IS:n tiedot: Hallitus löytänyt ratkaisun eläkeputkesta – katkeamassa 1965 syntyneiden kohdalta

IS:n tietojen mukaan hallitus on löytänyt ratkaisun, jossa eläkeputki poistuu asteittain kokonaan.

IS:n tietojen mukaan hallitus on pääsemässä maaliin eläkeputken poistamista koskevissa neuvotteluissa. IS:n tietojen mukaan eläkeputki on poistumassa asteittain kokonaan. Ehtoja kiristetään vuosi per ikäluokka niin, että 1965 syntyneillä ei ole enää mahdollisuuksia päästä eläkeputkeen.

Neuvottelulähteen mukaan eläkeputken poistoa tasapainotetaan yli 55-vuotiaiden muutosturvaan tehtävillä parannuksilla. IS:n tietojen mukaan ikääntyneiden työntekijöiden työmarkkina-asemaa parannetaan kuukauden palkkaa vastaavalla irtisanomiskorvauksella ja oikeudella kahden kuukauden muutosturvakoulutukseen.

Työtä voi hakea irtisanomisajalla myös alle 30 hengen yrityksissä.

Paketin työllisyysvaikutuksiksi on IS:n tietojen mukaan arvioitu 10 300 lisätyöllistä. Vaikutus julkiseen talouteen on arviossa 165 miljoonaa euroa.

Työmarkkinajärjestöt eivät löytäneet ratkaisua eläkeputken poistosta neuvotellessaan yli 55-vuotiaiden työllistämiskeinoista. Asia palasi hallituksen pöydälle. Työllisyyden piti hallituksen antaman toimeksiannon mukaan kohentua 10 000–12 000 ihmisellä.

Ratkaisu on nyt tulossa jo hyvissä ajoin ennen joulua. IS:n tietojen mukaan ratkaisulle on eduskuntaryhmien hyväksyntä. Tiedotustilaisuus asiasta järjestetään kello 18.

Tällä hetkellä vuonna 1961 tai myöhemmin syntynyt on oikeutettu työttömyysturvan lisäpäiviin 62-vuotiaana. Vuonna 1957–1960 syntyneillä oikeus alkaa 61-vuotiaana. Lisäpäivärahaa voi saada 65-vuotiaaksi.