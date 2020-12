Lisäksi kotiutusjärjestelyissä auttaneelle hollantilaisjärjestölle maksettiin lähes 60 000 euroa.

Ulkoministeriö on käyttänyt al-Holin pakolaisleirillä olleiden suomalaisten avustamistehtävään julkisia varoja tähän mennessä noin 277 000 euroa.

Leirillä pidettyjen suomalaisten kotiuttamisesta on aiheutunut ulkoministeriölle tähän mennessä noin 89 000 euron kustannukset. Summaan on laskettu kotiuttamistoimista syntyneet viranomaistoiminnan operatiiviset kustannukset, kuten virkamatkojen kulut.

Viime joulukuussa leiriltä kotiutettiin kaksi orpolasta. Ulkoministeriöstä kerrotaan, että orpolasten kotiuttamisoperaatiosta kertyi noin 85 000 euron kustannukset.

Toukokuun lopussa leiriltä kotiutettujen henkilöiden avustamisesta koituneet kustannukset olivat noin 1 900 euroa, ja elokuun alussa kotiutetun perheen osalta kustannuksia kertyi noin 1 800 euroa.

Isoin yksittäinen potti, noin 180 000 euroa, on syntynyt ulkoministeriön mukaan välillisistä kustannuksista, kuten viranomaisvalmiuden ylläpitämisestä, kansainvälisestä yhteydenpidosta ja turvallisuuskuluista.

Palaajille on myös lainattu rahaa yhteensä joitakin tuhansia euroja välttämättömiä matkakustannuksia varten.

Lisäksi al-Holin kokonaisuuteen kytkeytyy hollantilaiselle Dialogue Advisory Group -järjestölle (DAG) maksettu 59 950 euron summa. Kun siis hollantilaistaholle maksettu summa lasketaan mukaan, kokonaiskustannukset nousevat lähes 337 000 euroon.

Ulkoministeriöstä tähdennetään IS:lle, että hollantilaisjärjestölle maksettu lähes 60 000 euron summa ei koostu ainoastaan al-Holiin liittyvistä asioista, vaan laajemmin Syyriaan liittyvästä toimeksiannosta. IS ei ole saanut ministeriöstä vielä vastausta siihen kysymykseen, minkälainen toimeksianto DAG:lle tehtiin. IS on pyytänyt tiedot myös al-Holin asioissa auttaneen diplomaatti Ilkka Uusitalon toimeksiannosta.

DAG:n apua ei lopulta käytetty, koska Koillis-Syyrian kurdihallinto vaati suoraa neuvotteluyhteyttä Suomen valtion kanssa.

Eduskunnalta tiistaina luottamuksen äänin 101–68 saanut ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ei ottanut kantaa kustannuksiin vastatessaan vuosi sitten Sanna Antikaisen (ps) kirjalliseen kysymykseen.

Antikainen kysyi, paljonko ja mille tahoille al-Holin leirillä oleskelevien henkilöiden siirrosta Suomeen on aiheutunut kustannuksia ja onko Suomi suorittanut maksuja tai muita korvauksia Suomen julkishallinnon ulkopuolisille tahoille.

Haavisto ei maininnut vastauksessaan hollantilaisjärjestöä, vaan tyytyi toteamaan ympäripyöreästi, että ”ulkoministeriölle aiheutuvat kulut al-Holiin liittyvien asioiden hoidosta kirjataan konsulipalveluiden määrärahoihin”.

Haavisto jätti siis vastaamatta varsinaiseen kysymykseen. Haavisto totesi lisäksi, että virkamatkoista aiheutuu muun muassa matka-, majoitus- ja turvakustannuksia.