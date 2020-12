Setä Arkadia: Mikä uskottavuuden viikko takana! Pekka Haavisto ja muut politiikan pakkasukot tuovat valoa pimeyteen

Mikä syksy ja viikko politiikassa takana! Onneksi Pekka Haavisto ja muut politiikan pakkasukot ovat tuoneet valoa pimeyden keskelle, parodioi Setä Arkadia alias Timo Haapala joulunalus­katsauksessaan.

Setä Arkadia on saanut usein kritiikkiä siitä, että Sedän asenne politiikkaa kohtaan on liian kriittinen. Onneksi on päiviä, joiden ansiosta voi lausua myös jotakin positiivista. Eikä vain jotakin, vaan aika paljonkin.

Nimittäin takana on todella hieno viikko, sillä luottamus Suomen poliittiseen järjestelmään on kasvanut kaikilla tasoilla. On syntynyt joulufiilis, jossa hyvä tahto ja päämäärätietoisuus heijastuvat kaikilta tasoilta. Poliittinen pakkas­ukko tuo valoa pimeyteen!

1. luku. Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) uskottavuus ministeri­toimessaan on korkeampi kuin koskaan ennen. Haavistohan sai eduskunnalta luottamuksen ja sen taakse yli 100 (tarkalleen 101) kansanedustajaa! Kuinka moni on saanut vastaavia puhtoisuuspapereita?

Nyt Haavisto saanee ohjata ulkoministeriön virkamiehiä mieltymystensä eikä virkamieslain mukaan. Pekka on isäntä talossa! Hienoa, että Haavisto äänesti myös itse luottamuksensa puolesta, sillä yleensä jurot suomalaiset vähättelevät saavutuksiaan. Toimintakykynsä palauttanut Haavisto voi taas johtaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhteistoiminnassa presidentti Sauli Niinistön kanssa täysin rinnoin.

2. luku. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan asema on vahvistunut kohisten puheenjohtajavaihdoksen jälkeen. Valiokunnan luottamus joutui kyseenalaiseksi, kun se edellisen puheenjohtajansa Johanna Ojala-Niemelän (sd) aikana syytti ulkoministeri Haavistoa (ks. yllä) lakien rikkomisesta ja antoi hänelle vakavia moitteita. Sdp päättikin aivan oikein nostaa valiokunnan johtoon pääministerin ja Sdp:n puheenjohtajan paikalta vetäytyneen juristin Antti Rinteen (sd), jolla on alan kokemusta ay-ajoilta aina hovioikeutta myöten.

Muutenkin lakituvat ovat tulleet tutuiksi. Jo nyt Rinne on etukäteen linjannut, että esimerkiksi vaikeat valmiuslait pannaan toimeen, jos hallitus niitä esittää. Tämä on uskottavuutta lisäävää yhteispeliä, jos mikä.

3. luku. Myös vihreiden eduskuntaryhmän uskottavuus on noussut takavuosiin verrattuna uudelle tasolle. Vanhoja asenteita pelkäämätön ryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko (vihr) on tuonut eduskuntaan raikkaita tuulahduksia kyseenalaistamalla muun muassa perustuslaki­valiokunnan valiokunta­virkamiehen luutuneet käsitykset.

Ryhmän ammattitaito on kansanedustajien Outi Alanko-Kahiluodon, Bella Forsgrénin ja Mari Holopaisen uutteran työn kautta noussut myös julkisuuteen. He pystyvät kirjoittamaan PeV:n vastalauseita tuossa tuokiossa ilman oikeusopintoja, vaikka alan oppineet ovat vääristelleet homman vievän päivä- ellei viikkokaupalla aikaa. Omalla tavallaan vihreät muistuttavat, että lait perustuslakia myöten ovat vain ihmisten kirjoittamaa tekstiä, ei kummempaa.

4. luku. Luottamus hallitukseen on vahvistunut, jos mikä. Hallitus pääsi sopuun eläkeputkesta eli yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostamisesta. Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite/lupaus 75 prosentin työllisyysasteesta ja julkisen talouden tasapainosta vuonna 2023 on enää toteamista vaille valmis.

5. luku. Suomen keskusta uskaltaa olla oma itsensä vilkuilematta kannatuksen pelossa sivuilleen. Kärsityt loukkaukset puolue osaa panna paikoilleen vuorisaarnan hengessä. Jos sinua läpsitään, käännä toinenkin poski. Jos vihreät haluavat keskustan ihokkaan, anna hänen saada vaippasikin; ja jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi, sanotaan Isossa Kirjassakin.

6. luku. Upseerikunnia on palautettu arvoonsa keskustaryhmän piiskurin Mikko Kärnän (kesk) esimerkillä. Hän äänesti Haavistolle luottamusta vastoin uhoaan, kun puolueen etu sitä vaati. Menemme horjumatta sinne, minne Annika Saarikon miekka viitoittaa tien! kuuluu Kärnän lukema päiväkäsky.

7. luku. Sdp:n eduskunta­ryhmässä vallitsee hyvä henki. Ylennyksestä varapuhemieheksi kieltäytynyt ryhmäjohtaja Antti Lindtman (sd) kaitsee kuin paimen lampaitaan puheenjohtaja Sanna Marinin vilpittömällä tuella.

PS. Setä A. toivottaa lukijoilleen Hyvää joulua, jonka he ovat taatusti ansainneet.