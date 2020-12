Keskustan Hoskonen äänesti Haavistoa vastaan – keskustalta tiukka nootti: ”Poliittisen vastuun kantavat vihreät”

Ulkoministeri Haavisto sai eduskunnan luottamuksen, keskustalta jäi hampaankoloon asiasta vihreille.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) luottamuslauseäänestys aiheutti jälkipyykkiä hallituskumppani keskustalle.

Keskustan kansanedustajista yksi, Hannu Hoskonen, äänesti opposition rintamassa Haavistolle epäluottamusta.

Muut äänestyksessä olleet keskustalaiset äänestivät luottamusta Haavistolle.

Keskustan kansanedustajista Haavisto-äänestyksestä pois olivat Hannakaisa Heikkinen, Tuomas Kettunen, Mikko Savola ja koronatartunnan saanut Joonas Könttä.

Äänestyksestä pois oli 30 kansanedustajaa, joista neljä oli keskustasta.­

Vaikka keskustan rivit pitivät hyvin äänestyksessä ja keskusta ei hallitusta tähän kaatanut, keskustan eduskuntaryhmä julkaisi Haaviston tapauksesta kovasanaisen kannanoton vihreille.

Keskustan mielestä vihreät ja Haavisto ovat itse vastuussa tilanteesta. Keskusta ei hyväksy Haaviston lainvastaista toimintaa, eikä vihreiden viimeviikkoista toimintaa perustuslakivaliokunnassa.

– Perustuslakivaliokunnan mukaan Haavisto on toiminut lainvastaisesti, eikä keskustan eduskuntaryhmä hyväksy lainvastaista toimintaa. Tarkoitus ei pyhitä keinoja. Pekka Haavisto on tehnyt virheitä ja hän kantaa vastuun omasta toiminnastaan. Poliittisen vastuun kantavat vihreät. Moitimme vihreitä siitä, että he ovat toiminnallaan murentaneet perustuslakivaliokunnan asemaa ja arvovaltaa. Valiokunnan riippumattomuus pitää turvata.

– Tämän tapauksen ratkaisu ei ole keskustan asia. Jokainen puolue vastaa itse ministereistään, ja vihreät ovat itse vastuussa syntyneestä tilanteesta sekä ennen että jälkeen luottamusäänestyksen. Keskusta ei kaada hallitusta tähän, maa tarvitsee toimintakykyisen hallituksen koronakriisin keskellä. Kunkin ministerin luottamus lähtee omasta eduskuntaryhmästä. Päävastuu hallituksen toimintakyvystä on pääministerillä, keskustan eduskuntaryhmä totesi tiedotteessaan.

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr) yritti perustuslakivaliokunnassa muuttaa mietinnön sanamuotoja Haavistolle suopeammaksi ja hän lähetti ehdotuksensa vain valiokunnan hallituspuolueiden jäsenille. Perustuslakivaliokunnassa ei ole hallitus-oppositio -asetelmaa, vaan valiokunnan pitäisi tulkita perustuslakia ilman päivänpoliittista kiistelyä.