Maria Ohisalon mukaan vihreiden Haavisto-viestinnässä on tehty virheitä – ”En pysty puolueen jokaista ulostuloa vahtaamaan”

Omaa vastuutaan viestinnän epäonnistumisessa Ohisalo kommentoi epäsuorasti. Ohisalon mukaan jo aikaisemmin olisi voinut sanoa, että perustuslakivaliokunnan moitteet otetaan vakavasti.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo myöntää, että vihreiden Haavisto-viestinnässä tehtiin virheitä perustuslakivaliokunnan mietinnön valmistumisen jälkeen.

– En pysty puolueen viestinnän jokaista ulostuloa vahtaamaan, vaikka monesta olen vastuussa. Puolueen viestintä on pahoitellut sitä Instagram-hetkeä. Puolueen viestinnässä on totta kai tehty virheitä, se on ihan selvää, Ohisalo tähdensi toimittajille keskiviikkoiltana Säätytalolla.

Vihreiden Instagram-julkaisussa kerrottiin perustuslakivaliokunnan kuulemiin asiantuntijoihin vedoten, ettei ”mitään väärää tai lainvastaista ole tapahtunut”. Väite oli poimittu ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) blogitekstistä. Vihreät poisti Instagram-tarinan asian noustua esiin.

Omaa vastuutaan vihreiden viestinnän epäonnistumisessa Ohisalo kommentoi epäsuorasti.

– Tietysti puheenjohtaja vastaa viime kädessä kaikesta, mikä liittyy puolueeseen, mutta eduskunnan päässä on tapahtunut tämä, mikä liittyy perustuslakivaliokunnan työhön. Me hoidetaan meidän työ hallituksen päässä.

Vihreiden kärkiviesti herätti laajaa arvostelua, sillä perustuslakivaliokunta katsoi mietinnössään, että Haavisto toimi al-Holin kotiutuksia ulkoministeriössä järjestellessään hallintolain ja ulkoasiainhallintolain vastaisesti, vaikka ministerisyytteen nostamiselle asetettu korotettu syyksiluettavuusvaatimus ei ylittynytkään.

IS kysyi Ohisalolta, onko vihreiden toiminnasta Haavisto-asiassa syntynyt sellainen kuva, että hyvä tarkoitus pyhittäisi keinot.

– En oikeastaan pysty... joku on ihmetellyt, miksi en ole kommentoinut enempää, pointti on se, että perustuslakivaliokunta tekee, mitä tekee, siihen en ota kantaa. Olen sanonut, että kunnioitan sitä, mitä sieltä on tullut, ne moitteet Pekka Haavisto ottaa vastaan ja toimintaa parannetaan. Nämä moitteet otetaan vakavasti, sen olisi varmaan voinut sanoa aikaisemmin, Ohisalo vastasi.

Keskusta tuki Haavistoa luottamusäänestyksessä, mutta puolueen eduskuntaryhmä julkaisi äänestyksen jälkeen kannanoton, jossa moitittiin vihreitä perustuslakivaliokunnan aseman ja arvovallan murentamisesta. Kannanotossa todettiin, että poliittisen vastuun kantavat vihreät.

Ohisalon mukaan keskustalla oli ”tarve kertoa muuta viestiä” äänestyksen jälkeen.

– Se oli heidän valintansa. Oliko tämä (Haavisto-äänestys) hallituskysymys? Hallituskysymys on aina se, miten luotetaan toinen toisiimme. Ei yhden ryhmän vaatimuksilla voida kaataa ihmisiä, se kuuluu hallitusyhteistyön pelin henkeen.

Yhden ryhmän vaatimuksilla ei voida kaataa ihmisiä, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi.­

Antti Rinteen (sd) jatko pääministerinä tosin kaatui yhden ryhmän, keskustan, vaatimuksiin. Haaviston tukemista keskusta perusteli sillä, että maa tarvitsee toimintakykyisen hallituksen koronakriisin keskellä.

Ohisalo sanoi olevansa valmis ”menemään tässä asiassa eteenpäin”, mutta IS:n tietojen opposition riveissä kaivataan Haavistolta yhä vastausta siihen, onko hän antanut al-Hol-asiassa eduskunnalle väärää tietoa.

Kyse on Haaviston vastauksesta Sanna Antikaisen (ps) kirjalliseen kysymykseen al-Holin operaation kustannuksista.

Haavisto sanoi tammikuussa Antikaisen kysymykseen vastatessaan, että ulkoministeriö tai Suomen valtio eivät ole maksaneet ”mitään epävirallisille tahoille liittyen al-Holin leiriin”.

Viime viikolla julkaistuista al-Holin papereista kävi ilmi, että ulkoministeriö maksoi al-Holiin liittyvässä asiassa hollantilaiselle avustusjärjestölle Dialogue Advisory Groupille (DAG) 59 950 euroa. DAG:ta voi pitää epävirallisena tahona.

Ohisalo ei osannut ottaa kantaa siihen, onko eduskunta saanut kaikilta osin oikeaa tietoa ja tulisiko Haaviston selventää asiaa eduskunnalle.

– En pysty ottamaan kantaa, en tiedä tästä sen enempää. Asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä olleen materiaalin pohjalta. Se käsittely on käynyt myös poliisin kautta. Siihen materiaaliin on pohjannut se kanta, että syytettä ei tarvitse nostaa.