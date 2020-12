Ulkoministeri Haavistolta tivattiin, miksi hän ei eroa – Haavisto: ”Olen sen harkinnan joutunut tekemään”

Leena Meri (ps) kysyi Haavistolta, miksi hän ei eroa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) myönsi eduskunnan kyselytunnilla joutuneensa miettimään jatkoaan ministerinä.

– Kyllä meistä jokainen joutuu miettimään, mitä tehtäviä pystyy hoitamaan, mitä kykenee hoitamaan. Totta kai, kun perustuslakivaliokunta näin painavasti sanoi, olen sen harkinnan joutunut tekemään, Haavisto vastasi Leena Meren (ps) kysymykseen.

Meri tiukkasi Haavistolta, miksi hän ei eroa.

– Koetteko olevanne niin korvaamaton Suomen politiikalle, että te ette voi poistua ministerinaitiosta ja antaa sinne tulla omasta puolueesta jotakin ihmistä, joka ei rasittaisi tätä yhteiskuntaamme luottamuspulalla näin vakavasti? Meri kysyi Haavistolta.

Haavisto perusteli ratkaisuaan jatkaa tehtävässään sillä, että hän toimi al-Holin kotiutuksia järjestäessään hallituksen linjan mukaisesti.

– Kaikki ne muistutuksen kohdat, jotka perustuslakivaliokunnalle jätettiin, koskivat lasten auttamista tavalla tai toisella, ja se oli hallituksen linjan mukaista. Tiedän, että korkea virkamiesjohto omassa ministeriössäni ei nähnyt näissä toimissa ongelmia – ministerin täytyy tietysti luottaa aina virkamiesjohtoon ja yksi näistä toimista on nyt todettu perustuslakivaliokunnassa sellaiseksi, että siitä on annettu moitteet ja ne moitteet otan vastaan, Haavisto vastasi.

Oppositio yritti saada kyselytunnilla Haaviston allekirjoittamaan perustuslakivaliokunnan mietinnön johtopäätöksen Haaviston lainvastaisesta toiminnasta ulkoministeriössä tehdyissä virkajärjestelyissä.

Haavisto ei oppositioedustajien useista yrityksistä huolimatta kuitannut mietinnön johtopäätöstä lainvastaisuudesta toiminnassaan, vaan tyytyi toistelemaan aiempaa lausuntoaan, jonka mukaan hän ottaa perustuslakivaliokunnan moitteet vastaan.

– Olen kahteen kertaan todennut, että perustuslakivaliokunta on ylin päättävä elin tässä asiassa, siihen ei ole valitusoikeutta. Kunnioitan perustuslakivaliokunnan päätöstä, otan nämä moitteet vastaan ja tulen kaikessa toiminnassani ottamaan nämä moitteet ja ohjaukset huomioon, Haavisto muotoili.

Perussuomalaiset yrittivät saada Haavistolta vastausta myös siihen, onko hän antanut eduskunnalle väärää tietoa.

Sanna Antikainen (ps) mainitsi, että Haavisto vastasi tammikuussa kirjalliseen kysymykseen seuraavasti: ”Ulkoministeriö tai Suomen valtio ei ole maksanut mitään epävirallisille tahoille liittyen al-Holin leiriin.”

Antikainen jatkoi, että nyt on käynyt ilmi, että hollantilainen järjestö (Dialogue Advisory Group) on laskuttanut al-Holin asiassa ulkoministeriötä viime vuonna liki 60 000 eurolla.

Haavisto katsoi kysymyksen koskeneen sitä, onko Suomen valtio maksanut epävirallisille tahoille lahjuksia.

– Mitään tällaista ei ole ollut. Sen sijaan viime kesänä, kuten perustuslakivaliokunnan aineistosta käy ilmi, hollantilainen Dialogue Advisory Group on tehnyt kaksi matkaa alueelle Suomen pyynnöstä niin, että siellä on ollut mukana kokenut suomalainen diplomaatti Ilkka Uusitalo. Tällainen työ on ulkoministeriön normaalia työtä.

Riikka Purra (ps) kommentoi, ettei Antikaisen kirjallisessa kysymyksessä ollut kyse tästä. Purran mukaan Haavisto on rikkonut lakia ja antanut eduskunnalle väärää tietoa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ei vastannut kysymykseen siitä, rikkoiko Haavisto lakia.

Marin tyytyi toteamaan, että Haavisto on ottanut perustuslakivaliokunnan moitteet erittäin vakavasti ja nöyrästi.

Marinin mukaan hallituksen jatkosta olisi käyty vakava keskustelu, jos Haavisto ei olisi saanut äänestyksessä eduskunnan luottamusta.