Opetusministeri vaihtuu tänään – tällainen on Anderssonin tilalle astuva Jussi Saramo

Arhinmäen varjossa kasvanut vasemmistoliiton työmyyrä nousee tänään politiikan eturiviin.

Kansanedustaja Jussi Saramo (vas) nimitetään tänään opetusministeriksi.

Saramo, 41, istuu opetusministerinä puolisen vuotta ensi kesään asti Li Anderssonin (vas) äitiysloman ajan.

Mikä Saramo on miehiään ja poliitikkona?

Suuremman yleisön tietoisuuteen Saramo tuli huhtikuussa 2019, kun hän pääsi kansanedustajaksi Uudenmaan vaalipiiristä.

Kansanedustajana Saramo ei ole ollut seinäruusu, mutta hän on jäänyt ensimmäisen kauden kansanedustajien tapaan julkisuuden valokeilan ulkopuolelle. Saramo on pitänyt eduskunnassa 63 varsin maltillista puheenvuoroa vasemmistoliiton ja hallituksen puolesta.

Uusi opetusministeri Jussi Saramo on valmistautunut tehtäväänsä syyskuusta asti.­

Saramo on voinut valmistautua tulevaan tehtäväänsä syyskuun alusta asti, kun vasemmistoliitto valitsi hänet Anderssonin tuuraajaksi.

Syyskuussa suurin keskustelu syntyi siitä, voiko ilman ylioppilastutkintoa ja korkeakoulututkintoa toimia opetusministerinä. Saramo on suorittanut kolmivuotisen ammattikoulututkinnon ja on datanomi.

– Ihmiset ei oikein hahmota, mitä on ministerin työ. Ei ministeri ole erikoisasiantuntija, vaan hän johtaa sitä. Meillä on hyvä hallitusohjelma, jossa isot linjat on kiinnitetty ja minun tehtäväni on viedä sitä eteenpäin, Saramo kuittasi epäilyt tuolloin IS:ssa.

Saramo jätti lukion kesken poissaolojen takia. Hän valmensi neljää salibandyjoukkuetta ja kävi töissä.

– Reilut pari vuotta kävin lukiota. Numerot oli ihan hyvät, mutta siellä meni sukset ristiin poissaolojen vuoksi, niitä oli liikaa, Saramo kertoi syyskuussa IS:lle.

Pystymetsästä Saramo ei opetusministeriöön tule.

Saramo oli kulttuuriministeri Paavo Arhinmäen (vas) erityisavustaja ja oikea käsi tämän ministerikauden ajan 2011–2014.

Arhinmäki muisti ystäväänsä myös luottamuspaikalla, kun ministeri nosti kokemattoman, kolmekymppisen Saramon Veikkauksen hallituksen jäseneksi 2012–2015.

Jussi Saramo toimi kulttuuriministeri Paavo Arhinmäen erityisavustajana 2011-2014.­

Saramo on kulkenut politiikassa samoja polkuja kuin häntä kolme vuotta vanhempi Arhinmäki. Arhinmäki oli vasemmistonuorten puheenjohtaja 2001–2005, ja hänen seuraajansa oli – Jussi Saramo.

Polku politiikan valokeilaan on ollut Saramolle paljon pitempi ja hitaampi kuin Arhinmäellä, joka pääsi eduskuntaan 2007, nousi puheenjohtajaksi 2009 ja kohosi seuraavalla vaalikaudella ministeriksi.

Valtakunnan politiikassa Saramo oli vuosikaudet taustavaikuttaja ja puolueen työmyyrä.

Saramon ensimmäinen isompi tehtävä oli vasemmistonuorten puheenjohtajuus 2005–2009. Sen päätyttyä Saramo siirtyi puolueen leipiin pariksi vuodeksi poliittiseksi suunnittelijaksi, kunnes Arhinmäki otti hänet apurikseen ministeriöön.

Kun vasemmistoliitto lähti hallituksesta ja Saramon pesti Arhinmäen erityisavustajana alkoi vuonna 2014, Saramo siirtyi taas puolueen leipiin poliittiseksi suunnittelijaksi ja samalla hän toimi myös europarlamentaarikko Merja Kyllösen (vas) avustajana.

Ennen eduskuntaan pääsyään Saramo oli Solaris-lomien toiminnanjohtaja 2017–2019. Solaris-lomat järjestää lomia vähävaraisille, yhdistyksen hallitus on vahvasti vasemmistoliittotaustainen ja Solaris-lomat saa rahoituksensa Veikkauksen voittovaroista.

Kansanedustajan paikkansa Saramo sai sitkeällä yrityksellä.

Saramo on ollut ehdolla parikymmentä vuotta kaikissa vaaleissa.

Saramo oli ehdolla eduskuntaan Uudenmaan vaalipiirissä ensi kerran jo parikymppisenä vuonna 1999. Hän osallistui myös eduskuntavaaleihin 2003 ja 2007 ilman merkittävää tulosta.

Vuoden 2011 ja 2015 eduskuntavaaleissa Saramo pääsi jo varakansanedustajaksi. Vasemmistoliitto sai kuitenkin vain yhden paikan Uudeltamaalta, ja sen vei perinteisesti kansanedustaja Kari Uotila (vas).

Saramo jäi eduskuntavaaleissa niin 2011 kuin 2015 niukasti kansanedustaja Kari Uotilan taakse varapaikalle.­

Kun Uotila jäi 2019 vaaleissa eläkkeelle, Saramo oli vasemmistoliiton ääniharava Uudellamaalla ja pääsi eduskuntaan. Vasemmistoliitto sai pitkästä aikaan Uudeltamaalta kaksi kansanedustajaa, ja Saramon lisäksi ensikertalaisena eduskuntaan valittiin Pia Lohikoski.

Kunnallisvaaleissa Saramo on menestynyt hyvin ja hän on harrastanut kunnallispolitiikkaa pari vuosikymmentä.

Saramo istui Porvoon valtuustossa 2000–2008 ja on ollut Vantaan valtuuston jäsen vuodesta 2009.

Saramo on kuntavaalien ja eduskuntavaalien lisäksi ollut ehdokkaana myös eurovaaleissa 2004, 2009 ja 2014.

Ehdolla käytännössä kaikissa vaaleissa eduskuntavaaleista 1999 lähtien. Kuvassa eurovaaliehdokas Jussi Saramo vaalikentillä vuonna 2004.­

Opetusministeri Saramo asuu Vantaan Tikkurilassa. Saramon perheeseen kuuluvat puoliso ja kaksi tytärtä.

Harrastuksekseen Saramo kertoo kunnallispolitiikan lisäksi melonnan Keravanjoella.

Nuoruudessaan Saramo on harrastanut salibandya. Saramo kertoo olleensa niin tuomari kuin valmentaja. Merkittävin valmennuspesti Saramolla oli kaudella 2005–2006, kun hän luotsasi Porvoon salibandyseuran naisten liigajoukkuetta.