Ex-pääministerin mukaan puoluepolitikointi pysyy valiokunnan ulkopuolella.

Kansanedustaja Antti Rinne (sd) sanoo, että perustuslakivaliokunnan toiminta ei muutu hänen puheenjohtajakaudella.

– Perustuslakivaliokunta on vuosikymmenten saatossa muodostunut oikeusvaltion takuuinstituutioksi. Se on tuonut vakautta ja ennakoitavuutta lainsäädännön tekemiseen. Haluan säilyttää – toivottavasti vain muutaman kuukauden aikana – perustuslakivaliokunnan instituutiona ja lainsäädännön perustuslainmukaisuuden ennakkotarkastuselimenä, Rinne totesi.

Varapuhemiehenä toiminut Rinne valittiin tänään yksimielisesti perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi Johanna Ojala-Niemelän (sd) sairausloman ajaksi.

Posti-kiistan jälkeen pääministerin paikan menettänyt Rinne on tunnettu omiaan puolustavana ja moneen paikkaan ehtivänä poliitikkona.

Perustuslakivaliokunta (PeV) on ainoa valiokunta, jossa ei ole hallitus-oppositio-aseltelmaa, ja valiokunnan tehtävä on varmistaa tekeillä olevien lakien perustuslainmukaisuus.

Useat kansalaiset ja kansanedustajat ovat epäilleet, että seepra ei raidoistaan pääse ja Rinne jyrää mieleisiään tulkintoja valiokunnassa.

Rinne vakuutti IS:n haastattelussa, että perustuslakivaliokunta ei missään tapauksessa tee puoluepoliittisia tulkintoja.

Miksi ryhdyitte varapuhemiehen tehtävistä PeV:n puheenjohtajaksi?

– Sain useampia yhteydenottoja, kun Johanna Ojala-Niemelä oli sairastunut, että olisinko käytettävissä tehtävään. Johanna oli yksi heistä. Ihmiset olivat sitä mieltä, että kokemus, osaaminen ja koulutustausta auttaisivat siihen, että Johanna voisi rauhassa saada sairautensa pois ja tulla takaisin töihin, Rinne vastasi.

Teidät tunnetaan puolensa valinneena poliitikkona. PeV:ssä politikointi pitäisi unohtaa. Onnistuuko se teiltä?

– Luulen, että jokainen kansanedustaja on valinnut omista lähtökohdistaan ja arvoistaan oman asentonsa. PeV on paikka, jossa arvioidaan asioita oikeudellisista lähtökohdista. Se on vähän sama asia kuin tuomioistuimessa toiminta. PeV on oikeudellinen instrumentti.

Osa ihmistä ja kansanedustajista on pelännyt, että nyt se Rinne menee perustuslakivaliokuntaan jyräämään tulkintansa perustuslaista. Mitä epäileville tuomaille sanotte?

– Tehdään yhdessä oikeudellisia arvioita.

Pron puheenjohtajana saitte viime vuosikymmenellä sakkotuomion työtaistelun 14 päivän ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä. Onko tuomiosta haittaa PeV:n puheenjohtajalle?

– Ei koskaan sakkotuomio ole mikään mukava asia. Sillä ei mielestäni ole yhtään tekemistä nykyisen työtehtävän kanssa.

Tapaus Haaviston käsittely aiheutti turbulenssia PeV:n ympärillä. Miten näette PeV:n nykytilanteen?

– PeV on äärimmäisen tärkeä valtiosääntöinstrumentti Suomessa, ja se on oikeusvaltion keskeisiä elementtejä. Tällä tavalla näen sen näissäkin tilanteissa, jossa nyt ollaan.

Onko PeV mielestänne politisoitunut?

– Siellä käsitellään asioita, joiden säätämisen lähtökohta on poliittinen. Kysymys on siitä, minkälaisia lakiesityksiä kulloinenkin hallitus tuo eduskuntaan. Lait ovat tietyllä tavalla poliittisia lähtökohdiltaan. PeV:n tehtävä on tarkastella hallituksen esityksiä suhteessa perustuslakiin, joka on hyvin pysyvää lainsäädäntöä. PeV tekee oikeudellista tarkastelua, ei poliittista tarkastelua, ei puoluepoliittista tarkastelua millään tavalla.

Olette juristi, työmarkkina-asioihin parhaiten perehtynyt. Miten hyvin tunnette perustuslain?

– Varsinaisesta juristin työstäni on aika pitkä aika, noin vuodesta 2005 olen ollut erilaisissa johtotehtävissä ay-liikkeessä ja poliitikkona: Sdp:n puheenjohtajana, valtiovarainministerinä, pääministerinä ja varapuhemiehenäkin. Varsinaista juristin työtä, esimerkiksi tuomioistuimessa esiintymistä täytyisi harjoitella, mutta kun puhutaan lainsäädännön tekemisestä, enköhän tuossa kohtalaisen hyvin pärjää, Rinne otaksui.

– Oikeustieteellisessä opiskellessani tein valtiosääntöoikeudesta gradun. Se liittyi henkilökohtaisen vapauden riistoon sosiaali- ja terveyspalveluissa. Jo silloin olin kiinnostunut valtiosääntöoikeudesta ja nimenomaan perusoikeuksista, Rinne kertoi.

Eduskunta on jäämässä joulutauolle helmikuun alkuun asti. Miltä PeV:n puheenjohtajan kalenteri näyttää, onko PeV joulutauon aikana kokoontumassa?

– Hyvin suurella todennäköisyydellä tullaan kokoontumaan tartuntatautilain pysyvien ja tilapäisten muutosten takia tammikuun puolessavälissä. Koronatilanne näyttää siltä, että on ikävä todennäköisyys sille, että joudutaan miettimään myös vakavampia toimenpiteitä tartuntojen hillitsemiseksi, ja se voi tarkoittaa poikkeustilan pohjalta lainsäädäntöä liikkeelle kuin keväällä, Rinne totesi.

– Silloin täytyy PeV:n olla valmis kokoontumaan. Aikataulusta en osaa sanoa. Tartuntatautilaissa tullaan tammikuussa kuulemaan varmasti asiantuntijoita ja antamaan lausunto, se on parisataa sivua. Sotepaketissa on 1 600 sivua, ja siihen täytyy perehtyä, Rinne jatkoi.

Rinne palaa valiokuntapestinsä jälkeen varapuhemieheksi.