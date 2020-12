Keskusrikospoliisin esitutkintamateriaalista selviää, että se kuulusteli heinäkuussa ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr) epäiltynä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Keskusrikospoliisi kuulusteli heinäkuussa ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr) epäiltynä virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja viraston yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta konsulipäällikkö Pasi Tuomisesta koskevassa siirtoasiassa, selviää Ilta-Sanomien pyytämästä KRP:n esitutkintamateriaalista.

Esitutkintamateriaali toimitettiin perustuslakivaliokunnalle, joka totesi viime viikolla, että ministerin korotettu syytesuoja ei ylity tapauksessa, vaikka Haaviston nähtiinkin toimineen lainvastaisesti.

Haavistolla ja konsulipalveluilla syntyi vuonna 2019 näkemysero siitä, mitä toimintavaihtoehtoja on käytettävissä Suomen kansalaisten auttamiseksi pois Syyrian al-Holin leiriltä.

Tilanne kärjistyi 16.9.2019 pidetyssä kokouksessa, jossa Haavisto ja konsuliosasto Tuomisen johdolla ajautuivat näkemyseroon, miten al-Holin tilanne hoidetaan.

Ministerin koolle kutsumassa kokouksessa olivat paikalla Haaviston ja Tuomisen lisäksi valtiosihteeri Matti Anttonen, alivaltiosihteeri Pekka Puustinen, konsuliasioiden yksikön päällikkö Antti Putkonen, konsuliasioiden lakimies Henna Harju ja ulkoministerin diplomaattiavustaja Miia Rainne.

Haavisto menetti Tuomisen mukaan malttinsa ja oli kokouksessa ”kiihtyneessä tilassa”. Haavisto itse kertoo, ettei muista mitään maltin menetystä.

Myös Harjun mukaan Haavisto oli kiihtynyt, suuttunut ja ärtynyt. Harjun mukaan Haavisto oli myös nimittänyt häntä asenteelliseksi ja syyttänyt koko konsuliosastoa niskuroinnista.

Hän kertoo kokeneensa itsekin tilanteen ”aika kauheaksi, kun Haavisto häntä siinä tilaisuudessa pöllytti”, KRP:n esitutkintapöytäkirjassa todetaan.

Rainteen mukaan Haavisto ei kuitenkaan huutanut eikä esittänyt henkilöön meneviä kommentteja tai loukkauksia. Valtiosihteeri Anttonen on samaa mieltä.

Jo kesällä ja alkusyksystä 2019 Haavisto kertoo olleensa tyytymätön ministeriönsä virkamiesten toimintaan al-Hol-asioissa. Hänen alaisuudessaan olevat virkamiehet eivät olleet Haaviston mukaan valmiita noudattamaan hänen ja valtioneuvoston tahtotilaa.

Haaviston mukaan hän ei saanut yhtään esitystä omilta virkamiehiltään siitä, miten asiassa voitaisiin tehdä lasten auttamiseksi. Putkosen mukaan tämä ei pidä paikkaansa. Tuominen kertoo, että hänen ja Putkosen työajasta meni parhaimmillaan 75 prosenttia al-Hol-asioihin kesällä 2019.

Todistajana kuultu ministerin erityisavustaja Joel Linnainmäki kertoo kuulustelussa, että muutama viikko edellä kuvaillun kokouksen jälkeen hän kävi Haaviston kanssa keskustelun, jossa ministeri toi esille, ettei hänellä ole luottamusta Tuomiseen ja pohti, löytyisikö Tuomiselle muita tehtäviä.

Linnainmäki lähti kartoittamaan ja kyselemään Tuomisen paikalle seuraajaa todistettavasti ainakin jo 7. lokakuuta.

KRP:n mukaan on syytä epäillä, että tilanteen ratkaisemiseksi Haavisto antoi määräyksen Anttoselle siirtää Tuominen toiseen tehtävään. Anttonen ja Puustinen ovat katsoneet, että Haavisto on antanut heille määräyksen asiassa.

Vaikka Haavisto ei ole KRP:n mukaan antanut selkeää käskyä seuraajan löytämiseksi, hän on ollut toimista tietoinen ja hyväksynyt ne.

11. lokakuuta Haavisto kertoi Anttoselle, että haluaa Tuomisen siirrettävän toisiin tehtäviin. Syyksi Haavisto kertoi epäluottamuksen al-Hol-asioiden hoidossa. Anttonen kertoo kuulustelussaan, että Haaviston antama toimeksianto oli hänelle pienoinen shokki. Hän kertoo olleensa hyvin yllättynyt ja se tuntui hänen mukaansa ”tosi epätodelliselta”.

Haavisto kertoo kuulustelussa pyytäneensä Anttosta katsomaan, löytyisikö Tuomiselle samantasoisia tehtäviä, joista hän olisi kiinnostunut. Haaviston mukaan kyse ei kuitenkaan ollut määräyksestä, vaan kysymyksestä.

– Hän on minun välitön esimieheni, Anttonen vastaa kysyttäessä, oliko se ministerin antama määräys virkamiesjohtoa velvoittava.

Anttonen esitti asian muulle virkamiesjohdolle ja virkamiesjohdossa päätettiin, että konsulipäällikölle ei vielä kerrota ministerin pyynnöstä. Ajatuksena oli, että ministeri voisi vielä muuttaa kantaansa.

Puustinen, jolle Tuomisen siirtoasia oli annettu valmisteltavaksi, kertoo kuulusteluissa, että noin viikkoa myöhemmin hän soitti ja mainitsi Haaviston avustajalle Linnainmäelle, että vastaavassa ristiriitatilanteessa olisi hyvä, jos ulkoministeri voisi myös suoraan tavata ja keskustella Tuomisen kanssa tilanteesta.

Erityisavustaja palasi hänen mukaansa asiaan ministerin näkemyksen kanssa: konsulipäälliköllä olisi ollut mahdollisuus muuttaa toimintaansa jo al-Hol-asioiden hoidon kuluessa. Haavisto ei tätä muista.

Lokakuun loppupuolella osa Tuomisen al-Hol asioista siirrettiin myös erityisedustajalle.

Haavisto otti itse yhteyttä 20. lokakuuta henkilöön, jota pyysi erityisedustajaksi al-Hol-asiaa hoitamaan. Seuraavana päivänä asiasta kerrottiin ulkoministeriön virkamiehille. Samalla myös Tuominen sai itse tiedon asiasta.

Haavisto oli siis tässä vaiheessa ilmaissut tahtonsa, että Tuomisen siirto toisiin tehtäviin toteutetaan, mutta Tuominen ei ollut vielä tietoinen siirtopäätöksestä. Puustinen kertoi tälle Haaviston toimeksiannosta vasta 11. marraskuuta.

Viivettä Puustinen perustelee kuulusteluissa sillä, että virkamiesjohdossa haluttiin ja odotettiin Haaviston peruvan päätöksensä. Tämän lisäksi viiveeseen vaikutti Puustisen mukaan syysloma.

Poliisin mukaan on syytä epäillä, ettei ulkoministeri Haaviston antama Tuomisen siirtomääräys perustunut asiallisiin perusteisiin. Puustiselle, Anttoselle eikä Tuomiselle ole esitetty perusteita, miksi Tuominen siirretään, eikä Tuomista ole kuultu asiassa ennen siirtopäätöksen tekemistä.

KRP:n mukaan on myös syytä epäillä, että Haaviston tavoitteena oli al-Hol-asian erityisedustajalle siirtämisestä huolimatta saada Tuominen kokonaan pois konsulipäällikön tehtävästä.

4. joulukuuta Haavisto ja Tuominen tapasivat ja Haavisto kysyi Tuomiselta halukkuutta jatkaa konsulipäällikön tehtävissä. Tässä vaiheessa siirtohankkeesta oli jo kirjoitettu julkisuudessa.

Tuominen ilmoitti harkitsevansa Haaviston pyyntöä, vaikka tätä ennen Puustisen ja Tuomisen keskusteluissa oli vaihtoehtona siirtyminen päätoimiseksi valmiuspäälliköksi ja sen jälkeen suurlähettilääksi Sofiaan.

20. joulukuuta Tuominen vastasi Haavistolle, että pitäytyisi virkamiesjohdon kanssa aiemmin sovitussa. Huhtikuussa Tuominen muutti kuitenkin mielensä. Hän halusi jatkaa nykyisessä tehtävässään konsulipäällikkönä.

KRP:n mukaan on todennäköistä, että siirto olisi tapahtunut, jos virkamiehet olisivat toimineet viipymättä. Tätä tukee se seikka, että eri henkilöiltä on tiedusteltu Haaviston pyynnöstä, ovatko he kiinnostuneita siirtymään konsulipäällikön tehtävään.

On poliisin mukaan myös syytä epäillä, että lopullinen syy siirron peruuntumiseen oli julkinen paine, koska asian tultua julkisuuteen, on Tuomisen siirto peruttu.