoitopiirien pitäisi ensisijaisesti yrittää ”vapaaehtoisesti työnantajapolitiikalla ja palkkioilla saada työntekijöitä töihin”.

– Poliitikkojen tehtävä ei ole määritellä kenenkään palkkoja tai palkkioita. Mutta jos jollakin työnantajalla on vaikeuksia saada työntekijöitä, niin silloin pitäisi varmasti katsoa peiliin, että korvaukset ovat kohdallaan ja asiat hoidetaan ajoissa, eikä niin, että huudetaan valtio apuun pakottamaan ihmisiä töihin.

Saramon mukaan muissa sairaanhoitopiireissä on maksettu korvauksia siitä, että esimerkiksi lomat peruuntuvat koronatöiden vuoksi.

– Varmaan näitä hyviä käytäntöjä kannattaisi nyt kaikkien sairaanhoitopiirien toisiltaan opiskella.

Jussi Saramo vannoi torstaina ministerivalan ja piti sen jälkeen tiedotustilaisuuden Valtioneuvosto linnassa.­

Saramo tietää työhistoriansa kautta, kuinka riipaisevassa tilanteessa monissa vähävaraisissa perheissä käydään korona-Suomessakin joulunviettoon. Hän toimi ennen 2019 eduskuntavaaleja tuettuja lomia järjestävän Solaris-lomat-järjestön toiminnanjohtajana.

– Lomatoiminnassa yksi tärkeä asia oli, että kun pienituloisten perheiden lapset menivät kouluun loman jälkeen, he pystyivät sanomaan, että meidän perhe oli kylpylässä, kun muut kertoivat matkoistaan. Tänä jouluna ei ulkomaanmatkoja tehdä. Siinä mielessä joulu voi olla näille lapsille helpompikin.

Saramo alleviivaa samalla, että muut vaikeudet eivät tietenkään poistu. Hän on kiinnittänyt huomiota IS:nkin uutisoimaan Joulupuu-keräyksestä löytyneen nuoren toiveeseen suihkusaippuasta. Sellaisia toiveita Suomi on täynnä tämänkin joulun alla.

– Poikkeusjoulu saa ihmiset ehkä ajattelemaan entistä solidaarisemmin. Jotain hyvääkin kriisistä voi siis syntyä. Toivoisin, että tänä jouluna se erityisesti korostuisi.

Solaris-lomat sai kymmeniätuhansia hakemuksia perheiltä. Vähävaraisuus oli merkittävin syy anomuksen hyväksymiselle. Saramo painottaa, että kaikilla lapsilla pitää olla mahdollisuus näkymään paremmasta elämässään.

– Eriarvoisuus ei ole tilasto siitä, kuinka monta euroa kenelläkin on rahaa. Se on näköalattomuutta, joka tarttuu myös lapsiin. Moni lapsista muisteli lomaa vielä useiden vuosien jälkeen aikuisenakin.

Saramon vanhemmilla oli perhekoti. Hän on itse tehnyt keikkatöitä lastenkodissa. Salibandyssä hän valmensi nuoria 12 vuotta. Eduskuntaan Saramo oli ehdolla 2011 ja 2015.

Vuonna 2011 hänet ehdittiin esitellä tv:ssä jo uutena kansanedustajana, mutta viimeisen äänestyspaikan äänet käänsivät tilanteen kokoomukselle. Hän toimi politiikassa eri tehtävissä Paavo Arhinmäen ja Merja Kyllösen erityisavustajana sekä vasemmistoliiton poliittisena sihteerinä.

2015 vaalien jälkeen hän halusi tehdä elämässään muuta ja päätyi Solaris-lomiin.

– Se oli monella tavalla unelmatyö. Siksi oli aika kynnys lähteä uudelleen kansanedustajaehdokkaaksi. Opposition takarivistä pystyy vähemmän vaikuttamaan kuin mikä työni Solaris-lomissa oli. Toisaalta ajattelin, että politiikassa ne suuret muutokset tehdään tai ollaan tekemättä.

Lopulta Arhinmäki ja kumppanit suostuttelivat Saramon ehdolle. Vasemmistoliitolle aukeni ovi Antti Rinteen (sd) hallitukseen ja nyt Saramo on pätkäministeri.

– En osannut ehdokkaaksi lähtiessäni ajatella, että näin voisi käydä ja vielä hyvin iloisesta syystä, hän naurahtaa.

Iloisella syyllä Saramo viittaa Anderssonin raskauteen. Anderssonin viimeiseksi tehtäväksi jäi esitellä puolueelle erittäin kivulias eläkeputken poistuminen.

– Eläkeputkiratkaisu ei ollut vasemmistoliitolle helppo, mutta teimme hartiavoimin töitä, jotta pakettiin saatiin mukaan yli 55-vuotiaiden irtisanomiskorvaus, palkkatuen parannukset ja riittävän pitkä siirtymäaika. Ilman meidän panostamme kokonaisuus ei olisi ollut yli 55-vuotiaiden näkökulmasta yhtä hyvä kuin se nyt on.

Jussi Saramo ja Li Andersson kuvattuna aiemmin tällä viikolla eduskunnan valtiosalissa.­

Ilonaihe on se, että eduskunta hyväksyi tällä viikolla puolueen pitkään ajaman lain oppivelvollisuusiän pidentämisestä ja maksuttomasta toisesta asteesta. Uudistusta on arvosteltu oppositiosta kalliiksi suhteessa, siitä saataviin työllisyyshyötyihin. Monet ekonomistit ja OECD ovat pitäneet sitä tarpeellisena uudistuksena.

Opetusalan Ammattijärjestö kannattaa uudistusta, mutta sen puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoi IS:ssä suoraan, ettei oppivelvollisuuden pidentäminen tule auttamaan pätkääkään niitä noin kymmentä prosenttia peruskoulun päättäneistä, joiden kirjoitus-, luku- ja laskutaidot eivät riitä ammatillisen koulutuksen käymiseen.

Tuore opetusministeri vastaa sanomalla, että ”aika monia se tulee auttamaan”.

– Valitettavasti aivan joka ikistä yksilöä emme voi pelastaa eduskunnassa tehtävillä päätöksillä. Mitä useampi pystytään, sen parempi. Itse ongelma on ihan aito. Peruskoulussakin tarvitaan lisää resursseja ja toimintatapojen muutoksia. Sinne olemme tämän hallituskauden aikana lisänneet jo satoja miljoonia.

Pohjan rakentaminen tuleville opinnoille alkaa jo varhaiskasvatuksesta. Hallitus on palauttanut täyden varhaiskasvatusoikeuden kaikille lapsille.

– Meille tämä ei ole joko tai -kysymys, eli panostetaanko lapsiin vai nuoriin. Näemme, että tämä on saumaton ketju.

Luukkaisen toista näkemystä Saramo ei osta. OAJ:n puheenjohtaja esitti kärjekkäästi, että vauvakadon Suomessa koulun pyörittämiseen tarvitaan vähintään 5 000 asukkaan väestöpohja. Saramo perää kunnilta ennemminkin käytännön yhteistyötä pulman ratkaisussa. Kuntaliitoksia syntyy, jos on syntyäkseen.

– Jos oppilaat eivät esimerkiksi kahdessa kunnassa riitä, kannattaisiko yhdessä katsoa, olisiko koulun sijainti lähempänä rajaa, jotta molemmista päästäisiin lähikouluun. Oppimisen kannalta keskeistä on, että voimia yhdistetään siellä, missä on pakko. Ei siitä kannata tapella. Eikä ole kenenkään etu, että koulut ovat niin pieniä, ettei löydy opettajia tai ikätovereita.

Kaikki koulut eivät tietenkään ole valmiina rajalla, mutta se on Saramosta parempi ratkaisu.

– Kouluja on jo paljon rajalla ja koulumatkat lyhenisivät, jos kunnat tekisivät yhteistyötä. Uusien koulujen tekeminen tietenkin maksaa rahaa.

Luukkainen pelkäsi, että sote-uudistuksen myötä kuntiin ei jää kuin koulutus, mistä voi kiperässä paikassa säästää rahaa. Saramosta koulutus ja sivistys nousevat kunnissa uuteen asemaan, jos sote-uudistus saadaan tällä kaudella valmiiksi.

– Kun koulutus onkin kunnan suurin meno, nousee myös sen profiili. Nykyään on paljon sellaista, että sairaanhoitopiiri lähettää kuntaan ison laskun ja sitten todetaan, että pitää leikata kouluista. Kun tämä hoidetaan hyvin, niin tilanne paranee soten ja koulutuksen kannalta, Saramo uskoo.

Rahoituskysymyksistä väännettään vielä kuuluvasti monta kertaa. Maakuntavero, sote- ja erva-alueiden rahoitus sekä kuntien verotus ja valtio-osuudet pitää Saramosta saada pelaamaan yhteen.

– Soten jälkeen tilannetta kunnissa pitää ryhtyä käymään mahdollisimman nopeasti läpi, ettei se ainakaan yllätä ketään. Tilanne selkeytyy, kun sote-rahat ovat sote-potista ja koulutusrahat koulutuspotista. Verot kerätään erikseen.

Li Andersson hyppäsi Jussi Sarmon kanssa eduskunnan pater noster -hissiin ennen vanhempainvapaansa alkua.­

Kun Saramo alkoi näyttää Anderssonin tuuraajalta nousi hänen koulutuksestaan haloo. Tuore opetusministeri on datanomi, ei maisteri. Virinnyt keskustelu loukkasi Saramosta ammatillisen koulutuksen käyneitä. Suomessa on ollut ministereinä muitakin kuin maistereita ja niin on nytkin.

– Ikävintä oli se, että ammatillista koulutusta halveksuttiin joissakin jutuissa, kun asian pitäisi olla aivan päinvastoin. Hallitus on panostamassa ammatilliseen koulutukseen. Entistä useamman pitäisi sieltä jatkaa myös korkeakoulutukseen. Näitä väyliä on avattava.

Saramo sanoo itsekin tehneensä monia erilaisia töitä elämänsä aikana.

– Ammatillista koulutusta ei pitäisi nähdä pussinperänä. Ei nykymaailma toimi niin, että vain yksiä hommia tehdään loppuelämä. Jatkuva oppiminen tulee koskemaan meitä kaikkia, myös yliopiston käyneitä. Vain sillä tavoin Suomi voi pärjätä.

Saramo muistuttaa, ettei ministerin tarvitse olla alan suurin asiantuntija.

– Ministeri on poliittinen johtaja, joka tekee töitä kaikista kovimpien asiantuntijoiden ja muiden poliitikkojen kanssa. Jos olisi jokin ministerikoulu, olen käynyt sen erityisavustajana. Ei yliopistossakaan ministeriksi opeteta.

Saramo palaa nyt samaan ministeriöön, jossa hän oli heinäkuusta 2011 huhtikuuhun 2014 silloisen kulttuuri- ja urheiluministeri Arhinmäen erityisavustaja.

Ja kyllä.

Saramo oli Sotshin olympialaisissa Arhinmäen mukana, kun ministeri Leijonien pronssijuhlissa ”sammui tai väsähti” pöytään. Saramo ei lähtenyt jatkoille vaan meni nukkumaan. Päämies jäi juhlimaan. Jäikö päämies siis vartioimatta?

– Erityisavustajan tehtävä on poliittinen ja olin siellä hoitamassa poliittisia vastuita. Otin ne erittäin vakavasti. Erityisavustajan tehtävä ei ole kantaa ministerin laukkua tai voi se tietenkin sitäkin joskus olla, Saramo naurahtaa.