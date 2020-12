Antti Rinne (sd) ehti olla vain vuorokauden eduskunnan perustuslakivaliokunnan johdossa, kun hän jo hyppäsi tontiltaan päivänpolitiikkaan. Rinne sanoo HS:lle uskovansa, että valmiuslait otetaan käyttöön. Herkän asian ennustaminen ei kuulu puheenjohtajan rooliin, ihmettelee politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Antti Rinne (sd) on ollut vuorokauden eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana.­

Perustuslakivaliokunta on ollut myrskyn kourissa uskottavuutensa takia ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ministerivastuuasian käsittelyn yhteydessä.

Sdp istutti eilen valiokunnan johtoon ex-puheenjohtajansa Antti Rinteen (sd) sairauslomalle jääneen Johanna Ojala-Niemelän (sd) paikalle.

Rinteen nimi on herättänyt epäilyksiä, sillä vasta vuosi sitten hän sai Posti-sotkusta kehkeytyneen luottamuspulan takia potkut pääministerin paikalta. Sen jälkeen hänelle raivattiin varapuhemiehen paikka.

Moni on muistellut myös Rinteen aikaisempaa toimintaa.

Taskussa on esimerkiksi hovioikeuden sakkotuomio parin vuoden takaa, minkä hän sai toimistaan ammattiliitto Pron puheenjohtajana.

Eli sekä valiokunnalla ja Rinteellä on näytön paikka, mitä tulee poliittiseen uskottavuuteen

Nyt Rinne siis sanoo Helsingin Sanomissa uskovansa, että kiistellyt valmiuslait tulevat käyttöön:

– Jos valmiuslaki tulee, se saattaa luoda lisää työtä tammikuussa. Minun arvioni on, että jollain aikataululla valmiuslaki joudutaan ottamaan käyttöön, Rinne arvioi lehden haastattelussa.

Rinne saattaa hyvinkin olla oikeassa, että valmiuslait otetaan käyttöön.

Mutta sen ennakointi ei kuulu perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalle, sillä valiokunta joutuu viime kädessä ottamaan kantaa siihen, täyttyvätkö valmiuslain käyttöön ottamisen kriteerit.

– Ei, ei, ei herranen aika! Ei tuollaisen arvion esittäminen kuulu puheenjohtajalle, valiokunnan piiristä hämmästellään.

– Se on hallituksen arvioitava. Valmiuslakien käyttöön ottamiselle on todella tiukat kriteerit, jotka valiokunta käy läpi, kun hallitus on kriteerinsä kertonut ja esityksen antanut.

Hallitus keskusteli asiasta eilen, ja pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti, että tällä hetkellä valmiuslakien käyttöön ottaminen ei ole vaihtoehtojen joukossa. Tilanne voi muuttua, ja asia saattaa nousta esille maanantaina, kun oppositionkin edustajat on kutsuttu koolle.

Mutta nyt herää kysymys:

Tietääkö perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja jotakin, mitä muut eivät tiedä? Esimerkiksi pääministeri Sanna Marinin ja hallituksen todelliset aikomukset?

Siis esimerkiksi sen, että valmiuslait todella otetaan käyttöön? Ja hän kertoo sen julkisuuteen.

Perustuslakivaliokunnassa asia on siis jo herättänyt ihmetystä. Miksi puheenjohtaja ennakoi jo tilanteen, johon perustuslakivaliokunta joutuu ottamaan myöhemmin kantaa?

– Ei hän tällä tavalla voi asiaa kommentoida. Siis etukäteen, pitkäaikainen valiokuntavaikuttaja arvioi IS:lle.

Kun eduskunnan takavuosina arvostetuin valiokunta rypee sen pahimmassa kriisissä, tuoreen puheenjohtajan kannattaisi olla todella varovainen, mitä suustaan päästää.

Johanna Ojala-Niemelä lupasi medialle ”kurinpalautusta”, kun se kertoi valiokunnassa käsiteltävistä keskeneräisistä asioista. Mitenköhän Ojala-Niemelä kommentoisi sitä, että hänen seuraajansa kertoo jo etukäteen uskovansa, ennen valmiuslakien esittämistä, että ne otetaan myös käyttöön?

Kannattaako perustuslakivaliokunnan asiasta mitään enää lausuakaan, kun lopputulos tiedetään?